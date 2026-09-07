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26 साल पुराने 'अटेंप्ट टू रेप' मामले में झारखंड HC का बड़ा फैसला

​रांची: महिला के घर में देर रात दाखिल होना और उसके साथ अमर्यादित हरकत करना, दुष्कर्म के प्रयास के तहत सेक्शन 376/511 IPC का अपराध सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने वर्ष 1999 के एक मामले में यह महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए निचली अदालत के आदेश में बड़ा संशोधन किया है. अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376/511 के तहत सुनाई गई 4 साल के कठोर कारावास की सजा को खारिज कर दिया और मामले को धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला माना.

क्या था 1999 का पूरा घटनाक्रम

यह मामला 27 दिसंबर 1999 की देर रात का है. पूर्वी सिंहभूम जिला के एक गांव में पीड़ित महिला अपने घर में सो रही थी और घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था. आरोप के मुताबिक, रात लगभग 12 बजे आरोपी गलत नीयत से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ. उसने महिला के साथ बदसलूकी की और उसके कपड़े उठाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की. महिला द्वारा शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोग पहुंचे, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. 31 दिसंबर 1999 को इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

निचली अदालत का फैसला और हाई कोर्ट में चुनौती

मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद घाटशिला के अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 28 जुलाई 2006 को आरोपी को आईपीसी की धारा 376/511 के तहत दोषी पाया था और 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की गई थी.

हाई कोर्ट का कानूनी रुख और टिप्पणी