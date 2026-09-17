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Special: रफ्तार है और जुनून भी, बस साइकिल नहीं! संसाधनों के अभाव में थम रहे खिलाड़ियों के सपने

वह बताती हैं कि साइकिलिंग में खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस और एंड्योरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. खिलाड़ी को लगातार अपनी स्ट्रेंथ और फिटनेस पर काम करना पड़ता है. चाहे खिलाड़ी शुरुआती स्तर का हो या एलीट, उसे खुद को लगातार मोटिवेट रखना पड़ता है. और जब खिलाड़ी सामान्य साइकिल से इन सब चुनौतियों को पार करते हुए जिला और राज्य स्तर तक पहुंचता है, तब उसे अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए बेहतर उपकरण की जरूरत होती है. यानी, प्रतिभा है, मेहनत है, लेकिन साइकिल नहीं है. यही वजह है कि कोच और साइकिलिंग संघ अब सरकार से जिला स्तर पर खिलाड़ियों के लिए साइकिल उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं.

वहीं साइकिल ट्रेनर प्रियांका विश्वकर्मा कहती है कि सामान्य साइकिल और ट्रैक या रोड रेसिंग में इस्तेमाल होने वाली साइकिल में काफी अंतर होता है. प्रतियोगिता के स्तर के हिसाब से विशेष रेसिंग साइकिल की जरूरत होती है और इनकी कीमत काफी अधिक होती है. सामान्य परिवारों के लिए अपने बच्चे के लिए महंगी साइकिल खरीदना मुश्किल हो जाता है. साइकिलिंग सिर्फ साइकिल चलाने का खेल नहीं है. एक खिलाड़ी को रोज घंटों ट्रेनिंग करनी होती है. फिटनेस, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सबके साथ खिलाड़ी को लगातार खुद को बेहतर बनाना पड़ता है.

शांति ने कहा कि अभी मुझे साइकिल मिली है, लेकिन उससे पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं कर पाई. अच्छी ट्रेनिंग और सही उपकरण के बिना राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतना मुश्किल होता है. अगर उपकरण समय पर मिल जाए तो उसी समय से तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन देर से मिलने पर फिर से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है. हल्का फ्रेम, एयरोडायनामिक डिजाइन, विशेष गियर सिस्टम और प्रतियोगिता के स्तर के हिसाब से अलग-अलग तकनीकी विशेषताएं. वहीं ट्रैक साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली साइकिलें और भी विशेष होती हैं. जिनकी कीमत लाखों में होती है.

उन्होंन कहा कि उनका नाम नेशनल के लिए आया था, लेकिन साइकिल नहीं होने के कारण नाम हटा दिया गया. जिनके पास साइकिल थी, उनका नाम डाल दिया गया. हम लोगों ने बाहर से साइकिल की व्यवस्था कराने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई. वह हमारे लिए बहुत दुख की बात थी, क्योंकि स्कूल स्तर पर खेलने का वह हमारा आखिरी मौका था.

शांति बताती हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की प्रतियोगिता में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला था. लेकिन साइकिल उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका नाम हटा दिया गया और दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिला, जिनके पास रेसिंग साइकिल थी.

शांति कुमारी जैसी कई खिलाड़ी ऐसी हैं, जिन्होंने सामान्य साइकिल से जिला, राज्य और जोन स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया. लेकिन जब रेसिंग साइकिल के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उतरने की बारी आई, तो संसाधनों की कमी आड़े आ गई.

खिलाड़ी शांति कहती है कि हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं. हमारा चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हुआ था, लेकिन हमारे पास अच्छी साइकिल नहीं होने की वजह से हम नेशनल में नहीं खेल पाए. राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की साइकिल का इस्तेमाल होता है, वह विदेशी और काफी महंगी होती है. उसकी कीमत लाखों रुपये तक होती है, जिसे हमारा परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता.

साइकिलिंग, एक ऐसा खेल, जिसमें खिलाड़ी को सिर्फ पैडल नहीं चलाना होता, बल्कि हर किलोमीटर के साथ अपनी ताकत, स्टैमिना और हौसले की भी परीक्षा देनी होती है. झारखंड में इस खेल को लेकर बच्चों और खासकर बेटियों में जबरदस्त जुनून दिखाई दे रहा है. गांव और छोटे शहरों से निकलकर खिलाड़ी जिला और राज्य स्तर तक पहुंच रहे हैं, कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित भी हो रहे हैं. लेकिन इन खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मैदान नहीं, बल्कि साइकिल है.

