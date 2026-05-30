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14 वर्षों की कड़ी मेहनत और शहादत का नतीजा नक्सल मुक्त झारखंड, एनकाउंटर-सरेंडर और गिरफ्तारी की पूरी कहानी

झारखंड पुलिस और सुरक्षाबलों की कड़ी मेहनत और शहादत का नतीजा है कि आज झारखंड लगभग नक्सल मुक्त है. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 6:17 AM IST

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रांची: झारखंड अब नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है. राज्य में कुछ इनामी नक्सली और छोटे-मोटे समूह बचे जरूर हैं, लेकिन उनमें अब न तो संगठनात्मक ताकत बची है और न ही पुलिस से मुकाबला करने की क्षमता. केंद्रीय बलों और झारखंड पुलिस की संयुक्त रणनीति तथा बलिदान के बाद लाल आतंक का सफाया लगभग पूरा हो गया है.

14 वर्षों में भारी सफलता

पिछले 14 वर्षों में झारखंड पुलिस ने नक्सलवाद पर पूरी तरह काबू पा लिया है. इस दौरान 225 से ज्यादा नक्सलियों के एनकाउंटर, 5000 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी और 310 से ज्यादा नक्सलियों के आत्मसमर्पण दर्ज किए गए. राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर हथियार, गोला-बारूद और आईईडी बरामद किए गए.

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झारखंड में पुलिस और सुरक्षबलों की सफलता (ETV Bharat)

सरांडा में आखिरी मोर्चा

सरांडा वन क्षेत्र झारखंड का एकमात्र इलाका है जहां अभी भी कुछ नक्सली बचे हुए हैं. लेकिन पुलिस की आक्रामक रणनीति के कारण यहां भी उनकी संख्या बेहद कम हो गई है और गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं. झारखंड पुलिस की कार्रवाई से सरांडा समेत पूरे क्षेत्र में नक्सलियों का पुराना गढ़ तबाह हो चुका है.

2025-26: सबसे सफल वर्ष

  • वर्ष 2025 और 2026 नक्सल विरोधी अभियानों के लिहाज से बेहद कामयाब रहे.
  • 2025: 34 नक्सली एनकाउंटर में ढेर
  • 2026 (मई तक): 22 नक्सली मारे गए

पिछले चार वर्षों में बूढ़ा पहाड़, लुगु पहाड़ी, पारसनाथ और बुलबुल जैसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलियों को पूरी तरह खदेड़ दिया गया है.

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ऑपरेशन के दौरान जवान (ETV Bharat)

2000-2012: नक्सलियों का दबदबा

25 वर्ष पहले जब झारखंड राज्य बना था, तब स्थिति पूरी तरह उलट थी. साल 2000 से 2012 तक नक्सली संगठन राज्य के कई हिस्सों में खुलेआम सक्रिय थे और सुरक्षाबलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे. उस समय नक्सलियों की तूती बोलती थी.

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पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर (ETV Bharat)

2014 के बाद पलटा रुख

2014 के बाद झारखंड पुलिस ने रणनीति बदली और लगातार आक्रामक अभियान चलाए. हर साल नई सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने नक्सलियों के बड़े-बड़े ठिकानों को ध्वस्त किया. एक करोड़ रुपये से ज्यादा इनाम वाले कई शीर्ष नक्सली नेताओं को या तो मार गिराया गया या गिरफ्तार किया गया.

ऑपरेशन ग्रीन हंट से सरांडा क्लीन तक

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान की औपचारिक शुरुआत 2004 में ऑपरेशन ग्रीन हंट से हुई, लेकिन असली सफलता 2012 के बाद मिलनी शुरू हुई. सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियानों ने नक्सलियों की आर्थिक और सैन्य कमर तोड़ दी. बूढ़ा पहाड़ से पारसनाथ तक के सभी प्रमुख नक्सली गढ़ों को नेस्तनाबूद कर दिया गया.

