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कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से मौतों पर झारखंड में शोक, राज्यपाल-सीएम समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख

कोलकाता में भगदड़ से मौतों को लेकर झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

Kolkata Stampede
राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2026 at 8:57 AM IST

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रांची : कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना में श्रद्धालुओं की मौत से झारखंड में शोक की लहर है. इस दर्दनाक हादसे पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत राज्य के कई प्रमुख नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है. नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

राज्यपाल ने जताया शोक

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया. उन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. साथ ही ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ से लोगों की मौत की खबर पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से मन अत्यंत व्यथित है. मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. उन्होंने हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि मां सभी की रक्षा करें.

बाबूलाल मरांडी ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि

झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में 19 श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की.

चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा ने भी जताया शोक

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि आस्था के उत्सव में मातम छा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का उल्लेख करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को हृदयविदारक और पीड़ादायक बताया. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने मां दुर्गा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.

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