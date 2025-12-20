ETV Bharat / bharat

मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बोल! नीतीश कुमार को लेकर कही ये बड़ी बात, गिरिराज सिंह पर भी की टिप्पणी

रांची: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान एक महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने के मामले ने झारखंड में भी तूल पकड़ लिया है. इसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गयी है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कल बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत को 03 लाख प्रति माह वेतन देने का ऑफर दिया था. आज शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने जामताड़ा से अपने वादे को फिर से दोहराते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार करार दिया है.

मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि एक अल्पसंख्यक परिवार की बेटी पढ़ लिखकर डॉक्टर बनीं. लेकिन उसे जिस तरह से अपमानित किया गया वह दर्शाता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है. मंत्री ने कहा कि वह खुद एक डॉक्टर हैं और नीतीश कुमार का इलाज निशुल्क करूंगा.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान (ETV Bharat)

एक मुख्यमंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है. उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप हैं. क्यों कहां जा रहे हैं हम लोग, कौन करेगा रक्षा इनकी, निश्चित रूप मे मैं बहुत मर्माहत हूं, झारखंड की जो पीड़ा है वह मैं बता नहीं सकता, इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए. मैं नीतीश कुमार से कहूंगा कि अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है, अगर इलाज की आवश्कता है मैं इलाज करने के लिए तैयार हूं, बुलाइए मुझे. मै निशुल्क नीतीश कुमार का इलाज करुंगा या आप भाजपा में चले गए हैं तो बताइए कि आपमें भाजपा के संस्कार आ गए हैं. नीतीश कुमार जी आप उस बच्ची और उस परिवार से माफी मांगिए. -इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड सरकार.

भाजपा और मीडिया पर भी मंत्री ने कसा तंज

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने जामताड़ा से ही वीडियो क्लिपिंग पर अपना बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमने मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी करने वाले बीएलओ को लेकर सही बातें कही थी. तब ये भाजपा वाले और मीडिया वाले हमें टॉर्चर कर रहे थे, आज वे सभी लोग चुप क्यों हैं.