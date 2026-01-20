ETV Bharat / bharat

दावोस में झारखंड की बड़ी औद्योगिक छलांग: टाटा स्टील का 11,000 करोड़ का ग्रीन स्टील निवेश, सीएम हेमंत सोरेन को WEF का व्हाइट बैज सम्मान

अधिकारियों के साथ मौजूद सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

रांची/दावोस: विश्व आर्थिक मंच 2026 के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने दावोस में टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील तकनीक के तहत कुल 11,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई. इस संबंध में आशय पत्र और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए.

इन परियोजनाओं पर होगा निवेश

प्रस्तावित निवेश के तहत हिरसाना ईजी एंड मेल्ट टेक्नोलॉजी में 7,000 करोड़ रुपये, कॉम्बी मिल परियोजना में 1,500 करोड़ रुपये तथा टिनप्लेट विस्तार परियोजना में 2,600 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है. ये सभी परियोजनाएं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन स्टील तकनीक पर आधारित होंगी, जिनमें नीदरलैंड और जर्मनी की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा.

रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार टिकाऊ औद्योगिक विकास, स्वच्छ तकनीक और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. टाटा स्टील के साथ यह साझेदारी झारखंड को हरित औद्योगिक परिवर्तन के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है.

उन्होंने कहा कि यह निवेश न केवल राज्य की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी और जलवायु-अनुकूल विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी मजबूती देगा. इस दौरान हिताची कंपनी ने भी विद्युत, उच्च स्तरीय ग्रिडिंग एवं उन्नत अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को लेकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया.

मुख्यमंत्री को किया गया सम्मानित