धनबाद में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता ने खिलाड़ियों की इसी चुनौती और उम्मीद, दोनों को सामने ला दिया है. झारखंड के करीब 15 से 16 जिलों से आई लगभग 275 महिला खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाली रेसिंग साइकिल की कीमत लाखों रुपये तक पहुंचती है. ऐसे में ग्रामीण और सामान्य परिवारों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए इसे खरीदना आसान नहीं है. खिलाड़ियों का कहना है कि अगर सरकार समय पर साइकिल और जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा दे, तो यही बेटियां राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं.

धनबाद: रफ्तार, जुनून और देश के लिए मेडल जीतने का सपना, लेकिन जब इसी सपने को पूरा करने के लिए जरूरी साइकिल ही खिलाड़ी के पास न हो, तो फिर प्रतिभा की रफ्तार आखिर कितनी दूर तक जाएगी? झारखंड में साइकिलिंग को लेकर बच्चों, खासकर बेटियों में जबरदस्त प्रतिभा और उत्साह है. कई खिलाड़ी सामान्य साइकिल से अभ्यास करते हुए जिला और राज्य स्तर तक पहुंच रही हैं. कुछ का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी हुआ, लेकिन महंगी रेसिंग साइकिल उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें प्रतियोगिता से बाहर तक होना पड़ा.

वहीं कोच सतविंदर कौर कहती हैं कि गांव से आने वाले बच्चों के पास रेसिंग साइकिल नहीं होती. कई बच्चे सामान्य साइकिल से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं. अगर ऐसे बच्चों को सरकार की तरफ से अच्छी साइकिल उपलब्ध कराई जाए, तो उनकी प्रतिभा को और निखारा जा सकता है. हर जिले में बच्चों को साइकिल और प्रशिक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए.

धनबाद की सड़कों पर साइकिलिंग (Etv Bharat)

साइकिलिंग के क्षेत्र झारखंड की बेटियों का अच्छा प्रदर्शन

कोच का कहना है कि राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं होतीं, बल्कि यहीं से नई प्रतिभाओं की तलाश भी होती है. जिला स्तर पर खेलने वाले बच्चों में से जिनमें क्षमता दिखाई देती है, उन्हें आगे प्रशिक्षण देकर राज्य, राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है. झारखंड में साइकिलिंग के क्षेत्र में बेटियां भी लगातार आगे बढ़ रही हैं. राज्य की खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है.

कोचों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी ऐसी कई प्रतिभाएं हैं, जिन्हें सिर्फ सही मंच और संसाधन की जरूरत है. उन्होंने कहा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं से हमें नई प्रतिभाओं को खोजने में काफी आसानी होती है. बच्चों की गतिविधियों और प्रदर्शन को देखकर हम अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर पाते हैं. गांवों में भी बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं. जरूरत सिर्फ उन्हें निखारने की है. लेकिन सवाल सिर्फ साइकिल का नहीं है. सवाल है, प्रैक्टिस कहां होगी?

धनबाद की सड़कों पर साइकिलिंग (Etv Bharat)

रोड साइकिलिंग के लिए ऐसी सड़क चाहिए, जो पूरी तरह स्मूथ हो. ट्रैफिक कम हो, सड़क पर गड्ढे और अवरोध न हों, और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रतियोगिता के दौरान सड़क को नियंत्रित किया जा सके. ट्रैक साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम की जरूरत होती है. झारखंड में खेलगांव में वेलोड्रोम की सुविधा है, लेकिन राज्य में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है.

खेलो इंडिया अस्मिता रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन

धनबाद में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता इसी दिशा में एक बड़ा मंच बनकर सामने आई है. भारत सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से झारखंड साइकिलिंग संघ की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में झारखंड के करीब 15 से 16 जिलों की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. करीब 275 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए.

धनबाद की सड़कों पर साइकिलिंग (Etv Bharat)

झारखंड साइकिलिंग संघ के रणबीर सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को सशक्त बनाना, उनकी प्रतिभा को निखारना और उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मंच उपलब्ध कराना है. झारखंड के अलग-अलग जिलों से लगभग 275 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता के लिए धनबाद की आठ लेन सड़क को चुना गया. इसके पीछे भी एक खास वजह है. महंगी रेसिंग साइकिल के लिए सड़क का स्मूथ और क्लियर होना जरूरी है. रोड साइकिलिंग के लिए सड़क का स्मूथ और क्लियर होना जरूरी है. अभी प्रतियोगिता में इस्तेमाल हो रही साइकिलों की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपये तक है. इसलिए सड़क की स्थिति अच्छी होना बेहद जरूरी है.”

