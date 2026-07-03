डीजीपी से नाराज हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सुरक्षा गार्ड और कारकेड की गाड़ियां लौटाईं
झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सुरक्षा गार्ड और कारकेड की गाड़ियों को वापस लौटा दिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : July 3, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 2:28 PM IST
रांची: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अपने साथ तैनात सुरक्षा गार्डों को वापस भेज दिया है. इसके साथ ही सुरक्षा गार्डों के आवागमन के लिए उपलब्ध कराई गई कारकेड की तीन बोलेरो गाड़ियां भी लौटा दी हैं. मंत्री के इस कदम के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है.
अतिरिक्त वाहन की मांग बनी विवाद की वजह
वित्त मंत्री ने 29 जून को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर सुरक्षा गार्डों के आवागमन के लिए एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. मंत्री का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में सुरक्षा कर्मियों को आने-जाने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
जवाब नहीं मिलने पर लिया फैसला
पत्र भेजे जाने के कई दिन बाद भी डीजीपी कार्यालय की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. इसी से नाराज होकर वित्त मंत्री ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था वापस करने का निर्णय लिया. इसके तहत सुरक्षा गार्डों को हटाने के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध कराई गई तीन बोलेरो गाड़ियां भी लौटा दी गईं.
राजनीतिक गलियारों में बढ़ी चर्चा
वित्त मंत्री के इस कदम के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सत्ता पक्ष के भीतर समन्वय और प्रशासनिक स्तर पर संवाद को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, इस मामले में अब तक पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
पहले भी रहे हैं सुर्खियों में
राधाकृष्ण किशोर इससे पहले भी विभिन्न नीतिगत मुद्दों और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था लौटाने का उनका यह ताजा फैसला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और पुलिस मुख्यालय इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाते हैं.
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