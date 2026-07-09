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नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में झारखंड ने किए 86 हजार करोड़ के एमओयू, समापन सत्र में बोले सीएम- राज्य में नीति नहीं, संभावनाओं के द्वार खुल रहे

नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का समापन हो गया है. जिसमें झारखंड सरकार ने 14 एमओयू किए.

Jharkhand government MoU for development in sectors such as industry and IT as well as tourism During National Stakeholder Consultation in New Delhi
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में सीएम का संबोधन (नई दिल्ली) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 11:00 PM IST

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नई दिल्ली/रांचीः नई दिल्ली के एक निजी होटल में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का समापन आज गुरुवार को हो गया.

समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य में नवाचार एवं शोध के संस्थानों का स्वागत है. राज्य के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर समग्र रूप से कार्य करते हुए नई तकनीकी नवाचार के बल पर राज्य को रिसर्च एवं इनोवेशन के हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के साथ झारखंड को सतत प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना है.

झारखंड ने ₹86,000 करोड़ के निवेश समझौते किए

झारखंड को सिर्फ खनिजों से भरपूर राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी पहचान दिलाने की कोशिश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य 'माइन्स टू माइंड्स' (खदानों से ज्ञान की ओर) के सफर पर निकल रहा है. इसमें ज्ञान, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल (मानव संसाधन) पर फोकस किया जाएगा. साथ ही, सरकार ने 'नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन 2026' के दौरान इंडस्ट्री, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पर्यटन जैसे सेक्टर में ₹86,000 करोड़ के 14 एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

Jharkhand government MoU for development in sectors such as industry and IT as well as tourism During National Stakeholder Consultation in New Delhi
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में सीएम का संबोधन (नई दिल्ली) (ETV Bharat)

नई दिल्ली में दो दिन तक चली इस कंसल्टेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के विकास का अगला चरण सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं, बल्कि इनोवेशन-आधारित विकास पर टिका होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान इसके समृद्ध खनिज संसाधनों से कहीं आगे है. हम विकास के मुख्य आधार के तौर पर ज्ञान, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल करके 'माइन्स टू माइंड्स' के विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम सिर्फ नई नीतियां ही नहीं ला रहे हैं, बल्कि अवसर, निवेश और टिकाऊ विकास के नए रास्ते भी खोल रहे हैं. इस कंसल्टेशन में पॉलिसी बनाने वाले, इंडस्ट्री के लीडर्स, निवेशक, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, पर्यटन से जुड़े लोग और विकास में सहयोगी साझेदार एक साथ आए ताकि राज्य में पॉलिसी में सुधार और निवेश के मौकों पर चर्चा की जा सके.

सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम का एक अहम नतीजा ₹86,000 करोड़ के 14 समझौतों पर हस्ताक्षर होना था. जिनका मकसद आर्थिक विकास को तेजी देना और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है. इनमें से 10 समझौते इंडस्ट्री विभाग ने, दो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने और दो पर्यटन विभाग ने किए. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर शामिल हैं.

इन समझौतों को "सिर्फ एमओयू नहीं, बल्कि मील का पत्थर" बताते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये झारखंड की क्षमता पर इंडस्ट्री के बढ़ते भरोसे को दिखाते हैं. उन्होंने अधिकारियों को प्रोजेक्ट्स को तय समय में लागू करने का निर्देश दिया और जोर देकर कहा कि सरकार ऐसी लंबी अवधि की साझेदारी चाहती है जिससे जमीन पर ठोस नतीजे मिलें.

Jharkhand government MoU for development in sectors such as industry and IT as well as tourism During National Stakeholder Consultation in New Delhi
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि झारखंड की आदिवासी विरासत, प्राकृतिक संपदा और युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने दोहराया कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, खासकर आदिवासी समुदायों को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम समावेशी और समान विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम निवेशकों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत जारी रखेंगे और राष्ट्रीय व वैश्विक मंचों पर झारखंड की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करेंगे.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों, निवेशकों, टूरिज्म पार्टनर्स और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए झारखंड के समग्र और दीर्घकालिक विकास का एक नया विजन प्रस्तुत किया. कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख औद्योगिक घरानों और वैश्विक संस्थाओं जैसे—जिंदल ग्रुप, वरुण बेवरेजेस, टाटा समूह, गूगल, ईज माय ट्रिप, जनरल स्टील, पावर न्यूक्लियर आदि के साथ कुल चौदह (14) महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए और कई विभागों की ड्राफ्ट नीतियों पर चर्चा की गई.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक रूप से झारखंड की पहचान खनिज संपदा से रही है. अब वक्त आ गया है कि राज्य अपनी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी नवाचार के बल पर आगे बढ़े.राज्य को रिसर्च, इनोवेशन और नए आइडियाज का केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है.

