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2023 में झारखंड से कालाजार उन्मूलन की घोषणा, फिर किस बात से परेशान है स्वास्थ्य महकमा! पढ़ें, पूरी रिपोर्ट

झारखंड का स्वास्थ्य महकमा 'सुपर स्प्रेडर' के डर से सहमा है. किस बीमारी के फैलने का है खतरा. जानें संवाददाता उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट में.

Jharkhand Health Department gripped by fear of Kala azar super spreaders know why
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 11:51 AM IST

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रांचीः साल 2023 में ही झारखंड से कालाजार को एलिमिनेट किये जाने की घोषणा की जा चुकी है. इसके बावजूद एक बार तेजी से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है. कालाजार के "सुपर स्प्रेडर" के भय से झारखंड का स्वास्थ्य महकमा सहमा हुआ है. जानें, ईटीवी भारत संवाददाता उपेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट से.

सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलने वाली जानलेवा और खतरनाक बीमारी कालाजार है. वर्ष 2023 में ही झारखंड से एलिमिनेट हो गया है. इसके बावजूद 2026 का यह वर्ष झारखंड और खासकर यहां के स्वास्थ्य महकमे के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

जानकारी देते सदर अस्पताल के चिकित्सक और NVBDCP के स्टेट नोडल अधिकारी (ETV Bharat)

झारखंड में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. बीके सिंह कहते हैं कि कालाजार हमारे राज्य झारखंड से 2023 में ही एलिमिनेट हो चुका है. कालाजार के उन्मूलन के लिए जरूरी प्रति 10000 की आबादी में 01 या उससे कम कालाजार के मरीज मिलने की स्थिति है. लेकिन इस क्राइटेरिया को राज्य ने वर्ष 2024-2025 में मेंटेन रखा है.

डोजियर और इसके वेरिफिकेशन के लिए WHO और अन्य इंटरनेशनल एजेंसी रहेंगे. वह अब यहां आकर यह सर्टिफाइड करेंगे कि हमने कालाजार को एलिमिनेट कर लिया है. तब अंतरराष्ट्रीय फलक पर यह मान लिया जाएगा कि झारखंड कालाजार को एलिमिनेट करने वाला राज्य बन चुका है.

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झारखंड में कालाजार/PkdL सुपर स्प्रेडर (Etv Bharat)

"सुपर स्प्रेडर" को लेकर विभाग क्यों है चिंतित!

डॉ. बीके सिंह कहते हैं कि सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि राज्य में 61 केस ऐसे हैं जो एचआईवी के साथ कालाजार से भी पीड़ित हुए हैं. चूंकि ऐसे मरीजों में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में ये किसी भी समय सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभा सकते हैं. कुछ इसी तरह की चिंता PKDL यानी पोस्ट कालाजार डर्मल लेश्मेनिया के मरीजों को लेकर है.

पीकेडीएल के केस में पूर्व में कभी कालाजार के मरीज रहे व्यक्ति के ठीक होने के एक से तीन साल बाद PKDL होने की संभावना रहती है. कालाजार के परजीवी उसके स्किन में छुपे होते हैं और यह सैंड फ्लाई के काटने पर एक से दूसरे व्यक्ति तक जाकर स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं.

अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कालाजार एलिमिनेटेड स्टेट का दर्जा खो देंगे. इसलिए विभाग चिंतित है और प्रीवेंटिव मेजरस और सर्विलांस पर खास ध्यान दे रहा है. जिससे HIV के साथ कालाजार या PKDL के रोगी सुपर स्प्रेडर न बन सकें. इसके लिए 14 दिन से अधिक समय तक रहने वाले बुखार में कालाजार की जांच सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है.

डॉ. बीके सिंह बताते हैं कि संथाल के जिन-जिन गांवों में एचआईवी के साथ कालाजार या फिर पीकेडीएल के मामले हैं. वहां पर फिर से कालाजार के मरीज बड़ी संख्या में मिल सकते हैं. यह एलिमिनेशन के फेज में एक बड़ा व्यावधान हो सकता है, अगर हम चौकस नहीं रहे तो एलिमिनेशन की स्थिति को खो भी सकते हैं.

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कालाजार की स्थिति देश और प्रदेश (Etv Bharat)

कम्युनिटी हेल्थ के लिए गंभीर बीमारी बना हुआ था कालाजार

दरअसल, कालाजार (Visceral Leishmaniasis) भारत और झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य (कम्युनिटी हेल्थ) के सामने वर्षों तक एक गंभीर चुनौती के रूप में बना रहा. कालाजार एक ऐसी बीमारी है, जो दशकों से गरीब और ग्रामीण इलाकों की बड़ी आबादी को प्रभावित करती रही. खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में इसका प्रकोप कुछ अधिक ही था.

झारखंड, जो भौगोलिक और सामाजिक रूप से एक संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में झारखंड के संथाल के चार जिले दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के 31 ब्लॉक के लोग कालाजार से ज्यादा प्रभावित थे. नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम के तहत देश के अन्य कालाजार प्रभावित राज्यों के साथ साथ झारखंड के भी कालाजार प्रभावित चार जिलों में अभियान चलाया गया.

