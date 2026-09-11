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IVF से बच्ची को जन्म देने वाली मां की पीड़ा और त्याग अहम, झारखंड हाई कोर्ट ने 4 साल की बेटी की अंतरिम कस्टडी मां को सौंपी

झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बच्ची की अंतरिम कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 2:03 PM IST

4 Min Read
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने चार साल की बच्ची की कस्टडी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की डिवीजन बेंच ने हजारीबाग फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है. हाई कोर्ट ने IVF से बच्ची को जन्म देने वाली मां की पीड़ा और त्याग को अहम मानते हुए कहा है कि इतनी कम उम्र में बच्ची को मां के प्यार और स्नेह की जरूरत है. इसी आधार पर फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए बच्ची की अंतरिम कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने पिता को भी हर वीकेंड सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बच्ची से मिलने की अनुमति दी है.

2017 में हुई थी शादी, IVF से हुआ बेटी का जन्म

पति-पत्नी दोनों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. दोनों की पहले भी शादी हो चुकी थी. पहली शादी में तलाक लेने के बाद दोनों ने 16 मई 2017 को शादी की थी. बाद में परिवार बढ़ाने के लिए दोनों ने आपसी सहमति से IVF का सहारा लिया. इसके बाद 8 मार्च 2022 को मां ने बेटी को जन्म दिया.

मां का आरोप था कि शादी के बाद उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और आखिरकार उसे ससुराल से बाहर कर दिया गया. उसका यह भी आरोप था कि पिता ने बच्ची से मिलने पर रोक लगा दी और उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया.
वहीं, पिता ने इन आरोपों से इनकार किया. उनका कहना था कि मां खुद बच्ची को छोड़कर अपनी मर्जी से घर से चली गई थी.

फैमिली कोर्ट ने नहीं दी थी मां को कस्टडी

फैमिली कोर्ट ने मां की ओर से Guardians and Wards Act, 1890 की धारा 12 के तहत मांगी गई अंतरिम कस्टडी की मांग को 27 नवंबर 2025 को खारिज कर दिया था. हालांकि, मां को बच्ची से मिलने का अधिकार दिया गया था. फैमिली कोर्ट ने यह भी माना था कि छोटी बच्ची को माता-पिता दोनों के प्यार और स्नेह की जरूरत है. इसके बाद मां ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी.

बच्चे का हित सबसे ऊपर : हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कस्टडी और गार्जियनशिप के मामलों में सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि माता-पिता में से किसका कानूनी अधिकार ज्यादा है. सबसे अहम बात यह है कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है. कोर्ट ने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 13 और Guardians and Wards Act की धारा 12 समेत संबंधित कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि बच्चे का कल्याण ही सर्वोच्च प्राथमिकता है.

चार साल की उम्र में बच्ची को मां के प्यार की जरूरत

हाई कोर्ट ने बच्ची की उम्र को भी महत्वपूर्ण माना. कोर्ट ने कहा कि बच्ची करीब चार साल छह महीने की है. इतनी कम उम्र में उसे मां के स्नेह और प्यार की विशेष जरूरत है. साथ ही, इस उम्र में बच्ची इतनी सक्षम नहीं है कि अपनी पसंद को समझदारी से तय कर सके. कोर्ट ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि बच्ची का जन्म IVF के जरिए हुआ था और मां ने इसके लिए जरूरी दर्द और त्याग सहा है. इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्य कस्टडी/गार्डियनशिप मामले का अंतिम फैसला होने तक बच्ची की अंतरिम कस्टडी मां के पास रहनी चाहिए.

पिता को हर वीकेंड बच्ची से मिलने की इजाजत

हाई कोर्ट ने हजारीबाग फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए बच्ची की अंतरिम कस्टडी मां को सौंपने का निर्देश दिया है. हालांकि, पिता को बच्ची से मिलने का अधिकार भी दिया गया है. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, पिता हर सप्ताहांत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बच्ची से मिल सकेंगे. इसके लिए जरूरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्ची की पढ़ाई प्रभावित न हो.

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