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डीजीपी से नाराज हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सुरक्षा गार्ड और कारकेड की गाड़ियां लौटाईं

रांची: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अपने साथ तैनात सुरक्षा गार्डों को वापस भेज दिया है. इसके साथ ही सुरक्षा गार्डों के आवागमन के लिए उपलब्ध कराई गई कारकेड की तीन बोलेरो गाड़ियां भी लौटा दी हैं. मंत्री के इस कदम के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

अतिरिक्त वाहन की मांग बनी विवाद की वजह

वित्त मंत्री ने 29 जून को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर सुरक्षा गार्डों के आवागमन के लिए एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. मंत्री का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में सुरक्षा कर्मियों को आने-जाने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा लिखा गया पत्र (Etv Bharat)

जवाब नहीं मिलने पर लिया फैसला

पत्र भेजे जाने के कई दिन बाद भी डीजीपी कार्यालय की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. इसी से नाराज होकर वित्त मंत्री ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था वापस करने का निर्णय लिया. इसके तहत सुरक्षा गार्डों को हटाने के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध कराई गई तीन बोलेरो गाड़ियां भी लौटा दी गईं.

राजनीतिक गलियारों में बढ़ी चर्चा