झारखंड के राज्यपाल ने अपने कारकेड में गाड़ियों की संख्या घटाई, पीएम मोदी के आह्वान पर लिया फैसला
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने कारकेड में महज चार गाड़ियों के रखने की घोषणा की है.
Published : May 13, 2026 at 5:55 PM IST
रांची: पीएम मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, एक साल तक सोना न खरीदने, घर से काम करने, किसानों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करने और स्कूलों की ऑनलाइन क्लास जारी रखने की अपील के बाद झारखंड समेत देशभर में राज्य सरकार द्वारा अलग अलग निर्णय लिए जाने लगे हैं.
झारखंड के राज्यपाल ने 4 गाड़ियां रखने की घोषणा की
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने कारकेड में महज चार गाड़ियों के रखने की घोषणा की है. उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के उद्देश्य से लोक भवन झारखंड में मेरे द्वारा कारकेड में वाहनों की संख्या घटाकर मात्र चार गाड़ियां रखने का निर्णय लिया गया है.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के उद्देश्य से लोक भवन, झारखण्ड में मेरे द्वारा कारकेड में वाहनों की संख्या घटाकर मात्र 4 गाड़ियाँ रखने का निर्णय लिया गया है।#EnergyConservation— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) May 13, 2026
#SaveFuel
असम सरकार ने लिए हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय
पीएम मोदी के आह्वान पर असम सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 6 महीने तक असम सरकार कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेगी. इसके अलावा सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारी मेडिकल टूर को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए विदेश दौरे पर नहीं जाएंगे.
असम सरकार ले चुकी है कई फैसले
असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कारकेड में गाड़ियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है. साथ ही अगले 6 महीने तक विदेशी ब्रांड के कोई भी सामान असम गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी. सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि सरकारी कार्यशाला अगले 6 महीने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. फिजिकल कार्यशाला आयोजित नहीं किए जाएंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक सरकारी कार्यों में उपयोग हो सके, इसके लिए असम सरकार ने भाड़े पर इसे लेने का फैसला लिया है.
ये भी पढ़ें- मितव्ययिता की अपील : पीएम मोदी ने खुद पेश किया उदाहरण, अपने सुरक्षा काफिले को किया छोटा
PM मोदी की अपील का असर: कवर्धा में SP और ASP साइकिल से पहुंचे दफ्तर
पश्चिम एशिया संकट: विपक्ष के दबाव के बीच सरकार जल्द उठा सकती है बड़ा कदम