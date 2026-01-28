बारामती प्लेन हादसा: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक, झारखंड के राज्यपाल, सीएम समेत अन्य ने व्यक्त की संवेदना
बारामती प्लेन हादसा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर झारखंड के राज्यपाल, सीएम, नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया.
Published : January 28, 2026 at 2:01 PM IST
रांची: महाराष्ट्र के बारामती में चार्टड प्लेन हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा समेत तमाम नेताओं ने इसे अपूरणीय क्षति बताते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.
राज्यपाल ने जताया दुख
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बारामती विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताते हुए हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है. राज्यपाल ने ईश्वर से शोकाकुल परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है.
महाराष्ट्र के बारामती में हुई विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) January 28, 2026
इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।
ईश्वर शोकाकुल परिवारजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि 'महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का अत्यंत ह्रदयविदारक समाचार मिला. अजित जी का आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है. मरांगबुरु दिवंगत अजित समेत अन्य की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे'.
महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अजीत पवार जी समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का अत्यंत हृदयविदारक समाचार मिला। स्व अजीत जी का आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 28, 2026
मरांग बुरु दिवंगत अजीत जी तथा अन्य लोगों… pic.twitter.com/tNxTdrSM7u
नेता प्रतिपक्ष ने जताया शोक
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक जताते हुए कहा है कि 'अजित पवार के विमान दुर्घटना में असामयिक निधन से स्तब्ध हूं. उन्होंने राजनीति और जनसेवा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह हमेशा स्मरणीय रहेगा. उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. इस दुखद विमान हादसे में उनके साथ जान गंवाने वाले अन्य चार लोगों का निधन भी अत्यंत पीड़ादायक है. सभी दिवंगत आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें'.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के विमान दुर्घटना में असामयिक निधन से स्तब्ध हूं। उन्होंने राजनीति और जनसेवा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह सदैव स्मरणीय रहेगा।— Babulal Marandi (@yourBabulal) January 28, 2026
उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दुखद विमान हादसे में उनके साथ जान गंवाने वाले अन्य… pic.twitter.com/8RCsDiAPR1
पूर्व सीएम ने की संवेदना व्यक्त
वहीं राज्य के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने शोक संवेदना प्रकट की है. उन्होंने कहा है कि 'आज सुबह-सुबह अत्यंत ह्रदयविदारक समाचार प्राप्त हुआ. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजित पवार जी समेत छह लोगों के विमान दुर्घटना में असामयिक निधन की खबर अत्यंत स्तब्ध करने वाली है. उनके साथ मेरे आत्मीय संबंध रहे हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे.
आज सुबह-सुबह अत्यंत ही हृदयविदारक समाचार प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NDA के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी सहित छह लोगों के विमान दुर्घटना में असामयिक निधन की खबर अत्यंत स्तब्ध करने वाला है। उनके साथ मेरे आत्मीय संबंध रहे हैं। pic.twitter.com/nQwpS4Ffvt— Arjun Munda (@MundaArjun) January 28, 2026
बारामती (महाराष्ट्र) में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ।— Champai Soren (@ChampaiSoren) January 28, 2026
मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिवार जनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें।
अंतिम जोहार ! pic.twitter.com/Qzf1pofPCr
पूर्व विधायक कमलेश सिंह ने किया शोक व्यक्त
एनसीपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह ने अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि अजित पवार का असामयिक निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है. वे एक सशक्त प्रशासक, स्पष्ट विचारों वाले और जनसेवा के प्रति पूरी तरह समर्पित नेता थे. कमलेश सिंह ने कहा कि अजित पवार के साथ उनका संबंध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आत्मीय और पारिवारिक भावनाओं से भी जुड़ा रहा है.
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के असामयिक निधन पर झारखंड के नेताओं ने जताया शोक, घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग
डोडा हादसे में शहीद जवानों को नम आंखों से सलामी, रांची पहुंचते ही भावुक हुआ माहौल
रांची के बुंडू में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराया हाइवा, चालक की मौत