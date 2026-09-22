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भारत में पढ़ने और रिसर्च करने आए विदेशी छात्रों को राज्यपाल की नसीहत, कहा-पढ़ाई के साथ-साथ समझें यहां की संस्कृति

विभिन्न देशों से आए विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार. ( फोटो-ईटीवी भारत )