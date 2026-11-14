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Jharkhand Foundation Day Special: विकास की उम्मीदों के साथ चुनौतियों को लिए आगे बढ़ रहा झारखंड

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: देश के मानचित्र पर 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रुप में झारखंड अस्तित्व में आया. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जब झारखंड अस्तित्व में आया तो ऐसा लगा कि यहां के लोगों के सपने अब जल्द पूरे हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. समय बीतता गया और देखते ही देखते प्रदेश 26 वर्ष होने को है. आज भी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और विकास को लेकर लोग टकटकी लगाए बैठे हैं.

झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो चारों तरफ जश्न का माहौल था. लोग मांदर की थाप पर नाच रहे थे, गा रहे थे. इस छोटे से राज्य का बड़ा सपना 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' साकार हो गया था. अब बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, तिलका मांझी, शेख भिखारी और नीलांबर पीतांबर का सपना सच करने की बारी थी. सरकारें बनती रही और लोगों की उम्मीदें टूटती रहीं. साथ ही बजट का आकार बढ़ता गया. पहला बजट में राज्य का सालाना खर्च 6067 करोड़ से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 करोड़ 58 लाख 560 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.