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नूतन टोप्पो पहुंचीं प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर, पार्टी नेता के साथ मंच साझा कर बताई जंतर-मंतर आंदोलन की आपबीती

रांचीः दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन में झारखंड की एक छात्रा जख्मी हुईं. दिल्ली में इलाज के बाद वो रांची लौटीं और निजी अस्पताल में अपना इलाज कराया. इस दौरान ईटीवी भारत के साथ अपनी कहानी साझा की.

इसमें खास बात यह है कि ईटीवी भारत से फोन पर सुबह 10.30 बजे करीब बातचीत के दौरान नूतन टोप्पो ने कहा था कि वो रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. बातचीत के दौरान ही उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें एक्स-रे के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए आगे बात कर पाना संभव नहीं है.

कांग्रेस की प्रेस वार्ता में नूतन टोप्पो ने बताई आपबीती (ETV Bharat)

इस बीच मंगलवार शाम को अचानक नूतन टोप्पो प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच गईं. प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे घटना की जानकारी देते हुए जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने की घटना का विस्तार से जिक्र किया. इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि दिल्ली की घटना के बाद उन्होंने संपर्क किया और रांची लाने में मदद की. इसके साथ ही रांची आने पर उनके प्रतिनिधि ने मुझे रिसीव भी किया.

इस प्रेस वार्ता में नूतन टोप्पो ने एक बार फिर से जंतर-मंतर के आंदोलन की बातों को दोहराया. साथ ही यह भी बताया कई लोग सादे लिबास में थे साथ ही कई पुलिस वाले ऐसे थे जिनके नेम प्लेट नहीं थे. इस बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा.