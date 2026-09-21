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Special: झारखंड के किसान कैसे बेचेंगे धान? घटा चावल उत्पादन का लक्ष्य, सरकार ने जताई चिंता

रांची: झारखंड में इस साल धान की खेती अच्छी हुई है. इससे किसानों को उम्मीद है कि धान की फसल भी अच्छी होगी. फसल अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर आमदनी भी अच्छी होगी. इससे किसानों के चेहरे पर खुशी है. इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने समय से पहले ही धान खरीद की तैयारी शुरू कर दी है. लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

दरअसल, हर साल सरकार सरकारी दर पर किसानों से धान खरीदा जाता है. इस धान के बदले में जो मिलर से चावल प्राप्त होते हैं, वे एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार लेती है, जिसके लिए लक्ष्य तय किया जाता है. अच्छी फसल को देखते हुए झारखंड सरकार ने धान के पैदावार भी अच्छी होने का अनुमान लगाया और केंद्र सरकार से चावल खरीद का लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया था. मगर केंद्र सरकार ने इसे ठुकराते हुए पिछले साल से भी कम का टारगेट निर्धारित किया है.

झारखंड के किसान कैसे बेचेंगे धान (Etv Bharat)

पिछले साल यानी खरीफ वर्ष 2025-26 में झारखंड से 21 लाख क्विंटल चावन लेने का टारगेट एफसीआई को मिला था. इस वर्ष 2026-27 के लिए यह टारगेट 19 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्र के रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हमें उम्मीद थी कि इस बार केंद्र से ज्यादा चावल की मांग होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है. इसके बावजूद हम तैयारी में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम सहित कई कदम उठाए जा रहे हैं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

हर साल धान खरीद और चावल उत्पादन के लिए तय होते हैं लक्ष्य

हर साल धान खरीद और चावल उत्पादन के लिए लक्ष्य तय होता है. इस वर्ष झारखंड सरकार ने 50 लाख क्विंटल धान खरीदने और इसके जरिए 19 लाख क्विंटल चावल तैयार करने का लक्ष्य रखा है. खरीदे गए कुल धान से मिलिंग के बाद लगभग 67% चावल प्राप्त होता है, जो केंद्रीय एवं राज्य पूल में जाता है. इसके तहत भारत सरकार यानी भारतीय खाद्य निगम (FCI) सीधे किसानों से प्रतिवर्ष एक निश्चित मात्रा में चावल नहीं खरीदती है, बल्कि धान की खरीद और चावल तैयार करने का काम राज्य सरकार अपनी एजेंसियों जैसे झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करती है.

चावल उत्पादन का लक्ष्य कम होने से किसान होंगे प्रभावित