ETV Bharat / bharat

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से मौतों पर झारखंड में शोक, राज्यपाल-सीएम समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख

राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची : कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना में श्रद्धालुओं की मौत से झारखंड में शोक की लहर है. इस दर्दनाक हादसे पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत राज्य के कई प्रमुख नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है. नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

राज्यपाल ने जताया शोक