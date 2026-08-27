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दिल्ली में गूंजा झारखंड का विजयघोष, बेटियों ने जीता सुब्रतो कप

रांचीः झारखंड की बेटियों ने 65वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर-17 जूनियर गर्ल्स वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया.

नई दिल्ली के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, गुमला की टीम ने एनसीसी की प्रतिनिधि टीम स्प्रिंगफील्ड एचएस स्कूल, आइजोल को 2-0 से हराकर सुब्रतो कप पर कब्जा जमाया.

कप ग्रहण करतीं झारखंड की खिलाड़ी (ETV Bharat)

फाइनल में झारखंड की खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए. जर्सी नंबर-8 सुनैना टुड्डू ने मैच के 21 मिनट 54 सेकंड में शानदार गोल कर झारखंड को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद जर्सी नंबर-12 मनीषा डुंग ने 42 मिनट 31 सेकंड में दूसरा गोल दागकर टीम की बढ़त 2-0 कर दी, इसके बाद झारखंड की खिलाड़ियों ने शानदार रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. निर्धारित समय तक यही स्कोर रहा और झारखंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

झारखंड टीम की कमान कप्तान वीणा कुमारी ने संभाली. मैनेजर बिंदु कुजूर और कोच बीना केरकेट्टा के मार्गदर्शन में टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया. झारखंड की जीत में गोलकीपर खुशबू कुमारी का भी अहम योगदान रहा. उन्हें गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार से नवाजा गया. इसके साथ उन्हें 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई. वहीं, टीम की कोच बीना केरकेट्टा को सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला.