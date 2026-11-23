SPECIAL: झारखंड में धान खरीदी का रोडमैप तैयार! बिचौलियों के खिलाफ सरकार सख्त, लैम्प्स से राइस मिल तक धान पहुंचने की होगी AI ट्रैकिंग
15 दिसंबर से राज्य सरकार किसानों से धान खरीदने जा रही है. जिसे देखते हए व्यापक प्रबंध किए गए हैं. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 23, 2026 at 8:29 PM IST
रांची: राज्य सरकार किसानों से आगामी 15 दिसंबर से धान खरीदने जा रही है. पिछले साल के अनुभव को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए इस बार व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं. धान खरीदी के दौरान होने वाली अनियमितता को रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कई कदम उठाए हैं. जिसके तहत इस बार लैम्प्स से धान का उठाव करने वाली राइस मिल झारखंड के सीमा क्षेत्र के अंदर का ही होगा.
ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी और गड़बड़ी से मिलेगी निजात
विगत सालों में वैसे राइस मिल के साथ भी टैगिंग होता था, जो झारखंड से सटे दूसरे राज्यों खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमाई क्षेत्र के जिलों में होते थे. सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली परेशानी और गड़बड़ी को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाया है.
81 राइस मिलर के साथ समझौता
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब तक 81 राइस मिलर के साथ समझौता किया है, जो विभिन्न जिलों में स्थित लैम्प्स से धान का उठाव करेंगे. जेएसएफसी से मिली जानकारी के मुताबिक, रांची में 9, सरायकेला में 5, दुमका में 7, हजारीबाग में 5 मिलर के साथ समझौता हुआ है.
AI टेक्नोलॉजी से गाड़ियों का ट्रैकिंग
इसी तरह झारखंड के दूसरे जिलों के लिए मिलर से समझौता हुआ है. लैम्प्स से धान उठाव होने के बाद होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार AI टेक्नोलॉजी से गाड़ियों का ट्रैक करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए जिले से लेकर राज्य स्तर पर JSFC कार्यालय में कंट्रोल रुम गठित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लाइव ट्रैकिंग अधिकारी देख सकेंगे.
अब तक 791 लैम्प्स चिन्हित
झारखंड में होनी वाली धान खरीदी के लिए लैम्प्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपना धान बेच सकेंगे. पलामू को छोड़कर राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 791 लैम्प्स चिन्हित किए गए हैं. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, धनबाद में 16, गुमला में 31, जामताड़ा में 29, पाकुड़ में 23, रांची में 52, सरायकेला में 37, खूंटी में 25, सिमडेगा में 20, पूर्वी सिंहभूम में 56, लोहरदगा 33, साहिबगंज 19, दुमका 39, पश्चिम सिंहभूम 20, लातेहार 36, गढ़वा 51, चतरा 15, देवघर 27, हजारीबाग 95, कोडरमा 23, गोड्डा 3, रामगढ़ 33, बोकारो 14 और गिरिडीह में 66 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं. पलामू को लेकर विभागीय स्तर पर अभी निर्णय नहीं हुआ है.
धान क्रय को लेकर सरकार गंभीर है. इस बार भी धान की खरीदी होगी. धान खरीदी में बिचौलियों की नहीं चलेगी और इसके लिए गाड़ियों में AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम होगा, जिससे गाड़ियों की मूवमेंट का पता चलेगा. राइस मिल झारखंड के अंदर होंगे और दूसरे राज्यों से धान लाकर किसी भी सूरत में यहां नहीं बेची जा सकेगी. पलामू जैसे क्षेत्र में कुछ सफेदपोश किसानों का हकमारी करते हैं, जिन्हें इस बार हर हाल में रोका जायेगा: डॉ. इरफान अंसारी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री
धान खरीदारी के लिए तैयारी चल रही है. 15 दिसंबर से धान खरीदी होगी. अब देखना होगा कि पहले जो किसान निबंधित थे, उनसे धान लिया जायेगा या नया जिनका केवाईसी हुआ है सिर्फ उन्हीं से लिया जाएगा. इस संबंध में दिशानिर्देश आना अभी बाकी है: नीरज कुमार, मैनेजर, लैम्प्स, नामकुम
सरकारी व्यवस्था का यह हाल है कि किसानों को धान बेचने में काफी फजीहत हो रही है. धान खरीदी से लेकर उठाव की समुचित व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो किसानों की परेशानी बरकरार रहेगी. राइस मिल खुलने में देरी के कारण लैम्प्स में धान पड़ा रहता है और किसानों को गोदाम खाली होने का इतंजार करना पड़ता है, जिससे मजबूर होकर किसान बाजार में धान औने पौने दर से बेच देते है: अर्जुन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी किसान मोर्चा
33.54 लाख क्विंटल खरीदी की तैयारी
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के मुताबिक, 2026-27 में 33.54 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से लगभग 68% धान की कस्टम मिलिंग की जाएगी. हालांकि एमएसपी और लक्ष्य को लेकर अभी कैबिनेट का निर्णय होना बाकी है.
48 घंटे में भुगतान की तैयारी
इस बार सरकार किसानों से धान खरीदने के बाद उन्हें 48 घंटे में भुगतान की तैयारी की जा रही है. इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम धान खरीदी के लिए बैंकों से 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने में जुट गई है. निगम ने इस संबंध में बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से 25 नवंबर तक प्रस्ताव की मांग है. नवंबर के आखिर तक प्राप्त प्रस्ताव खोले जाएंगे, इसके बाद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने वाले बैंक का चयन किया जाएगा.
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