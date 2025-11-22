SIR के विरोध में कांग्रेस करे चुनाव का बायकॉट, झारखंड के मंत्री की राहुल गांधी से मांग
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राहुल गांधी से मांग की है कि जहां भी जबरन एसआईआर लागू हो, वहां चुनाव बहिष्कार करें.
Published : November 22, 2025 at 5:43 PM IST
रांची: एसआईआर को लेकर पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है. कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और चुनाव आयोग और भाजपा पर लोगों के वोट चोरी का आरोप लगा रही है. अब झारखंड में कांग्रेस के एक मंत्री ने राहुल गांधी को चुनाव का बॉयकॉट करने की सलाह दी है.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन बिहार की तरह जबरदस्ती SIR लागू करता है, तो हमें चुनाव का बॉयकॉट करना चाहिए.
#WATCH | Ranchi | Jharkhand Minister Irfan Ansari says, " ...if they will forcibly implement the sir, as was done in bihar, we should have boycotted it. the election was already lost. if we had boycotted, we would have lost anyway. so now we will say that wherever they forcibly… pic.twitter.com/0PH2q06pWK— ANI (@ANI) November 22, 2025
उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ने बिहार में जबरन एसआईआर लागू किया तो हमें वहां चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था. अगर हम चुनाव का बॉयकॉट करते तो हम वैसे भी हार जाते, और SIR के बाद भी हमें हारना ही है. इसलिए, अब हम राहुल गांधी से मांग करेंगे कि जहां भी वे इसे (SIR) जबरदस्ती लागू कर रहे हैं, वहां हम चुनाव न लड़ें. बीजेपी चाहती है कि पूरे देश में उनका ही राज हो, तो एक बार उन्हें दे ही दें. चलो तुम ही लोग राज करो, पूरे देश में एसआईआर लागू करो, पूरे देश के चुनाव पर कब्जा कर लो.
उन्होंने सवाल किया, "बताइए आने वाला दिन यही है? जनता की अब कोई अहमियत ही नहीं रही." पहले तो लगता था कि वोट की ताकत है, लेकिन अब तो यहां आपको वोट से ही वंचित कर दिया जा रहा है. कहां वोट दीजिएगा, किसे बोलिएगा? भाजपा ने बहुत बड़ा खेल रचा है. इसका सीधा मार हमारे आदिवासियों पर, दलितों पर और मुसलमानों भाइयों पर पड़ेगा.
