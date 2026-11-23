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SPECIAL: झारखंड में धान खरीदी का रोडमैप तैयार! बिचौलियों के खिलाफ सरकार सख्त, लैम्प्स से राइस मिल तक धान पहुंचने की होगी AI ट्रैकिंग

रांची: राज्य सरकार किसानों से आगामी 15 दिसंबर से धान खरीदने जा रही है. पिछले साल के अनुभव को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए इस बार व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं. धान खरीदी के दौरान होने वाली अनियमितता को रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कई कदम उठाए हैं. जिसके तहत इस बार लैम्प्स से धान का उठाव करने वाली राइस मिल झारखंड के सीमा क्षेत्र के अंदर का ही होगा.

विगत सालों में वैसे राइस मिल के साथ भी टैगिंग होता था, जो झारखंड से सटे दूसरे राज्यों खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमाई क्षेत्र के जिलों में होते थे. सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली परेशानी और गड़बड़ी को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाया है.

धान खरीद के लिए राज्य सरकार ने उठाए जरूरी कदम (ETV BHARAT)

81 राइस मिलर के साथ समझौता

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब तक 81 राइस मिलर के साथ समझौता किया है, जो विभिन्न जिलों में स्थित लैम्प्स से धान का उठाव करेंगे. जेएसएफसी से मिली जानकारी के मुताबिक, रांची में 9, सरायकेला में 5, दुमका में 7, हजारीबाग में 5 मिलर के साथ समझौता हुआ है.

AI टेक्नोलॉजी से गाड़ियों का ट्रैकिंग

इसी तरह झारखंड के दूसरे जिलों के लिए मिलर से समझौता हुआ है. लैम्प्स से धान उठाव होने के बाद होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार AI टेक्नोलॉजी से गाड़ियों का ट्रैक करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए जिले से लेकर राज्य स्तर पर JSFC कार्यालय में कंट्रोल रुम गठित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लाइव ट्रैकिंग अधिकारी देख सकेंगे.

ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)

अब तक 791 लैम्प्स चिन्हित

झारखंड में होनी वाली धान खरीदी के लिए लैम्प्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपना धान बेच सकेंगे. पलामू को छोड़कर राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 791 लैम्प्स चिन्हित किए गए हैं. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, धनबाद में 16, गुमला में 31, जामताड़ा में 29, पाकुड़ में 23, रांची में 52, सरायकेला में 37, खूंटी में 25, सिमडेगा में 20, पूर्वी सिंहभूम में 56, लोहरदगा 33, साहिबगंज 19, दुमका 39, पश्चिम सिंहभूम 20, लातेहार 36, गढ़वा 51, चतरा 15, देवघर 27, हजारीबाग 95, कोडरमा 23, गोड्डा 3, रामगढ़ 33, बोकारो 14 और गिरिडीह में 66 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं. पलामू को लेकर विभागीय स्तर पर अभी निर्णय नहीं हुआ है.