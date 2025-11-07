झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी तदाशा मिश्रा, पदभार किया ग्रहण
झारखंड की पहली महिला डीजीपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिक्षा ने पदभार ग्रहण कर लिया है.
रांचीः झारखंड की पहली महिला डीजीपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा ने अपना योगदान दे दिया है. गुरुवार को सरकार ने तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया था. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में बतौर डीजीपी के रूप में तदाशा मिश्रा ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया.
1994 बैच की है आईपीएस
1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा ने झारखंड के प्रभारी डीजीपी के रूप में अपना योगदान दे दिया है. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में तदाशा मिश्रा ने अपना पदभार ग्रहण किया. आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के वीआरएस लेने के बाद झारखंड में डीजीपी का पद रिक्त हो गया था.
प्रभारी डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के बाद तदाशा मिश्रा ने बताया कि फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता झारखंड स्थापना दिवस है. इसके अलावा बेसिक पुलिसिंग पर उनका विशेष जोर रहेगा. संगठित अपराध और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि पुलिस एक टीम की तरह काम करेगी, किसी एक व्यक्ति विशेष पर सब कुछ निर्भर नहीं करेगा. एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है लेकिन एक टीम सब कुछ कर सकती है. पब्लिक का विश्वास जीतना उनकी विशेष प्राथमिकता में है.
सीएम से मुलाकात
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य की नवनियुक्त प्रभारी पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने मुलाकात की. प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी.
आपको बता दें कि 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत सिंह और 1993 बैच के आईपीएस एमएस भाटिया झारखंड में ही पदस्थापित हैं. ऐसे में संवैधानिक संकट भी है. क्योंकि इन दोनों सीनियर अफसरों के होते हुए 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को झारखंड पुलिस का नया कप्तान बनाया गया है.
