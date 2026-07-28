ETV Bharat / bharat

नूतन टोप्पो पहुंचीं प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर, पार्टी नेता के साथ मंच साझा कर बताई जंतर-मंतर आंदोलन की आपबीती

झारखंड की एक छात्रा दिल्ली के जंतर-मंतर आंदोलन में जख्मी हुईं. रांची आकर इलाज के बाद वो कांग्रेस के साथ पीसी करती नजर आईं.

Jharkhand girl student injured during protest at Jantar Mantar held press conference alongside Congress party in Ranchi
कांग्रेस की प्रेस वार्ता में नूतन टोप्पो (रांची) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन में झारखंड की एक छात्रा जख्मी हुईं. दिल्ली में इलाज के बाद वो रांची लौटीं और निजी अस्पताल में अपना इलाज कराया. इस दौरान ईटीवी भारत के साथ अपनी कहानी साझा की.

इसमें खास बात यह है कि ईटीवी भारत से फोन पर सुबह 10.30 बजे करीब बातचीत के दौरान नूतन टोप्पो ने कहा था कि वो रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. बातचीत के दौरान ही उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें एक्स-रे के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए आगे बात कर पाना संभव नहीं है.

कांग्रेस की प्रेस वार्ता में नूतन टोप्पो ने बताई आपबीती (ETV Bharat)

इस बीच मंगलवार शाम को अचानक नूतन टोप्पो प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच गईं. प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे घटना की जानकारी देते हुए जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने की घटना का विस्तार से जिक्र किया. इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि दिल्ली की घटना के बाद उन्होंने संपर्क किया और रांची लाने में मदद की. इसके साथ ही रांची आने पर उनके प्रतिनिधि ने मुझे रिसीव भी किया.

इस प्रेस वार्ता में नूतन टोप्पो ने एक बार फिर से जंतर-मंतर के आंदोलन की बातों को दोहराया. साथ ही यह भी बताया कई लोग सादे लिबास में थे साथ ही कई पुलिस वाले ऐसे थे जिनके नेम प्लेट नहीं थे. इस बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा.

नूतन ने बताया कि वो पुलिस की कार्रवाई के बाद राजीव चौक के पास पार्क के ऊपर चली गईं. वहां पर भी की जवान हाथों में गन लिए उनकी ओर निशाना किए हुए नजर आए. इसके साथ ही वहां पर भी हम लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गये. इसके बाद हम जब भागने लगे तो पीछे से ही फायरिंग की गयी. जिससे मेरे कान के पास जख्म बना और खून निकलने लगा. नूतन ने यह भी दावा किया है कि उनके ऊपर फायरिंग गन से ही हुई थी.

जिसके बाद मेरे साथ कुछ दोस्तों और कुछ लड़कों ने मुझे एक साथ घेर लिया और सुरक्षा घेरा बनाकर वहां से किसी तरह बाहर निकाला. सड़क पार करने करने के बाद वहां से मुझे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया. जहां करीब दो घंटे मेरी सर्जरी हुई, जिसमें 15 से ज्यादा टांके लगे. सर्जरी के बाद करीब 15 मिनट बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी.

इसे भी पढे़ं- 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई में गंभीर रुप से घायल हुई थीं रांची की नूतन, ईटीवी भारत को बताई दास्तां

इसे भी पढे़ं- क्या 'संसद मार्च' में प्रदर्शनकारियों पर चली थी पैलेट गन? दिल्ली पुलिस का साफ इनकार, अब RAF पर टिकी नजरें!

इसे भी पढे़ं- धनबाद में NEET पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

TAGGED:

JHARKHAND GIRL STUDENT INJURED
RANCHI STUDENT NUTAN TOPPO
PRESS CONFERENCE WITH CONGRESS
जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रा घायल
JANTAR MANTAR PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.