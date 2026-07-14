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आमदनी के बावजूद खर्च नहीं कर पा रही है झारखंड सरकार, जानें पहली तिमाही में राजस्व और खर्च के आंकड़े कैसे रहे?

वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में झारखंड सरकार सिर्फ 5 फीसदी ही बजट खर्च कर पाई है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 5:57 AM IST

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रांची: "आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया!" यह कहावत सभी ने सुनी होगी, लेकिन झारखंड में इस बार इसका पूरी तरह उल्टा हो रहा है. यहां आमदनी तो रुपया है, लेकिन खर्च अठन्नी भी नहीं हो पा रहा है.

दरअसल, झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) का आंकड़ा जारी किया है. आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने अपने राजस्व का 17 प्रतिशत कलेक्शन कर लिया है, लेकिन खर्च करने की बारी आने पर सिर्फ पांच प्रतिशत राशि ही खर्च कर पाई है.

जानकारी देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

"पहली तिमाही में करीब 17 प्रतिशत राजस्व संग्रह हुआ है, जबकि विभिन्न विभागों द्वारा खर्च केवल पांच प्रतिशत ही हुआ है. ऐसे में विभागों को खर्च करने में तेजी लानी चाहिए, ताकि पूरे वित्तीय वर्ष में बजट की 90 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च हो सके. यदि पहली तिमाही में 15 से 18 प्रतिशत राशि खर्च हो जाती, तो हम इस लक्ष्य को पाने में जरूर सफल हो सकते हैं. इसे लेकर संबंधित विभागों के सचिवों से बात की जाएगी और पहली तिमाही से राशि खर्च करने की कोशिश करने को कहा जाएगा " - राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री

पहली तिमाही में 22,243.58 करोड़ रुपये का राजस्व

वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पहली तिमाही में झारखंड को अपने कर स्रोतों से 9,410.93 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है. वहीं गैर-कर आय से 3,865.89 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है. इस प्रकार अप्रैल से जून 2026 के बीच राज्य को कुल 22,243.58 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है.

चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार ने अपने कर स्रोतों से 46,000 करोड़ रुपये और गैर-कर आय से 20,700 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा है. इसके अतिरिक्त सरकार को ग्रांट्स इन एड मद और केंद्रीय करों के रूप में भी राशि मिलती है. इस तरह से सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में कुल 1,36,210.04 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है.

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आंकड़ों पर नजर दें तो अप्रैल से जून के बीच कमर्शियल टैक्स से 4,372.13 करोड़, भूमि राजस्व से 114.21 करोड़, उत्पाद से 963.41 करोड़, निबंधन से 393.02 करोड़, परिवहन से 564.11 करोड़, खनन सेस से 3004.05 करोड़ की आमदनी हुई है. वहीं माइंस के रॉयल्टी मद से 3373.42 करोड़, वन से 213.35 करोड़, कृषि से 168.02 करोड़ और इसके अलावा नॉन टैक्स रिसिप्ट से 111.10 करोड़ की आमदनी हुई है.

केंद्रीय मद की राशि से झारखंड को निराशा

चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में केंद्रीय मद की राशि में झारखंड को निराशा हाथ लगी है. इस तिमाही में ग्रांट्स इन एड मद में केवल 126.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. वहीं केंद्रीय करों से राज्यों को मिलने वाली राशि में झारखंड को 8,840.19 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. इस तरह कुल 22,243.58 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है. पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान झारखंड सरकार को ग्रांट्स इन एड मद में 18,273.66 करोड़ रुपये और केंद्रीय करों में 51,236.38 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है.

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"पिछले 10 वर्षों से धीरे-धीरे राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता राशि में कमी होती चली गई है. चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में तो मात्र 126 करोड़ रुपये ही मिला है. मैंने वित्त सचिव को निर्देश दिया है कि भारत सरकार से केंद्रीय मद की राशि शीघ्र प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाए." - राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री

भाजपा का पलटवार

केंद्रीय राशि में हो रही कटौती पर वित्त मंत्री द्वारा नाराजगी जताए जाने पर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है. भाजपा नेता अजय राय ने आरोप लगाया है कि कि केंद्र से जो राशि मिलती है, राज्य सरकार उसका समय से खर्च नहीं कर पाती है.

उन्होंने सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि हर साल भारी-भरकम बजट बनता है और एक तिहाई भी विभागों द्वारा खर्च नहीं हो पाता है. सबसे पहले राज्य सरकार को अपने विभागीय स्तर पर होने वाले खर्च की जांच करनी चाहिए कि कितना खर्च हो पाया है, उसके बाद केंद्र पर दोषारोपण करना चाहिए. उन्होंने कहा कि खर्च करने में आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं और दोषारोपण करने में सबसे आगे हैं, यह सब जानते हैं.

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