एमओयू सिर्फ कागजी समझौता नहीं बल्कि यह उपलब्धि है- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू सिर्फ कागजी समझौते नहीं, बल्कि राज्य के उज्ज्वल भविष्य की उपलब्धियां हैं. ये नीतियां नहीं, बल्कि झारखंड के विकास की नई संभावनाएं हैं.उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार शॉर्ट-टर्म योजनाओं के बजाय 'लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप' पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

Jharkhand government MoU for development in sectors such as industry and IT as well as tourism During National Stakeholder Consultation in New Delhi
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए. सीएम ने जियाडा (JIADA) के नियमों में आदिवासी समूह के लिए 25% रियायत के प्रावधान का उल्लेख करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बात पर पुनर्विचार किया जाए कि इसे बढ़ाकर 50% तक कैसे किया जा सकता है. जिससे राज्य की आत्मा यानी हमारे आदिवासी समाज को विकास के मुख्य रास्ते से जोड़ा जा सके. उन्होंने स्वीकार किया कि अतीत में बेहतर कम्युनिकेशन की कमी के कारण झारखंड की क्षमताएं दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आ पाईं. सरकार अब इस गैप को खत्म कर देश-विदेश के निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगी.

पर्यटन, रोजगार का मुख्य केंद्र बनकर उभरा

इस चर्चा में पर्यटन पर खास तौर पर ध्यान दिया गया. राज्य सरकार ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करके माइनिंग-आधारित विकास पर अपनी निर्भरता कम करने का इरादा जताया. ईटीवी भारत से बात करते हुए झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह चर्चा नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले स्टेकहोल्डर्स से सीधे फीडबैक लेने के लिए आयोजित की गई.

Jharkhand government MoU for development in sectors such as industry and IT as well as tourism During National Stakeholder Consultation in New Delhi
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन सीएम के साथ अन्य मंत्री (ETV Bharat)

पर्यटन मंत्री ने कहा कि नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन का आयोजन यह समझने के लिए किया गया था—दोतरफा बातचीत के जरिए—कि स्टेकहोल्डर्स असल में क्या चाहते हैं और नीति बनाने पर विचार-विमर्श किया जा सके. मेरा मानना ​​है कि सभी स्टेकहोल्डर्स के विचारों को शामिल किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि चर्चा में झारखंड की पर्यटन क्षमता को उजागर करने और इस सेक्टर को पीछे खींचने वाली बाधाओं को समझने पर भी ध्यान दिया गया. पर्यटन उद्योग की एक मुख्य विशेषता बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है, जिसमें चाय बेचने वाले से लेकर मॉल के कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर या होटल के कर्मचारी तक शामिल हैं.

पर्यटन के आर्थिक मल्टीप्लायर प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने आंतरिक अनुमानों का हवाला दिया जिनके अनुसार पर्यटक राज्य में अपने प्रवास के दौरान काफी खर्च करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं डेटा देख रहा था जिससे पता चलता है कि झारखंड आने वाले पर्यटक तीन दिन के प्रवास के दौरान लगभग ₹18,000 खर्च करते हैं; यह खर्च राज्य की अर्थव्यवस्था में जाता है और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाता है. इस प्रकार, इस पहल का उद्देश्य निश्चित रूप से युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना है. उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन और प्राकृतिक सुंदरता दोनों हैं लेकिन ऐतिहासिक रूप से माइनिंग ही इसकी पहचान रही है.

मंत्री ने कहा कि प्रकृति ने झारखंड को खनिज और प्राकृतिक सुंदरता दोनों ही भरपूर मात्रा में दिए हैं. हालांकि, ऐतिहासिक रूप से माइनिंग का प्रभाव पर्यटन पर हावी रहा है और हमारा लक्ष्य दोनों के बीच संतुलन बनाना है. मंत्री ने कहा कि पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर नीति आयोग के साथ भी चर्चा की गई है. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड का पर्यटन क्षेत्र फले-फूले, और इस मामले पर नीति आयोग के साथ भी चर्चा की गई है. सरकारी स्तर पर भी इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि झारखंड पर्यटन सुविधाओं और हॉस्पिटैलिटी के मामले में अलग पहचान बनाए.