धनबाद जिला साइकिलिंग संघ के संयुक्त सचिव धनंजय कुमार ने कहा कि रोड पर प्रतियोगिता कराना हमारे लिए चुनौती है. सड़क को बंद करना पड़ता है और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है. अनुमति को लेकर भी काफी पहले से प्रयास करना पड़ता है. लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस का हमें सहयोग मिला है.

धनबाद की सड़कों पर साइकिलिंग (Etv Bharat)

2013 में भी धनबाद में आयोजित की गई थी साइकिल रेस

धनंजय कुमार बताते हैं कि धनबाद में लंबे अंतराल के बाद इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है. इससे पहले वर्ष 2013 में भी धनबाद में साइकिल रेस आयोजित की गई थी. अब एक बार फिर धनबाद की सड़क पर साइकिलिंग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है. और यह प्रतियोगिता सिर्फ दो दिनों की रेस नहीं है. इसके आगे भी खिलाड़ियों के लिए अवसर हैं. यह पहला स्टेप है. इसके बाद ईस्ट जोन स्तर पर प्रतियोगिता होगी. वहां से खिलाड़ी आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जा सकते हैं. इससे पहले हमने झारखंड के 19 जिलों में डिस्ट्रिक्ट लीग कराई थी. हमारा उद्देश्य जिला स्तर से प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें राज्य, जोन और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है.

यानी रास्ता साफ है, पहले जिला, फिर राज्य, फिर जोन और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर. लेकिन इस पूरी यात्रा में अगर किसी मोड़ पर साइकिल ही साथ छोड़ दे, तो खिलाड़ी कितनी दूर तक जाएगा? वहीं सवाल इन खिलाड़ियों की सबसे बड़ी चिंता है.

धनबाद की सड़कों पर साइकिलिंग (Etv Bharat)

खिलाड़ियों की सरकार से मांग

खिलाड़ी प्रियंका ने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि जिन जिलों में साइकिलिंग की प्रतिभाएं हैं, वहां खिलाड़ियों को अच्छी रेसिंग साइकिल उपलब्ध कराई जाए. कोच की व्यवस्था हो और बच्चों को नियमित ट्रेनिंग मिले. अगर हमें सही संसाधन मिलेंगे, तो हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके देश और झारखंड का नाम रोशन कर सकते हैं.

एक और मुद्दा खिलाड़ियों को परेशान कर रहा है. प्रोत्साहन राशि और प्रमाणपत्र. शांति कुमारी के मुताबिक उन्होंने जिला, राज्य और जोन स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छे स्थान हासिल किए, लेकिन कई प्रतियोगिताओं की प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिली है. कुछ प्रतियोगिताओं के प्रमाणपत्र का भी इंतजार है.

शांति ने कहा कि मैंने जिला, राज्य और जोन स्तर पर अच्छे स्थान हासिल किए हैं. जिला में सेकंड पोजीशन रही, जोन में भी सेकंड पोजीशन रहा, लेकिन अभी तक कई प्रतियोगिताओं की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है. कई बार कहा जाता है कि पैसा मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अभी तक उसका इंतजार है.

ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत

धनंजय कुमार कहते हैं कि धनबाद के बच्चे और खासकर बच्चियां इस खेल में आगे बढ़ें. ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत प्रतिभाएं हैं. अगर उन्हें सही समय पर प्रशिक्षण, अच्छी साइकिल और प्रतियोगिताओं में खेलने का अवसर मिले, तो वे जिला और राज्य का नाम रोशन करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती हैं.”

धनबाद की सड़क पर दौड़ती इन साइकिलों की रफ्तार बता रही है कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है. जरूरत है तो उस प्रतिभा को सही समय पर पहचानने की, उसे सही प्रशिक्षण देने की और सबसे जरूरी, उसे वह साइकिल देने की, जिस पर बैठकर वह अपने सपनों की रेस पूरी कर सके. क्योंकि कई खिलाड़ियों के लिए मंजिल दूर नहीं है. बस उनकी रफ्तार के साथ संसाधन भी दौड़ने चाहिए.

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