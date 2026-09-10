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66 साल पुराने जमीन विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, BAU के लिए अधिग्रहित 2.98 एकड़ जमीन लौटाने की मांग खारिज

रांचीः कांके के नगड़ी गांव की करीब 2.98 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे 66 साल पुराने विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने तथाकथित वंशजों को वापस करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि संबंधित जमीन का कानून के मुताबिक अधिग्रहण हो चुका है. मुआवजे का भुगतान भी किया जा चुका है. ऐसे में अब जमीन को मूल रैयतों के कथित वंशजों को वापस करने का कोई आधार नहीं बनता.

क्या है पूरा मामला?

मामला रांची के कांके थाना क्षेत्र के नगड़ी गांव की 2.98 एकड़ जमीन से जुड़ा है. यह जमीन प्लॉट नंबर 2055, 2124, 2068, 2281 और 2882 में बताई गई है. इसका खाता नंबर 227, 130, 294 और 324 है. जमीन का अधिग्रहण केस नं. 21/1957-58 के तहत किया गया था. तत्कालीन बिहार सरकार ने इस जमीन समेत गांव की करीब 202.07 एकड़ जमीन को बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज, कांके के लिए अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की थी.

याचिकाकर्ताओं और सरकार की दलील

याचिकाकर्ता कृष्ण कच्छप, शंकर कच्छप, विष्णु कच्छप, बिरनी कच्छप, मनोज टोप्पो और अनुज टोप्पो का कहना था कि उनके पूर्वज इस जमीन के मालिक थे. उनका दावा था कि जमीन बाद में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के काम नहीं आई और इसलिए उसे अधिग्रहण से मुक्त कर वापस किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पूर्वजों को मुआवजा नहीं मिला था. हालांकि, राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जमीन का अधिग्रहण विधिवत हुआ और मुआवजे का भुगतान भी किया गया.

अभी जमीन किसके पास है?

कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन का पूरा हिस्सा अब भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पास इस्तेमाल में नहीं है. विश्वविद्यालय ने इस जमीन के दूसरे सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए NOC दिया था. इसके बाद जमीन का एक हिस्सा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ यानी NUSRL, रांची को दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से का इस्तेमाल रांची में रिंग रोड के निर्माण में हुआ है.

66 साल बाद कोर्ट पहुंचे कथित वंशज

सबसे खास बात यह है कि जमीन का अवॉर्ड 1957 में पारित हुआ था, जबकि संबंधित रिट पिटीशन वर्ष 2014 में दाखिल की गई, यानी करीब 66 साल बाद. राज्य और NUSRL की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि याचिकाकर्ता आखिर मूल अवॉर्डधारियों के कानूनी उत्तराधिकारी कैसे हैं, इसका स्पष्ट विवरण याचिका में नहीं दिया गया. यहां तक कि वंशावली भी दाखिल नहीं की गई.