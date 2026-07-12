देवघर एम्स में ताला जड़ेंगे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी! राजनीति का अड्डा बनाने को लेकर भाजपा नेताओं पर साधा निशाना
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया.
Published : July 12, 2026 at 8:10 PM IST
देवघर: श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल और जिले के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले वर्ष श्रावणी मेला के दौरान हुए सड़क हादसों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ रखी जाएंगी. उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहना होगा.
निरीक्षण के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने एम्स देवघर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. एम्स इलाज के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं. यदि वहां मरीजों का समुचित इलाज नहीं होगा और केवल रेफर किया जाएगा, तो एम्स की स्थापना का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में आ जाएगा.
स्वास्थ्य मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एम्स में राजनीतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि एम्स को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा. यदि वह राजनीति का अड्डा बनेगा तो वह सख्ती दिखाएंगे और एम्स में ताला जड़ने का काम करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थान के प्रबंधन पर भी राजनीतिक दबाव रहने की बात सामने आती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
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