ETV Bharat / bharat

सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द करने का सरकार का फैसला, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

सीएम हेमंत सोरेन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अलावा टीडीपीएल परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है.

Jharkhand government has decided to cancel JSSC CGL exam
सीएम हेमंत सोरेन के साथ अन्य मंत्री (रांची) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 10:14 PM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 11:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः छात्रों के आंदोलन के 24वें दिन राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टीडीपीएल द्वारा ली गई जेपीएससी-जेएसएससी की सारी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है. आज सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके अलावा जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने 14वीं जेपीएससी पीटी के अलावा बैकलॉग 2023 और 2025 परीक्षा को रद्द करने का भी निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है और उनकी मांगों पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है.

उन्होंने कहा कि सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए गठित एसआईटी और सीआईडी की अब तक रिपोर्ट के अनुसार कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिनसे गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. जेपीएससी पीटी में पकड़े गए छात्र की सीजीएल में भी भूमिका पाई गयी है. ऐसे में सरकार ने सीजीएल को रद्द करने का निर्णय लिया है.

सीएम हेमंत सोरेन का बयान (Etv Bharat)

टीडीपीएल ने ली हैं एक दर्जन से अधिक परीक्षाएं

  1. 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा.
  2. झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट).
  3. सहायक लोक अभियोजक.
  4. इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज.
  5. सिविल जज जूनियर.
  6. झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा.
  7. झारखंड पीजीटी परीक्षा.

आइएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में बनी रिफोर्म्स कमिटी

आइएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जेपीएससी जेएसएससी के रिफॉर्म के लिए कमेटी का गठन किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले से ही एसओपी बनी हुई है, यदि उसका पालन किया गया होता तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती. इसके अलावा राज्य सरकार ने इसमें सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगा है, उसे भी बाद में समाहित किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की जांच कराने का निर्णय लिया है और इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है. छात्रों की मांग पर सरकार के द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी ने पिछले दिनों कई दौर की वार्ता भी की थी. जिसमें सीजीएल परीक्षा को लेकर या अन्य परीक्षा की जांच सेवानिवृत हाई कोर्ट के जज से कराने का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी. अंत में आज कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया गया है कि सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाए.

मुख्यमंत्री ने इस बात की भी घोषणा की कि पिछले दिनों जिस तरह से केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनिरल डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन कर खनिज पर राज्य को मिलने वाले सेस की शक्ति छीन ली है, उसको लेकर बहुत जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और अलग से इसपर बैठक होगी.

बता दें कि सोमवार को देर शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गयी. आखिरकार बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए और सभी विवादित नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की.

इसे भी पढे़ं- छात्र आंदोलन के बीच झारखंड मंत्रालय में CM हेमंत सोरेन की अहम बैठक, बाहर CGL अभ्यर्थियों ने लगाई परीक्षा रद्द न करने की गुहार

इसे भी पढे़ं- Jharkhand Student Protest: राहुल गांधी का हेमंत सोरेन को पत्र, बोले- छात्रों से खुद मिलकर करें बात, भाजपा ने साधा निशाना

इसे भी पढे़ं- CGL नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच CID की JSSC दफ्तर में दबिश, पूर्व सदस्य का पीएस गिरफ्तार

Last Updated : August 17, 2026 at 11:58 PM IST

TAGGED:

सीएम ने छात्रों की मांगें मानी
CANCEL JSSC CGL EXAM
JHARKHAND GOVERNMENT DECISION
RANCHI
JSSC CGL EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.