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26 साल पुराने 'अटेंप्ट टू रेप' मामले में  झारखंड HC का बड़ा फैसला

महिला के घर में रात को घुसना और कपड़े उठाना 'अटेंप्ट टू रेप' के लिए काफी नहीं, 26 साल पुराने मामले में झारखंड HC का बड़ा फैसला. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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झारखंड हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 2:50 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 4:45 PM IST

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​रांची: महिला के घर में देर रात दाखिल होना और उसके साथ अमर्यादित हरकत करना, दुष्कर्म के प्रयास के तहत सेक्शन 376/511 IPC का अपराध सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने वर्ष 1999 के एक मामले में यह महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए निचली अदालत के आदेश में बड़ा संशोधन किया है. अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376/511 के तहत सुनाई गई 4 साल के कठोर कारावास की सजा को खारिज कर दिया और मामले को धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला माना.

क्या था 1999 का पूरा घटनाक्रम

यह मामला 27 दिसंबर 1999 की देर रात का है. पूर्वी सिंहभूम जिला के एक गांव में पीड़ित महिला अपने घर में सो रही थी और घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था. आरोप के मुताबिक, रात लगभग 12 बजे आरोपी गलत नीयत से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ. उसने महिला के साथ बदसलूकी की और उसके कपड़े उठाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की. महिला द्वारा शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोग पहुंचे, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. 31 दिसंबर 1999 को इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

निचली अदालत का फैसला और हाई कोर्ट में चुनौती

मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद घाटशिला के अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 28 जुलाई 2006 को आरोपी को आईपीसी की धारा 376/511 के तहत दोषी पाया था और 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की गई थी.

हाई कोर्ट का कानूनी रुख और टिप्पणी

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी ने दलील दी कि पीड़िता और गवाहों के बयानों से दुष्कर्म के प्रयास के जरुरी वैधानिक तत्व यानी एसेंशियल इनग्रेडिएंट्स स्थापित नहीं होते. लिहाजा, ​हाईकोर्ट ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी ने रात के समय घर में प्रवेश कर अमर्यादित आचरण किया, लेकिन दुष्कर्म की दिशा में कोई ऐसा प्रत्यक्ष या विशिष्ट कृत्य सिद्ध नहीं होता, जो धारा 376/511 का अपराध बनाता हो. अदालत ने माना कि आरोपी का यह कृत्य महिला की लज्जा भंग करने और उस पर हमला करने की श्रेणी में आता है, जो आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय है.

सजा में संशोधन

अदालत ने अपने आदेश में ध्यान दिलाया कि घटना को घटित हुए 26 साल से अधिक का समय बीत चुका है और आरोपी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है. इसके अलावा, आरोपी मामले की सुनवाई और अपील प्रक्रिया के दौरान लगभग 8 महीने जेल में बिता चुका है. इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपी की सजा को घटाकर उसके द्वारा 'पहले से काटी गई जेल की अवधि' तक सीमित कर दिया और उसे जमानत मुचलके से मुक्त करने का आदेश दिया.

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Last Updated : September 7, 2026 at 4:45 PM IST

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