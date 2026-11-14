Jharkhand Foundation Day Special: विकास की उम्मीदों के साथ चुनौतियों को लिए आगे बढ़ रहा झारखंड
Jharkhand Foundation Day: चुनौतियों के साथ झारखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 14, 2026 at 8:13 PM IST
रांची: देश के मानचित्र पर 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रुप में झारखंड अस्तित्व में आया. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जब झारखंड अस्तित्व में आया तो ऐसा लगा कि यहां के लोगों के सपने अब जल्द पूरे हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. समय बीतता गया और देखते ही देखते प्रदेश 26 वर्ष होने को है. आज भी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और विकास को लेकर लोग टकटकी लगाए बैठे हैं.
झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो चारों तरफ जश्न का माहौल था. लोग मांदर की थाप पर नाच रहे थे, गा रहे थे. इस छोटे से राज्य का बड़ा सपना 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' साकार हो गया था. अब बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, तिलका मांझी, शेख भिखारी और नीलांबर पीतांबर का सपना सच करने की बारी थी. सरकारें बनती रही और लोगों की उम्मीदें टूटती रहीं. साथ ही बजट का आकार बढ़ता गया. पहला बजट में राज्य का सालाना खर्च 6067 करोड़ से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 करोड़ 58 लाख 560 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.
प्रति व्यक्ति आय बढ़ा, मगर लोगों का पॉकेट खाली
बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, मगर बढ़ती महंगाई और आवश्यकता की पूर्ति के कारण अधिकांश लोगों का पॉकेट खाली रहता है. SLBC रिपोर्ट के अनुसार राज्य गठन के समय झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 9 हजार 955 रुपये हुआ करती थी, जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 26वें स्थान पर था.
26 वर्षों में राज्य का अनुमानित प्रति व्यक्ति आय (2026-27) 1 लाख 35 हजार 195 रुपये है. आकलन के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है. जहां 1 लाख 85 हजार रुपये हैं. दूसरे नंबर पर धनबाद है, जहां का प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 65 हजार रुपये और तीसरे स्थान पर रांची है, जहां का प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 45 हजार रुपये हैं.
विकास नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह राज्य में स्थिर सरकार का नहीं होना रहा है. अस्थिर और मिली जुली सरकार का एक लिमिटेशन है. झारखंड के लिए बजट कोई समस्या नहीं थी, सोच की कमी रही है. यही वजह है कि जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं अपने अनुसार से चलते रहे. लेकिन अब 26 वर्ष हो चुके हैं और जब हम तुलना करते हैं उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से तो हम काफी पीछे हैं. झारखंड के समक्ष अभी भी कई चुनौतियां हैं जो भी यहां सरकार बने पूर्ण बहुमत की सरकार बने और सर्वांगीण विकास की अवधारणा को लेकर सरकार सख्ती से चले:- प्रमोद मिश्रा, सामाजिक चिंतक
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी
राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में आज भी गांव में विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है. आज भी पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं हो पाया है. गांव को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, जो सड़कें पहले बनी है, उसकी हालत खस्ता है और मरम्मत कार्य नहीं होने के कारण आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी होती है.
शहरी जनसंख्या की बात करें तो राज्य की आबादी का लगभग 24 प्रतिशत आबादी शहर में रहती है. जहां स्वच्छ पेयजल अनवरत बिजली एवं अन्य सुविधा देना सरकार के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है. झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कारगर साबित हो रही है.
आंकड़ों के मुताबिक 79.2 प्रतिशत शहरी महिलाएं बैंक खाताधारी हैं. वहीं एनएफएचएस-5 रिपोर्ट के अनुसार 57.8 प्रतिशत शहरी महिलाओं और 70.8 प्रतिशत शहरी पुरुष इंटरनेट का उपयोग करते हैं. यदि सड़क की बात करें तो शहरी सड़क नेटवर्क 5537 किलोमीटर है. जिसमें से नगर निगम में 3022 किलोमीटर, नगर परिषद में 1660 किलोमीटर और नगर पंचायत क्षेत्र में 855 किलोमीटर की सड़कें बनी है. लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नगर निगम के भीतर कच्ची सड़कें अभी भी 903 किलोमीटर हैं.
झारखंड युवा प्रदेश है. लेकिन 26 वर्षों का अंतराल कोई कम समय नहीं था और जिस तरह से झारखंड वासियों को अपेक्षा थी, वह पूरा नहीं हो पाया है. झारखंड एक संभावनाओं का प्रदेश, एक अवसर का प्रदेश है. सरकार यहां पर उद्योग व्यवसाय को प्राथमिकता दें, ताकि रोजगार के अवसर भी सृजित हो और यहां की जीडीपी बढ़े. इतने सालों में अभी यहां का जो बजट का आकार है, वह दुगुना होना चाहिए था. जिससे यह एक विकसित राज्य के रूप में उभर कर आए. ऐसी हमारी कामना है:- आदित्य मलहोत्रा, पूर्व अध्यक्ष, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स
पलायन बेरोजगारी झारखंड के लिए बड़ी चुनौती
स्थानीय स्तर पर समुचित रोजगार नहीं मिलने की वजह से यहां के मजदूर दूसरे राज्य और देश से बाहर पलायन करने को मजबूर हैं. हर साल बड़ी संख्या में यहां के जनजातीय क्षेत्र से मजदूरों का पलायन होता है. आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 2017-18 से मजदूरों के पलायन करने में वृद्धि हुई है और यह 45.01 प्रतिशत से बढ़कर 2023 24 में 63.8 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो राष्ट्रीय आंकड़ों से कहीं ज्यादा है.
भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 15 वर्ष से ऊपर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मजदूरों की संख्या 7.12 प्रतिशत हैं. बेरोजगारी की बात करें तो पुरुष से ज्यादा महिला राज्य में बेरोजगार हैं. भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में 15 से 59 वर्ष के मजदूरों में बेरोजगारी दर 16.6 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2023 24 में 61.3 प्रतिशत हो गया. इसी तरह से इस उम्र ग्रुप के महिला मजदूरों में बेरोजगारी दर इस समय काल में 16.3 प्रतिशत से बढ़कर 53.4 प्रतिशत हो गया है.
ये भी पढ़ें: विधायक कल्पना सोरेन ने शिल्पा राव संग मंच पर मिलाया सुर, दर्शकों से बटोरी तालियां
झारखंड स्थापना दिवस पर भव्य जतरा मेला का आगाज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन
झारखंड में पहली बार नेशनल फॉरेस्ट्री कांग्रेस, वन संरक्षण से लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की बनेगी रणनीति