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JSSC CGL अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, जारी रहेगी जांच

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने सीजीएल परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस और स्पष्ट आधार प्रस्तुत नहीं किया गया. साथ ही, जांच पूरी होने से पहले परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना जल्दबाजी थी.

जांच में दोषियों की पहचान करना असंभव नहीं