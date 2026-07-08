झारखंड में AI क्रांति! नई पॉलिसी के तहत एआई की पढ़ाई, रोजगार के खुलेंगे अवसर
झारखंड सरकार AI को लेकर काफी गंभीर है. इसके लिए पॉलिसी भी तैयारी कर रही है. रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : July 8, 2026 at 5:52 PM IST
रांची: आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रही है. हेल्थ, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, कृषि और आईटी जैसे लगभग हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. एआई के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं. इसी के तर्ज पर झारखंड में भी एआई पर जोर दिया जा रहा है. झारखंड सरकार ने इसे प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
चार आईटीआई में AI की पढ़ाई की तैयारी
वैसे तो राज्य सरकार ने यह पहल पिछले साल 5 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया. हालांकि विभागीय स्तर पर रांची सहित राज्य के चार आईटीआई में एआई की पढ़ाई प्रारंभिक रूप से शुरू करने की तैयारी की जा रही है.
एआई पॉलिसी 2026-31
सीएम हेमंत सोरेन ने मार्च 2025 में आईटीआई संस्थानों में एआई की पढ़ाई की घोषणा की थी. लेकिन अब तक लागू नहीं हो सका. हालांकि एआई पॉलिसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार है. जिसमें एक बार फिर इस पर जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 'स्टेट एआई मिशन' का गठन किया जाएगा, जिसमें 'जैप-आईटी' को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. 'इंडिया एआई' से जुड़ा अपना 'झारखंड एआई क्लाउड' विकसित किया जाएगा.
AI की पढ़ाई शुरू होने से बच्चों को मिलेगा फायदा: महासचिव
रांची के हेहल स्थित आईटीआई के प्रभारी प्राचार्य परमानंद रजक कहते हैं कि कुछ महीने पहले इस संबंध में विभागीय स्तर पर बैठक हुई थी. हमलोगों को निर्देश मिलने के बाद समुचित संसाधन को उपलब्ध कराने पर ही एआई की पढ़ाई शुरू होगी. वहीं, झारखंड राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ के महासचिव कमलेश्वर रविदास कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एआई की पढ़ाई की घोषणा की गई थी. उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए.
उन्होंने एआई की महत्ता को बताते हुए कहा कि आज के समय की मांग है. यदि एआई की पढ़ाई झारखंड में ही उपलब्ध हो जाए तो हमारे बच्चे जो पढ़ाई के लिए झारखंड से बाहर जाते हैं, उन्हें यह सुविधा यहीं मिल जाएगा. उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा लाई जा रही पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि जब से मुख्यमंत्री द्वारा विशेष इस पर ध्यान गया है विभागीय स्तर पर इस संबंध में तैयारी भी शुरू की गई है.
AI कोर्स से जॉब्स में फायदे
एआई पॉलिसी 2026 और रांची आईटी पार्क के विकास से राज्य तकनीकी हब बन रहा है. रांची में करीब 100 एकड़ में आइटी पार्क बनाने की तैयारी चल रही है. इससे इंजीनियरिंग, कृषि और खनिज प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. झारखंड के ITI कॉलेजों में AI की शिक्षा शुरू होने से युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनने में मदद मिलेगा. इससे युवा अपने खुद के स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं.
आईटी हब बनाने में जुटी सरकार
एआई पॉलिसी 2026 (2026-2031) का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. इसका उद्देश्य झारखंड को पूर्वी भारत का प्रमुख एआई और आईटी हब बनाना है. इस नई नीति के जरिए प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य और खनिज प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कामकाज को बेहतर बनाने की सोच है. इस नीति को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई 2026 को नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन किया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित हो रहे इस नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आइटी पार्क को निवेश प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया. लगभग 100.97 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला यह आईटी पार्क राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में स्थित है.
यह परिसर आईआईएम, रांची के समीप तथा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकट स्थित है, जिससे उत्कृष्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी. ड्राफ्ट में सरकार ने राज्य में प्रतिवर्ष 20 हजार से अधिक आईटी स्नातकों की उपलब्धता तथा झारखंड आईटी नीति के अंतर्गत पूर्वी भारत में सर्वाधिक आकर्षक प्रोत्साहनों- 50 प्रतिशत पूंजीगत निवेश प्रतिपूर्ति, 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट एवं 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट जैसे प्रावधानों को उद्योग जगत के समक्ष रखने की तैयारी की है.
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