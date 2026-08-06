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असम के संकट में झारखंड बना संबलः हेमंत सोरेन ने भेजा 3 करोड़ का चेक, हिमंता बिस्वा सरमा ने जताया आभार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता की ओर से असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई ( ETV Bharat )

रांचीः असम में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बीच झारखंड सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता की ओर से असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई है. मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त को इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की.

लोगों और संस्थाओं से भी सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सक्षम नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस कठिन समय में एक-दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

असम के जल्द सामान्य होने की कामना

मुख्यमंत्री ने असम के लोगों के साहस, धैर्य और सेवा-भाव की सराहना करते हुए मां कामाख्या से प्रार्थना की कि राज्य जल्द इस आपदा से उबरकर सामान्य जनजीवन की ओर लौटे. उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से असम इस संकट से बाहर निकलेगा और जरूरत पड़ने पर झारखंड हर संभव सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेगा.

असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने जताया हार्दिक आभार

झारखंड की ओर से मिली इस सहायता पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि असम और झारखंड के बीच वर्षों पुराने आत्मीय संबंध हैं और दोनों राज्यों ने हर सुख-दुःख में एक-दूसरे का साथ दिया है.