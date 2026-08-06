असम के संकट में झारखंड बना संबलः हेमंत सोरेन ने भेजा 3 करोड़ का चेक, हिमंता बिस्वा सरमा ने जताया आभार
असम के संकट में झारखंड ने मदद का हाथ बढ़ाया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 6, 2026 at 11:11 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 11:24 PM IST
रांचीः असम में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बीच झारखंड सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता की ओर से असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई है. मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त को इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की.
लोगों और संस्थाओं से भी सहयोग की अपील
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सक्षम नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में एक-दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.
असम के जल्द सामान्य होने की कामना
मुख्यमंत्री ने असम के लोगों के साहस, धैर्य और सेवा-भाव की सराहना करते हुए मां कामाख्या से प्रार्थना की कि राज्य जल्द इस आपदा से उबरकर सामान्य जनजीवन की ओर लौटे. उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से असम इस संकट से बाहर निकलेगा और जरूरत पड़ने पर झारखंड हर संभव सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेगा.
असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने जताया हार्दिक आभार
झारखंड की ओर से मिली इस सहायता पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि असम और झारखंड के बीच वर्षों पुराने आत्मीय संबंध हैं और दोनों राज्यों ने हर सुख-दुःख में एक-दूसरे का साथ दिया है.
असम और झारखण्ड के बीच वर्षों से आत्मीय संबंध रहे हैं। सुख-दुःख के अनेक अवसरों पर दोनों राज्यों के लोगों ने एक-दूसरे का साथ दिया है। आज एक बार फिर उसी भावना का परिचय मिला है।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 6, 2026
असम में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान पर माननीय मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM जी ने जिस… pic.twitter.com/gpvoZ5eA0p
राशि से बड़ी सहयोग की भावना
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने संदेश में कहा कि संकट की घड़ी में आर्थिक सहायता का अपना महत्व होता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह भावना होती है, जो यह भरोसा दिलाती है कि कठिन समय में कोई अकेला नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भेजी गई सहायता और संवेदनाओं ने असम के लोगों का मनोबल बढ़ाया है.
असम के मुख्यमंत्री ने असमवासियों की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की जनता के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के इस स्नेह और सहयोग ने बाढ़ प्रभावित अनेक परिवारों को नई उम्मीद और संबल दिया है.
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