इंडस्ट्री ने सिंगल-विंडो सिस्टम में सुधार की मांग

इस चर्चा में शामिल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार की पहल का स्वागत किया. साथ ही भूमि अधिग्रहण और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार में आसानी) से जुड़ी लगातार बनी हुई चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया. इस चर्चा में भाग लेते हुए उद्योगपति आरके गर्ग ने सरकार से दूसरे राज्यों में अपनाए गए सफल इंडस्ट्रियल मॉडल का अध्ययन करने और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को मज़बूत करने का आग्रह किया.

Jharkhand government MoU for development in sectors such as industry and IT as well as tourism During National Stakeholder Consultation in New Delhi
नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में शामिल उद्योगपति (ETV Bharat)

उद्योगपति ने कहा कि मैंने यह भी अनुरोध किया है कि हम कारीगरों, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट और दूसरे कामों से जुड़े लोगों की स्थिति पर भी ध्यान दें. हम निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर विचार कर सकते हैं, लेकिन काम तभी शुरू कर सकते हैं जब जरूरी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हों. प्रक्रिया से जुड़ी बाधाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि का आवंटन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है. चुनौती यह है कि राज्य में जमीन आवंटन की प्रक्रियाएं जटिल हो सकती हैं. गुजरात ने एक ऐसा मॉडल अपनाया है जहां सब कुछ एक ही ऑफिस से होता है. जिससे कई विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. हमें भी इसी तरीके को अपनाना चाहिए.

'तेजी से औद्योगीकरण से व्यापक आर्थिक फायदे'

उद्योगपति आरके गर्ग ने औद्योगीकरण से व्यापक आर्थिक फायदे की बात करते हुए बताया कि अगर राज्य औद्योगिक रूप से आगे बढ़ता है, तो इससे रोजगार पैदा होंगे. इससे रेलवे कनेक्टिविटी और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा. मजबूत जीएसटी राजस्व सरकार को बड़ी विकास परियोजनाएं, जैसे सड़कें और अस्पताल बनाना, शुरू करने में मदद करता है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि झारखंड को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों का अध्ययन करने के लिए आधिकारिक टीमें भेजनी चाहिए. मेरा सुझाव है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों का अध्ययन करने के लिए एक टीम भेजी जाए. उनकी सफल नीतियों का विश्लेषण करके हम अपने राज्य के लिए सबसे अच्छे तरीक़े अपना सकते हैं.

अपने बिजनेस मॉडल की जानकारी देते हुए आरके गर्ग ने बताया कि उनकी कंपनी जिला-स्तर पर नेटवर्क चलाती है जो सोना के बदले लोन देती है. मेरा काम जिला-स्तर पर चलता है, जहां मैं आम तौर पर हर जिला में सिर्फ एक प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं. हम जो लोन देते हैं, वे ₹3 लाख से ₹3.25 लाख तक के होते हैं. उन्होंने कहा कि इस मॉडल का मकसद कम मात्रा में गिरवी रखे गए सोने को स्वीकार करके क्रेडिट (लोन) तक पहुंच को बेहतर बनाना है. हमारे मॉडल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम बड़ी मात्रा के बजाय सोने की कम मात्रा, जैसे 20-ग्राम या 25-ग्राम की चेन के बदले भी लोन दे सकते हैं.

समावेशी विकास के साथ निवेश को बढ़ावा

इस चर्चा के समापन पर, सोरेन ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निवेशकों, इंडस्ट्री लीडर्स, विशेषज्ञों और डेवलपमेंट पार्टनर्स का धन्यवाद किया और उन्हें झारखंड की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने फिर से कहा कि राज्य का लंबे समय का विजन एक ऐसी ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव इकॉनमी बनाना है जो इनोवेशन, जिम्मेदार निवेश और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित हो. साथ ही, यह भी पक्का करना है कि आर्थिक विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और अलग-अलग क्षेत्र में रोजगार के मौके पैदा हों. बातचीत के दौरान किए गए निवेश के वादों से इस विजन की पहली बड़ी परीक्षा होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार अब पॉलिसी की घोषणाओं से आगे बढ़कर प्रोजेक्ट को लागू करने की दिशा में बढ़ रही है.

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