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चार जिलों में कालाजार-पीकेडीएल की स्थिति (Etv Bharat)

कालाजार क्या है

रांची सदर अस्पताल में इंटरनल मेडिसीन के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. हिमालय झा बताते हैं कि "कालाजार" जिसे चिकित्सीय भाषा में Visceral Leishmaniasis कहा जाता है, एक परजीवी रोग है. कालाजार की बीमारी लेष्मानिया दोनोवनी (Leishmania donovani) नाम के परजीवी से होती है. इस परजीवी को इंसानों तक पहुंचानें में मुख्य भूमिका संक्रमित मादा सैंड फ्लाई (बालू मक्खी) का होता है, उसके काटने से यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है.

डॉ. हिमालय झा कहते हैं कि कालाजार में मानव शरीर का आंतरिक अंगों खासकर यकृत (लिवर), प्लीहा (स्प्लीन) और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है. कालाजार एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर नजरअंदाज किया जाए तो संक्रमित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है.

कैसे फैलता है कालाजार का संक्रमण

डॉ. हिमालय झा कहते हैं कि कालाजार का फैलाव, मुख्य रूप से बालू मक्खी (Sand fly) के जरिए होता है. यह मक्खी गंदगी, नमी और अंधेरे वातावरण में पनपती है. कच्चे घर, पशु शेड और जलभराव वाले इलाके इसके लिए अनुकूल होते हैं.

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कालाजार के लक्षण (Etv Bharat)

कालाजार के ये हैं लक्षण

चिकित्सक के अनुसार कालाजार के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं. जिससे इसकी पहचान होने में अक्सर देरी होने की संभावना अधिक होती है. लंबे समय तक रहने वाला बुखार, संक्रमित व्यक्ति का तेजी से वजन घटना, स्पलीन और लिवर का बढ़ना, शरीर में
खून की कमी (एनीमिया), त्वचा का काला पड़ना इस बीमारी के लक्षण है.

भारत में कालाजार की स्थिति

झारखंड में राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. बीके सिंह बताते हैं कि भारत में कालाजार मुख्यतः गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला बीमारी रहा है. सरकार ने इसे खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया है. इस अभियान का नेतृत्व National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) द्वारा किया जाता है, जो अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करता है.

झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के चार जिले जैसे दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा कालाजार को लेकर उच्च जोखिम वाले माने जाते हैं. इन इलाकों में व्याप्त गरीबी और कच्चे मकान, स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की सीमित पहुंच, बीमारी को लेकर लोगों में जागरुकता की कमी और प्रवासी मजदूरों का आना-जाना एक चुनौती की तरह है.

डॉ. बीके सिंह कहते हैं कि भारत और झारखंड सरकार मिलकर कालाजार उन्मूलन के लिए बहु-आयामी रणनीति पर काम कर रही हैं. जिसके तहत रोगी की शीघ्र पहचान आरके39 (rk39) टेस्ट से करने और पहचान होने पर शीघ्र इलाज शुरू किया जाता है. वेक्टर नियंत्रण (Vector Control) के लिए घरों में Indoor Residual Spraying (IRS) कीटनाशकों का छिड़काव नियमित रुप से कराया जाता है. इसके साथ हर एक केस की निगरानी डेटा ट्रैकिंग की जाती है.

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कालाजार की स्थिति देश और प्रदेश (Etv Bharat)

जागरुकता अभियान, इलाज के दौरान मरीज को आर्थिक सहायता

डॉ. बीके सिंह कहते हैं कि कालाजार प्रभावित चार जिलों के 31 प्रखंडों में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रचार-प्रसार और जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके साथ-साथ मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है. इस दौरान सरकार की ओर से उन्हें पौष्टिक आहार लेने और आर्थिक नुकसान न हो इसके लिए 6,600 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है. कालाजार का इलाज संभव है, बशर्ते समय पर रोग की पहचान कर दवा शुरू कर दिया जाए. सरकारी अस्पतालों में कालाजार की दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं.

2023 में हो चुकी है झारखंड से कालाजार उन्मूलन की घोषणा

NVBDCP के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. बीके सिंह बताते हैं कि वर्ष 2023 में ही झारखंड से कालाजार एलिमिनेट हो चुका है लेकिन डोजियर के अनुसार इसे आगे भी बनाये रखना होगा. क्योंकि तभी WHO और अन्य प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एजेंसी यह प्रमाणित करेगी कि हमने कालाजार को झारखंड से एलिमिनेट कर दिया है.

इस वर्ष यानी जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक झारखंड राज्य में कालाजार के 32 केस मिल चुके हैं लेकिन यह प्रति 10 हजार की आबादी पर 01 केस मिलने से कम है. जब भी कालाजार के मरीज मिलते हैं उनका एक दिन अस्पताल में भर्ती कर इलाज होता है जबकि पीकेडीएल के केस में 84 दिन तक इलाज चलता है. इसके लिए समय-समय पर एमपीडब्ल्यू, सेविका, सहायिका, साहिया को भी प्रशिक्षित किया गया है.

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