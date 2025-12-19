ETV Bharat / bharat

बिहार हिजाब प्रकरण पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, महिला चिकित्सक को दिया बड़ा ऑफर

बिहार में हिजाब प्रकरण पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. साथ ही उन्होंने महिला चिकित्सक को बड़ा ऑफर दिया है.

Irfan Ansari On Hijab Controversy
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : December 19, 2025 at 10:21 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 9:06 AM IST

रांची: बिहार में चिकित्सक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला चिकित्सक के चेहरे से हिजाब हटाने का मामला गरमाया हुआ है. इस क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी घोषणा कर दी है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत को झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में 3 लाख रुपये मासिक वेतन और मनचाही पोस्टिंग का ऑफर दिया है. शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने यह जानकारी दी.

महिला चिकित्सक के साथ हुआ अमर्यादित व्यवहारः डॉ. इरफान

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला के साथ सरेआम किए गए दुर्व्यवहार ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है. जिस तरह एक डॉक्टर, एक बेटी और एक महिला का अपमान, अभद्रता और हिजाब खींचने जैसी शर्मनाक हरकत की गई यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि मानव गरिमा, इज्जत और संविधान पर सीधा प्रहार है.उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि हर मां-बेटी की अस्मिता और सम्मान का सवाल है. ऐसी घटना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती.

झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि ऐसे में राज्य की हेमंत सरकार ने एक ऐतिहासिक, साहसिक और मानवीय निर्णय लेते हुए बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत प्रवीण को झारखंड स्वास्थ्य सेवा में शामिल होने का खुला, सुरक्षित और सम्मानजनक प्रस्ताव दिया है.

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला

डॉ इरफान अंसारी ने डॉ. नुसरत प्रवीण को नौकरी के फैसले को झारखंड सरकार का बड़ा फैसला करार देते हुए बताया कि डॉ. नुसरत प्रवीण को मनचाही पोस्टिंग,₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) मासिक वेतन, सरकारी नौकरी, सरकारी आवास (फ्लैट),पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, सम्मानजनक, भयमुक्त और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान किया जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा की “मैं पहले एक चिकित्सक हूं, फिर मंत्री. उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर, बेटी या महिला के सम्मान से समझौता झारखंड में संभव नहीं है. एक डॉक्टर के साथ बिहार में हुई यह अमर्यादित घटना हम सभी मेडिकल कर्मियों को गहराई से आहत करती है. हम महसूस कर सकते हैं कि उस बच्ची और उसके परिवार पर क्या बीत रहा होगा.

झारखंड में चिकित्सकों की कद्रः स्वास्थ्य मंत्री

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में चिकित्सकों की कद्र होती है, यहां इंसानियत सर्वोपरि है. जहां बिहार में महिला डॉक्टर के साथ हिजाब खींचने जैसी शर्मनाक घटना हुई, वहीं झारखंड ने यह साबित कर दिया कि सम्मान, सुरक्षा और संवैधानिक मूल्यों की असली पहचान क्या होती है.

इरफान अंसारी ने कहा कि यह घटना यह भी उजागर करती है कि बिहार में भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं की इज्जत और बेटियों की सुरक्षा के अर्थ से भटकती नजर आ रही है, जबकि झारखंड सरकार ने ठोस निर्णय लेकर देश के सामने एक मजबूत उदाहरण पेश किया है.

झारखंड में सम्मान है, सुरक्षा है और संविधान-इरफान

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार का यह फैसला केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वाभिमान, मानव गरिमा और संवैधानिक मूल्यों की जीत है. झारखंड सरकार का यह निर्णय इतिहास में एक संवेदनशील, साहसी और मानवीय कदम के रूप में दर्ज होगा. जहां एक ओर अपमान था, वहीं दूसरी ओर झारखंड ने बड़ा दिल दिखाकर इंसानियत का परचम लहराया है.

