भारत में पढ़ने और रिसर्च करने आए विदेशी छात्रों को राज्यपाल की नसीहत, कहा-पढ़ाई के साथ-साथ समझें यहां की संस्कृति
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विभिन्न देशों से आए विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ संवाद किया. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : September 22, 2026 at 6:53 PM IST
रांचीः भारत में उच्च शिक्षा और शोध के लिए अलग-अलग देशों से आए विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने मंगलवार को लोकभवन, रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से संवाद किया. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के तहत भारत पहुंचे इन विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने भारत की ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों से उन्हें परिचित कराया.
'ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान से संबंध में मजबूती'
राज्यपाल ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान और शिक्षा की भूमि रहा है. तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे. उन्होंने कहा कि ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान की यह परंपरा आज भी भारत और दूसरे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इराक समेत अफ्रीकी और मध्य-पूर्व के देशों से आए विद्यार्थियों का भारत में अध्ययन और शोध करना दोनों देशों के बीच मजबूत शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है. राज्यपाल ने कहा कि भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत में विश्वास करता है. ज्ञान और संवाद देशों के बीच सेतु का काम करते हैं.
झारखंड की संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को समझने की अपील
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विदेशी विद्यार्थियों से झारखंड की समृद्ध जनजातीय और सांस्कृतिक विरासत को करीब से समझने की अपील की. उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, जंगलों, झरनों, पहाड़ियों और खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है. यह धरती भगवान बिरसा मुंडा समेत अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है.
उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि भारत में पढ़ाई और शोध के दौरान वे देश के इतिहास, विविध संस्कृति, परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी समझने का प्रयास करें. राज्यपाल ने कहा कि भारत में बिताया गया समय उनकी शैक्षणिक यात्रा को समृद्ध करने के साथ-साथ जीवनभर की यादों का हिस्सा बनेगा.
'भारत और दूसरे देशों के बीच दोस्ती के सेतु हैं विद्यार्थी'
राज्यपाल ने कहा कि भारत में अध्ययन और शोध कर रहे विदेशी विद्यार्थी सिर्फ अपने-अपने देशों के विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि भारत और उनके देशों के बीच मित्रता और आपसी समझ के सेतु भी हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये विद्यार्थी भारत की सुखद यादें अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने परिवार, दोस्तों और देशवासियों के साथ भारत में मिले अनुभव साझा करेंगे.
इस दौरान राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बढ़ते महत्व का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए इसे वैश्विक समुदाय के साथ भारत की सक्रिय सहभागिता का उदाहरण बताया.
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