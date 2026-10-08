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GST COUNCIL की बैठकः झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रखी मांग, राज्यों को कोयले पर वैट लगाने की दें अनुमति

रांचीः जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक आज गुरुवार को नई दिल्ली में हुई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित रहे.

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में झारखंड से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य सरकार की ओर से कई सुझाव और मांगें रखी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जीएसटी काउंसिल के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जीएसटी ने एक एकीकृत वैश्विक बाजार बनाने, कर प्रशासन में सुधार करने और राज्य सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं की सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

झारखंड को भारत के वाणिज्यिक विकास और विशेष रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होने पर गर्व है. हालांकि जीएसटी के साथ कई वर्षों के अनुभव के बाद हमारा मानना ​​है कि इस प्रतिष्ठित परिषद के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक मुद्दे की जांच करने का समय आ गया है जो राष्ट्रीय और संसाधन-उत्पादक राज्यों को प्रभावित करता है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान- राधाकृष्ण किशोर

जीएसटी काउंसिल के समक्ष मांग रखते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड के पास भारत के कोयला भंडार का लगभग 23.27% हिस्सा है. झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल मिलकर भारत के कोयला भंडार का लगभग 57% हिस्सा है. हालांकि, पूर्वी क्षेत्र में भारत की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का केवल 10% हिस्सा है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 35%, दक्षिणी क्षेत्र में 27.5% और उत्तरी क्षेत्र में 27.3% हिस्सा है.

झारखंड राष्ट्रीय ऊर्जा एकीकरण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि संसाधनों का दोहन और दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं सामाजिक बोझ राज्य के भीतर ही बना रहता है. कोयले पर जीएसटी से झारखंड जैसे उत्पादक राज्य को आवश्यक राजस्व से वंचित रहना पड़ता है. झारखंड में उत्पादित कोयले का आर्थिक मूल्य पूरे भारत में इसकी खदान से प्राप्त मूल्य से कई गुना अधिक है. हालांकि, खदान, समाप्त हो चुका संसाधन और पर्यावरण पर पड़ने वाला अधिकांश बोझ स्थायी रूप से झारखंड में ही बना रहता है.

खनन से भूमि और वनों का उपयोग कम होता है, जल और स्थानीय पारिस्थितिकी प्रभावित होती है, सहायक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की बाध्यताएं उत्पन्न होती हैं. खदान बंद होने के बाद भी, भूमि सुधार, पारिस्थितिक बहाली और आर्थिक परिवर्तन दशकों तक जारी रहते हैं. ये अंतर पीढ़ीगत लागतें हैं. हमारे लोग गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों और बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं, जबकि राज्य सीमित राजस्व आधार के बावजूद स्वास्थ्य, पुनर्वास, बुनियादी ढांचे और कल्याण पर भारी खर्च कर रहा है. इसलिए पर्यावरणीय लागतों को दीर्घकालिक दायित्व के रूप में माना जाना चाहिए जिसके लिए एक समानीकरण ढांचा आवश्यक है.

खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों के लिए संभावित समाधान

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जीएसटी कॉउसिल के समक्ष सुझाव देते हुए कहा कि इस दिशा में एक संभावित समाधान यह है कि कोयले को जीएसटी से बाहर रखा जाए और राज्यों को कोयले पर वैट लगाने की अनुमति दी जाए. सितंबर 2025 से पहले की 5% की दर पर, कोयला उत्पादक राज्य अंतर-राज्यीय आवागमन पर 2% की दर से सीएसटी भी लगा सकते हैं. वर्तमान जीएसटी ढांचे के तहत, अंतर-राज्यीय कोयला बिक्री पर आईजीएसटी के तहत कोयला उत्पादक राज्यों पर कोई कर भार नहीं पड़ता है. इस बदलाव से कोयला उत्पादक राज्यों के राजस्व में वृद्धि हो सकती है, साथ ही बिजली उत्पादन पर कर का भार 18% से घटकर 5% हो सकता है.