मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बोल! नीतीश कुमार को लेकर कही ये बड़ी बात, गिरिराज सिंह पर भी की टिप्पणी
हिजाब प्रकरण को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार सीएम पर निशाना साधा है.
Published : December 20, 2025 at 7:27 PM IST
रांची: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान एक महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने के मामले ने झारखंड में भी तूल पकड़ लिया है. इसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गयी है.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कल बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत को 03 लाख प्रति माह वेतन देने का ऑफर दिया था. आज शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने जामताड़ा से अपने वादे को फिर से दोहराते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार करार दिया है.
मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि एक अल्पसंख्यक परिवार की बेटी पढ़ लिखकर डॉक्टर बनीं. लेकिन उसे जिस तरह से अपमानित किया गया वह दर्शाता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है. मंत्री ने कहा कि वह खुद एक डॉक्टर हैं और नीतीश कुमार का इलाज निशुल्क करूंगा.
एक मुख्यमंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है. उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप हैं. क्यों कहां जा रहे हैं हम लोग, कौन करेगा रक्षा इनकी, निश्चित रूप मे मैं बहुत मर्माहत हूं, झारखंड की जो पीड़ा है वह मैं बता नहीं सकता, इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए. मैं नीतीश कुमार से कहूंगा कि अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है, अगर इलाज की आवश्कता है मैं इलाज करने के लिए तैयार हूं, बुलाइए मुझे. मै निशुल्क नीतीश कुमार का इलाज करुंगा या आप भाजपा में चले गए हैं तो बताइए कि आपमें भाजपा के संस्कार आ गए हैं. नीतीश कुमार जी आप उस बच्ची और उस परिवार से माफी मांगिए. -इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड सरकार.
भाजपा और मीडिया पर भी मंत्री ने कसा तंज
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने जामताड़ा से ही वीडियो क्लिपिंग पर अपना बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमने मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी करने वाले बीएलओ को लेकर सही बातें कही थी. तब ये भाजपा वाले और मीडिया वाले हमें टॉर्चर कर रहे थे, आज वे सभी लोग चुप क्यों हैं.
इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी निशाने पर लिया. केंद्रीय मंत्री की आलोचना करते हुए इरफान अंसारी ने उनपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है.
डॉक्टर बेटी को सभी सुविधा के साथ 03 लाख की नौकरी पर हैं कायम
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वह कांग्रेसी हैं, सेक्यूलर हैं और सभी का मान सम्मान करते हैं. यह बिहार नहीं है, हम डॉ. नुसरत को मनचाही पोस्टिंग और अन्य सुविधाओं के साथ 03 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी देंगे. मैं अब भी आग्रह करता हूं कि बिहार में अपमानित की गई डॉक्टर बिटिया हमारे झारखंड सरकार के आफर को स्वीकार करें और यहां आकर नौकरी स्वीकार करें. हम उन्हें मान सम्मान के साथ मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र दिलवाया जाएगा.
भाजपा का स्वास्थ्य मंत्री पर तंज
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अविनेश कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा प्रहार किया है. भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में हिजाब विवाद की वजह से चर्चा में आयीं डॉ. नुसरत को 03 लाख रुपये प्रति माह की सैलरी के ऑफर और सीएम नीतीश कुमार को लेकर कही बात उनकी मानसिक रूप से दिवालियापन को दर्शाता है.
अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के मंत्री को अपने स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए. किस तरह से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, यहां के लोग बच्चे की मौत के बाद झोला में शव ले जाने को मजबूर हैं. आयुष बंद होने के कगार पर है, इस पर ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है.
