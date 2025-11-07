ETV Bharat / bharat

झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी तदाशा मिश्रा, पदभार किया ग्रहण

डीजीपी तदाशा मिश्रा पदभार ग्रहण करते हुए ( ईटीवी भारत )

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पदभार किया ग्रहण (ईटीवी भारत)

1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा ने झारखंड के प्रभारी डीजीपी के रूप में अपना योगदान दे दिया है. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में तदाशा मिश्रा ने अपना पदभार ग्रहण किया. आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के वीआरएस लेने के बाद झारखंड में डीजीपी का पद रिक्त हो गया था.

रांचीः झारखंड की पहली महिला डीजीपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा ने अपना योगदान दे दिया है. गुरुवार को सरकार ने तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया था. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में बतौर डीजीपी के रूप में तदाशा मिश्रा ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया. 1994 बैच की है आईपीएस

प्रभारी डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के बाद तदाशा मिश्रा ने बताया कि फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता झारखंड स्थापना दिवस है. इसके अलावा बेसिक पुलिसिंग पर उनका विशेष जोर रहेगा. संगठित अपराध और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि पुलिस एक टीम की तरह काम करेगी, किसी एक व्यक्ति विशेष पर सब कुछ निर्भर नहीं करेगा. एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है लेकिन एक टीम सब कुछ कर सकती है. पब्लिक का विश्वास जीतना उनकी विशेष प्राथमिकता में है.

डीजीपी तदाशा मिश्रा का स्वागत करते हुए (ईटीवी भारत)



सीएम से मुलाकात

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य की नवनियुक्त प्रभारी पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने मुलाकात की. प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी.

सीएम से शिष्टाचार मुलाकात करतीं डीजीपी तदाशा मिश्रा (ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत सिंह और 1993 बैच के आईपीएस एमएस भाटिया झारखंड में ही पदस्थापित हैं. ऐसे में संवैधानिक संकट भी है. क्योंकि इन दोनों सीनियर अफसरों के होते हुए 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को झारखंड पुलिस का नया कप्तान बनाया गया है.

सहयोगी पदाधिकारियों के साथ डीजीपी तदाशा मिश्रा (ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ेंः

तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की नई प्रभारी डीजीपी, अनुराग गुप्ता का ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन स्वीकार



