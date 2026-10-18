कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से मौतों पर झारखंड में शोक, राज्यपाल-सीएम समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख
कोलकाता में भगदड़ से मौतों को लेकर झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : October 18, 2026 at 8:57 AM IST
रांची : कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना में श्रद्धालुओं की मौत से झारखंड में शोक की लहर है. इस दर्दनाक हादसे पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत राज्य के कई प्रमुख नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है. नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.
राज्यपाल ने जताया शोक
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया. उन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. साथ ही ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.
कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) October 17, 2026
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ से लोगों की मौत की खबर पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से मन अत्यंत व्यथित है. मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. उन्होंने हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि मां सभी की रक्षा करें.
कोलकाता के चोरबागन पूजा पंडाल में भगदड़ से कुछ लोगों की मृत्यु की दुखद खबर से मन अत्यंत व्यथित है। मां दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मां सभी की रक्षा करें।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 17, 2026
बाबूलाल मरांडी ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में 19 श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की.
कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में 19 श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। ॐ शांति। 🙏— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 18, 2026
चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा ने भी जताया शोक
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि आस्था के उत्सव में मातम छा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का उल्लेख करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की.
कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की बेहद दुखद खबर मिली है। आस्था के इस उत्सव में मातम छा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। माँ दुर्गा से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूँ।— Champai Soren (@ChampaiSoren) October 17, 2026
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को हृदयविदारक और पीड़ादायक बताया. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने मां दुर्गा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.
कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना का समाचार अत्यंत हृदयविदारक और पीड़ादायक है। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।— Arjun Munda (@MundaArjun) October 17, 2026
यह भी पढ़ें:
कोलकाता में बड़ा हादसा: दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, कम से कम 19 श्रद्धालुओं की मौत, आयोजकों समेत 12 हिरासत में लिए गए
ग्वालियर में भीषण हादसा, शीतला माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचला, 13 की मौत
बलरामपुर में तेज रफ्तार वाहन ने 7 को कुचला, 3 की मौत; 4 घायल