दिल्ली में गूंजा झारखंड का विजयघोष, बेटियों ने जीता सुब्रतो कप
सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का अंडर-17 जूनियर गर्ल्स वर्ग का टाइटल झारखंड ने अपने नाम कर लिया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 8:18 PM IST
रांचीः झारखंड की बेटियों ने 65वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर-17 जूनियर गर्ल्स वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया.
नई दिल्ली के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, गुमला की टीम ने एनसीसी की प्रतिनिधि टीम स्प्रिंगफील्ड एचएस स्कूल, आइजोल को 2-0 से हराकर सुब्रतो कप पर कब्जा जमाया.
फाइनल में झारखंड की खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए. जर्सी नंबर-8 सुनैना टुड्डू ने मैच के 21 मिनट 54 सेकंड में शानदार गोल कर झारखंड को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद जर्सी नंबर-12 मनीषा डुंग ने 42 मिनट 31 सेकंड में दूसरा गोल दागकर टीम की बढ़त 2-0 कर दी, इसके बाद झारखंड की खिलाड़ियों ने शानदार रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. निर्धारित समय तक यही स्कोर रहा और झारखंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की.
झारखंड टीम की कमान कप्तान वीणा कुमारी ने संभाली. मैनेजर बिंदु कुजूर और कोच बीना केरकेट्टा के मार्गदर्शन में टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया. झारखंड की जीत में गोलकीपर खुशबू कुमारी का भी अहम योगदान रहा. उन्हें गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार से नवाजा गया. इसके साथ उन्हें 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई. वहीं, टीम की कोच बीना केरकेट्टा को सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला.
ऐतिहासिक खिताबी जीत के बाद विजेता झारखंड टीम को पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि का चेक देकर सम्मानित किया गया. सभी पुरस्कार मुख्य अतिथि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने प्रदान किए.
इस मौके पर मौजूद राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. चयनित खिलाड़ियों के कौशल विकास के लिए 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं.
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग सहित खेल कोषांग के सदस्यों ने विजेता टीम को बधाई दी और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. झारखंड की बेटियों की इस जीत से राज्य के स्कूली फुटबॉल को नई पहचान मिली है.
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