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नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आज से आगाज, दिल्ली में दो दिनों तक निवेशकों को साधेगी हेमंत सरकार

दिल्ली में आज झारखंड सरकार का नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का आयोजन है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 11:40 AM IST

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रांची/दिल्ली: झारखंड सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली के ताज होटल में दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम में देश-विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे.

समिट का उद्देश्य झारखंड की औद्योगिक क्षमता और निवेश की संभावनाओं को प्रमुख निवेशकों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है. समिट का आयोजन "एक्सप्लोर इंफिनाइट अपॉर्चुनिटीज" थीम पर होगा.

पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस और AI पर रहेगा फोकस

समिट की शुरुआत 8 जुलाई को दोपहर 2 बजे होगी. पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. इस दौरान आधुनिक आईटी पार्क, डिजिटल सेवाओं और एआई आधारित निवेश की संभावनाओं पर विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श होगा. साथ ही उद्योग जगत और सरकार के बीच बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद भी आयोजित किया जाएगा.

AI नीति और आईटी क्षेत्र में साझेदारी पर होगी चर्चा

पहले दिन के अंतिम सत्र में "झारखंड में एआई का भविष्य" विषय पर विशेष चर्चा प्रस्तावित है. इसमें राज्य के लिए तैयार किए जा रहे एआई नीति प्रारूप पर विचार किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान आईटी विभाग और विभिन्न कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है, जिससे तकनीकी निवेश और सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

दूसरे दिन निवेश, पर्यटन और उद्योग पर मंथन

9 जुलाई को होने वाले सत्रों में समावेशी विकास, निवेश और पर्यटन को केंद्र में रखा जाएगा. राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और निवेश की संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखा जाएगा. इसके बाद औद्योगिक प्रोत्साहन और नए उद्योगों की स्थापना से जुड़े मुद्दों पर स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा होगी.

बड़े औद्योगिक समूहों के साथ होंगे अहम समझौते

दूसरे दिन कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार और कई औद्योगिक समूहों के बीच कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने की योजना है. सरकार का मानना है कि इन समझौतों से राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी. कार्यक्रम के समापन पर शाम 5:30 से 6 बजे के बीच मीडिया को प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी.

कई नई नीतियों के प्रारूप होंगे जारी

इस दो दिवसीय समिट के दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा (JIADA) रेगुलेशंस और पीपीपी पॉलिसी सहित कई महत्वपूर्ण नीतियों के कॉन्सेप्ट पेपर जारी किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य नई नीतियों के माध्यम से राज्य को आईटी, डिजिटल गवर्नेंस, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाना है.

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