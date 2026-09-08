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गैर मान्यता प्राप्त कोर्स के लिए नहीं भरवा सकते बॉन्ड- झारखंड हाईकोर्ट, मानसिक परेशानी के लिए MGM को देना होगा मुआवजा

गैर मान्यता प्राप्त कोर्स के लिए डॉक्टर से बॉन्ड भरवाने के मामले में झारखंड HC ने बड़ा फैसला सुनाया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

MGM JAMSHEDPUR
झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 9:15 AM IST

6 Min Read
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने वाले डॉक्टर महेश कुमार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके ऊपर लगाए गए 30 लाख रुपये के बॉन्ड को रद्द कर दिया है. साथ ही, कोर्ट ने कॉलेज की ओर से लिए गए बॉन्ड और स्टाइपेंड की रकम समेत कुल 39 लाख 94 हजार 645 रुपये वापस करने का आदेश दिया है. इसके अलावा डॉक्टर को मानसिक परेशानी और करियर के महत्वपूर्ण समय के नुकसान के लिए 7 लाख रुपये का मुआवजा भी देने को कहा गया है. यह फैसला जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने सुनाया.

नीट-पीजी के बाद एमजीएम में मिला था दाखिला

डॉक्टर महेश कुमार ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी. उन्होंने वर्ष 2019 में NEET-PG परीक्षा पास की थी. काउंसलिंग के बाद उन्हें जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (MGM) में 2019-21 सत्र के लिए DMRD यानी मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में सीट मिली.

दाखिले के समय कॉलेज ने उनसे एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए थे. इसके मुताबिक अगर वह बीच में सीट छोड़ते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपये देने के साथ-साथ मिले स्टाइपेंड की रकम भी वापस करनी थी. कॉलेज ने उनके मूल प्रमाणपत्र भी अपने पास रख लिए थे. लेकिन कोर्स शुरू करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि रेडियोलॉजी विभाग में पर्याप्त फैकल्टी और मार्गदर्शन की व्यवस्था नहीं थी. इसके अलावा उन्हें यह जानकारी मिली कि जिस DMRD कोर्स में उनका दाखिला हुआ था, वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं था.

MGM प्रबंधन की वजह से डॉक्टर का समय बर्बाद

डॉक्टर महेश कुमार ने आगे INI-CET परीक्षा दी और उनका चयन भी हो गया. उन्होंने MGM से अपने मूल दस्तावेज वापस मांगे, लेकिन दस्तावेज नहीं मिलने के कारण वह उस अवसर का लाभ नहीं उठा सके. इसके बाद उन्होंने दोबारा NEET-PG 2021 दिया और ऑल इंडिया रैंक 270 हासिल की. बाद में उन्होंने लखनऊ के संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दाखिला लिया. इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

गैर मान्यता प्राप्त कोर्स में दाखिला क्यों दिया- HC

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाया कि जब कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं था, तो उसे चलाने और उसमें छात्रों का दाखिला लेने की अनुमति आखिर कैसे मिली. कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि छात्र को पहले से बताया गया था या नहीं कि कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं है.

अदालत के मुताबिक गैर-मान्यता प्राप्त कोर्स मेडिकल कॉलेज को शुरू ही नहीं करना चाहिए था और उसमें किसी छात्र का दाखिला भी नहीं होना चाहिए था. कोर्ट ने यह भी माना कि बॉन्ड को दाखिले से अलग करके नहीं देखा जा सकता. जब मूल दाखिला ही गलत आधार पर हुआ, तो उसी आधार पर छात्र से लिया गया बॉन्ड भी कानूनी रूप से टिक नहीं सकता.

रेडियोलोजी विभाग में MRI तक नहीं

हाई कोर्ट ने MGM मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर भी कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि रेडियोलॉजी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में MRI मशीन तक उपलब्ध नहीं थी, जबकि यह इस तरह की पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी उपकरण है. अदालत ने यह भी नोट किया कि कॉलेज में उपलब्ध CT स्कैन मशीन भी काम नहीं कर रही थी. कोर्ट ने माना कि इस तरह की महत्वपूर्ण सुविधाओं और व्यवस्थाओं की कमी को छिपाकर छात्रों को दाखिला देना गंभीर मामला है. अदालत के अनुसार, इससे छात्रों के भविष्य के साथ धोखा हुआ.

मेडिकल काउंसिल की भूमिका पर भी उठे सवाल

मामले में कोर्ट ने तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की भूमिका पर भी सवाल उठाया. अदालत ने आश्चर्य जताया कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद संबंधित नियामक संस्था ने कॉलेज के खिलाफ उचित कदम क्यों नहीं उठाए. कोर्ट ने संकेत दिया कि मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य के डॉक्टरों के हितों की रक्षा करना नियामक संस्था की जिम्मेदारी है और इस मामले में उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी.

काउंसलिंग कराने वाली संस्था पर भी सवाल

हाई कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़ी संस्था की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया. अदालत ने कहा कि जब किसी छात्र को ऐसे कॉलेज और ऐसे कोर्स के लिए अनुशंसित किया गया जो मान्यता प्राप्त ही नहीं था, तो इस गलती की जिम्मेदारी केवल छात्र पर नहीं डाली जा सकती. अदालत ने माना कि डॉक्टर महेश कुमार की इसमें कोई गलती नहीं थी. उन्होंने उपलब्ध आधिकारिक काउंसलिंग व्यवस्था के जरिए दाखिला लिया था.

डॉक्टर के भविष्य के साथ हुआ खिलवाड़- HC

हाई कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि डॉक्टर महेश कुमार ने बाद में NEET-PG में ऑल इंडिया रैंक 270 हासिल की. अदालत ने माना कि पूरे घटनाक्रम की वजह से उनका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ और उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ी. अदालत ने माना कि संबंधित संस्थाओं की कार्रवाई ने डॉक्टर के भविष्य और करियर पर गंभीर असर डाला.

मामले में हाई कोर्ट ने डॉक्टर महेश कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बॉन्ड के तहत जमा रकम और स्टाइपेंड समेत 39 लाख 94 हजार 645 रुपये वापस करने का आदेश दिया. इसके साथ ही मानसिक परेशानी और करियर के महत्वपूर्ण समय के नुकसान के लिए 7 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया. कोर्ट ने डॉक्टर महेश कुमार को बॉन्ड से जुड़ी सभी देनदारियों से भी मुक्त कर दिया.

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