झारखंड पुलिस की इस उपलब्धि को पूरे देश के लिए उदाहरण माना जा रहा है. 14 वर्षों की निरंतर मेहनत, बलिदान और रणनीतिक दक्षता का नतीजा अब सामने है.

झारखंड में नक्सलवाद पर सख्ती: 2025 में 34 नक्सली ढेर, अब तक 22 और मारे गए

साल 2025 में झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने 34 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया. यह आंकड़ा राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की मजबूती को दर्शाता है. इससे पहले सबसे ज्यादा नक्सली 2008 में 46 मारे गए थे. वर्ष 2026 में अब तक 22 नक्सली एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं.

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सुरक्षाबलों के लिए सफलता का साल (ETV Bharat)

2004 से शुरू हुई सख्त कार्रवाई

झारखंड के गठन के पहले तीन वर्षों (2001, 2002 और 2003) में नक्सलियों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी. लेकिन वर्ष 2004 से पुलिस ने अभियान को धार दी. इसी साल ग्रीन हंट अभियान की शुरुआत के साथ 18 नक्सली मारे गए. 2004 से 2022 तक हर साल औसतन 7 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए.

2013 के बाद तेज हुई बड़ी लड़ाई

2013 से नक्सलवाद के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान शुरू हुए
वर्षअभियानों की संख्या
201313
201410
201525
201621
201712
201826
201926
202014
20216
20225
20236
202420
202534
2026 (अब तक)22

सबसे कम अभियान: वर्ष 2022 में मात्र 5 अभियान.

सबसे ज्यादा अभियान: वर्ष 2025 में 34 अभियान दर्ज किए गए.

2021 से 2023 तक अभियानों की संख्या काफी कम रही, जो नक्सली गतिविधियों में गिरावट को दर्शाता है. वहीं, 2024-2025-2026 में फिर से अभियानों की संख्या बढ़ी है, जो सुरक्षा बलों द्वारा आक्रामक रणनीति अपनाए जाने का संकेत है.

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सरेंडर करती महिला नक्सली (ETV Bharat)

पुलिस ने चुकाई नक्सलवाद की भारी कीमत

झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने की राह में सुरक्षा बलों ने बड़ी कीमत चुकाई है. राज्य गठन के 25 वर्षों में केंद्रीय और राज्य बलों के 562 से अधिक जवान और अधिकारी शहीद हो चुके हैं.

2002 में सबसे ज्यादा शहीद

नक्सलियों के हमलों में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी 2002 में शहीद हुए (69). अन्य वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं:

झारखंड में नक्सलवाद में शहीद हुए पुलिस कर्मी
वर्षशहीद पुलिस कर्मी
200155
200269
200320
200445
200530
200645
200711
200839
200964
201024
201132
201226
201326
20148
20154
20169
20172
20189
201914
20201
20215
20223
20235
20242
20255
2026*1

14 साल में 950 एनकाउंटर

वर्ष 2013 से अप्रैल 2026 तक पुलिस और नक्सलियों के बीच कुल 950 बार आमना-सामना हुआ. सबसे ज्यादा एनकाउंटर 2009 में दर्ज किए गए (119). हाल के वर्षों में एनकाउंटर की संख्या इस प्रकार रही:

झारखंड पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर
वर्षएनकाउंटरों की संख्या
201368
201459
201548
201663
201738
201854
201938
202052
202137
202227
202330
202434
202546
2026*23

सबसे अधिक 68 एनकाउंटर 2013 में हुए वहीं, सबसे कम 2022 में 27 एनकाउंटर हुए. पिछले 4 वर्षों (2023-2026) में उतार-चढ़ाव के बावजूद कुल मिलाकर गिरावट का रुझान साफ दिख रहा है, खासकर 2026 में अब तक की संख्या काफी नियंत्रित है.

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सरेंडर करने वाला नक्सली (ETV Bharat)

झारखंड पुलिस के आंकड़ों से साफ है कि राज्य नक्सलवाद की जड़ें कमजोर करने में सफल रहा है, हालांकि इस सफलता की राह में कई जवान शहीद हुए हैं. 14 सालों में 306 ने किया आत्मसमपर्ण.

