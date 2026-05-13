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झारखंड के राज्यपाल ने अपने कारकेड में गाड़ियों की संख्या घटाई, पीएम मोदी के आह्वान पर लिया फैसला

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ( Etv Bharat )