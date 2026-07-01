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ऑफिस का प्यून चाय बिस्किट ले गया घर तो हुआ बर्खास्त, हाईकोर्ट ने बताया संवेदनहीनता से भरा अन्याय, किया बहाल

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) में कार्यरत संविदा प्यून रंजीत कुमार हिमांशु को महत्वपूर्ण राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है. अदालत ने 17 वर्षों की सेवा के बाद मात्र चाय-पत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में की गई बर्खास्तगी को “असंवेदनशील अन्याय” करार दिया.

कोर्ट का फैसला

रंजीत के अधिवक्ता कृष्णा प्रजापति ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने 25 जून 2026 को दिए आदेश में रंजीत कुमार हिमांशु को 1 जुलाई 2026 तक सेवा में बहाल करने और 31 जुलाई 2026 तक 50% पिछला वेतन (back wages) देने का निर्देश दिया है.

रंजीत के अधिवक्ता कृष्णा प्रजापति का बयान (ETV Bharat)

क्या है मामले की पृष्ठभूमि

रंजीत कुमार हिमांशु को 31 दिसंबर 2005 को DRDA बोकारो में संविदा आधार पर चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था. लगभग 17 वर्षों की सेवा के बाद 16 मार्च 2022 को उप विकास आयुक्त (DDC), बोकारो द्वारा उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

नोटिस में आरोप लगाया गया कि कार्यालय से कुछ सामग्री गायब हुई है, जिसे रंजीत कुमार हिमांशु अपने घर ले गए थे. कुछ सामग्री उन्होंने वापस भी कर दी थी. हालांकि नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वह सामग्री क्या थी और कितनी वापस की गई.

नोटिस और जवाब

अदालत ने नोटिस को “as vague as vagueness can be” (जितना अस्पष्ट हो सकता है, उतना ही अस्पष्ट) बताया. रंजीत कुमार ने 21 मार्च 2022 को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अपनी 17 वर्षों की सेवा, छह सदस्यों वाले परिवार (पत्नी, तीन बेटियां और छोटी बहन) और आर्थिक स्थिति का जिक्र किया. उन्होंने गलती होने पर माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न दोहराने का आश्वासन दिया.

इसके बावजूद 2 मई 2022 को डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, बोकारो ने संक्षिप्त आदेश जारी कर कहा कि “कारण संतोषजनक नहीं है” और रंजीत कुमार हिमांशु की सेवा समाप्त कर दी.