झारखंड में लाल आतंक का साया कमजोर, नक्सल कांडों में लगातार गिरावट

झारखंड पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों से साफ हो रहा है कि राज्य में नक्सलवाद की जड़ें तेजी से कमजोर पड़ रही हैं. पिछले 14 वर्षों में 306 नक्सलियों ने हथियार डाले, जिनमें 25 लाख रुपये तक के इनामी शामिल हैं. नक्सल संबंधी घटनाओं में आई लगातार गिरावट इस बात की पुष्टि करती है कि ‘लाल आतंक’ अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है.

पिछले 14 साल में 306 सरेंडर

पिछले 14 वर्षों के इतिहास में झारखंड पुलिस के सामने 306 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें उच्च इनाम वाले नक्सली भी शामिल हैं. सरेंडर की यह संख्या राज्य में सुरक्षा बलों की बढ़ती प्रभावशीलता और नक्सलियों के मनोबल टूटने का संकेत मानी जा रही है.

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बम की जांच करता जवान (ETV Bharat)

2026 के शुरुआती आंकड़े: मात्र दो जिलों में घटनाएं

झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में पूरे राज्य के 24 जिलों में सिर्फ 5 नक्सल कांड दर्ज हुए. इनमें चतरा जिले में 3 और पश्चिम सिंहभूम में 2 मामले दर्ज किए गए. फरवरी, मार्च और अप्रैल के तीन महीनों में पूरे राज्य में कुल 25 नक्सल कांड ही दर्ज हुए.

दिसंबर-नवंबर 2025: घटते आंकड़े

दिसंबर 2025 में पूरे झारखंड में मात्र 11 नक्सल कांड दर्ज हुए. इनमें रांची में 1, चतरा में 6, खूंटी में 2 और पश्चिम सिंहभूम में 2 मामले शामिल थे. नवंबर 2025 में यह संख्या और कम रही कुल 8 कांड. इनमें रांची (2), चतरा (1), लोहरदगा (1), पश्चिम सिंहभूम (1) और लातेहार (3) शामिल थे.

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अभियान के दौरान सुरक्षाबल और सुरक्षा अधिकारी (ETV Bharat)

दर्ज कांडों में ज्यादातर गिरफ्तारी व एनकाउंटर

झारखंड पुलिस स्पष्ट करती है कि दर्ज होने वाले अधिकांश नक्सल कांडों में नक्सली हमले या वारदात नहीं हुई है. ज्यादातर मामले नक्सलियों की गिरफ्तारी, पुलिस के साथ एनकाउंटर और छिपाए गए हथियार-विस्फोटक बरामदगी से जुड़े हैं.

नक्सल कांड चार श्रेणियों में दर्ज किए जाते हैं:

  • नक्सली वारदात/हमला
  • नक्सलियों की गिरफ्तारी
  • एनकाउंटर में नक्सली मारे जाना
  • हथियार व विस्फोटक बरामदगी

पिछले तीन वर्षों से आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है और अब ज्यादातर मामले आखिरी तीन श्रेणियों में आ रहे हैं.

सुरक्षा बलों की सफलता का संकेत

विशेषज्ञों के अनुसार, इन आंकड़ों से साफ है कि नक्सल संगठनों की सक्रियता तेजी से घट रही है. राज्य के कई नक्सल प्रभावित जिलों में अब सुरक्षा बलों का दबदबा बढ़ा है. लगातार हो रहे सरेंडर, सफल एनकाउंटर और कम होती घटनाएं यह इंगित करते हैं कि झारखंड से लाल आतंक का साया पूरी तरह विलुप्त होने की राह पर है. झारखंड पुलिस के इन आंकड़ों को राज्य में सुरक्षा स्थिति में सुधार का बड़ा प्रमाण माना जा रहा है.

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