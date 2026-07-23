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बेटे को अपनाने से इनकार, पत्नी के चरित्र पर उठाए सवाल, क्रूरता को बनाया आधार, झारखंड हाई कोर्ट ने ठुकराई पति की तलाक याचिका

झारखंड हाई कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आधार पर पति द्वारा दायर तलाक की अपील खारिज कर दी. रिपोर्ट : राजेश कुमार सिंह

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 4:53 PM IST

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज जिले के एक दंपती से जुड़े तलाक के मामले में पति की अपील खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आरोप साबित नहीं कर सका. इसलिए फैमिली कोर्ट के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. यह फैसला न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और संजय प्रसाद की खंडपीठ ने 20 जुलाई 2026 को सुनाया.

साहिबगंज के एक दंपती से जुड़ा है मामला

यह मामला साहिबगंज जिले के एक दंपती का है. पति ने वर्ष 2023 में साहिबगंज फैमिली कोर्ट द्वारा उसकी तलाक की याचिका खारिज किए जाने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में प्रथम अपील दायर की थी. पति की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार, आशुतोष कुमार सिन्हा और सविता कुमारी ने पक्ष रखा, जबकि पत्नी की ओर से अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव और आशीष गौतम ने अदालत में बहस की.

पति और पत्नी के बीच विवाद का कारण

यह मामला पति की ओर से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दायर तलाक की याचिका से जुड़ा है. दोनों की शादी 25 जून 2008 को रजिस्टर्ड मैरिज के जरिए हुई थी, लेकिन शादी के करीब एक साल बाद ही रिश्तों में दरार आ गई और 2009 से दोनों अलग-अलग रहने लगे. पति का आरोप था कि पत्नी ने नवंबर 2009 में उसके खिलाफ झूठा आपराधिक मामला दर्ज कराया, मायके चली गई और फिर कभी साथ रहने नहीं लौटी. उसका कहना था कि पत्नी ने बिना किसी ठोस कारण के उसे छोड़ दिया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

वहीं पत्नी ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि शादी से पहले से दोनों के बीच संबंध था. शादी से पहले ही वह गर्भवती हो गई थी. जब पति को इसकी जानकारी मिली तो उसने शादी से इनकार कर दिया. पत्नी के मुताबिक, अप्रैल 2008 में उसने बच्चे को जन्म दिया और बाद में रिश्तेदारों की पहल पर पति शादी के लिए तैयार हुआ. इसके बाद जून 2008 में दोनों की शादी रजिस्टर्ड हुई. पत्नी ने यह भी कहा कि उसने पति के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया और उस पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं.

वर्षों से अलग रहना तलाक का आधार नहीं - हाई कोर्ट

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के बयान और दस्तावेजों की विस्तार से जांच की. अदालत ने पाया कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी ने जानबूझकर बिना किसी उचित कारण के हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया था. अदालत ने कहा कि केवल कई वर्षों तक अलग-अलग रहना ही तलाक का आधार नहीं बन जाता. इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि दूसरे पक्ष ने बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक संबंध हमेशा के लिए खत्म करने की मंशा से घर छोड़ा था.

याचिकाकर्ता के पास ठोस साक्ष्य का अभाव - हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पति ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए. उसने पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए और यहां तक कहा कि बेटा उसका नहीं है. लेकिन अदालत ने माना कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए. वहीं पहले के न्यायिक रिकॉर्ड में पति के विवाहेतर संबंधों के आरोपों का भी उल्लेख था, जिसके कारण पत्नी के अलग रहने को उचित माना गया था.

खंडपीठ ने कहा कि तलाक देने के लिए केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होता. आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करना भी जरूरी है. इस मामले में पति न तो क्रूरता साबित कर सका और न ही परित्याग. इसलिए फैमिली कोर्ट का फैसला सही था और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. इन्हीं कारणों से झारखंड हाई कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी. अदालत ने साफ किया कि इस मामले में तलाक देने के लिए जरूरी कानूनी आधार मौजूद नहीं हैं.

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Last Updated : July 23, 2026 at 4:53 PM IST

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