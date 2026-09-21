Special: झारखंड के किसान कैसे बेचेंगे धान? घटा चावल उत्पादन का लक्ष्य, सरकार ने जताई चिंता
केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए चावल खरीद का लक्ष्य कम कर दिया. नतीजतन, धान खरीद का लक्ष्य भी घटा दिया गया. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.
Published : September 21, 2026 at 7:30 PM IST
रांची: झारखंड में इस साल धान की खेती अच्छी हुई है. इससे किसानों को उम्मीद है कि धान की फसल भी अच्छी होगी. फसल अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर आमदनी भी अच्छी होगी. इससे किसानों के चेहरे पर खुशी है. इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने समय से पहले ही धान खरीद की तैयारी शुरू कर दी है. लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.
दरअसल, हर साल सरकार सरकारी दर पर किसानों से धान खरीदा जाता है. इस धान के बदले में जो मिलर से चावल प्राप्त होते हैं, वे एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार लेती है, जिसके लिए लक्ष्य तय किया जाता है. अच्छी फसल को देखते हुए झारखंड सरकार ने धान के पैदावार भी अच्छी होने का अनुमान लगाया और केंद्र सरकार से चावल खरीद का लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया था. मगर केंद्र सरकार ने इसे ठुकराते हुए पिछले साल से भी कम का टारगेट निर्धारित किया है.
पिछले साल यानी खरीफ वर्ष 2025-26 में झारखंड से 21 लाख क्विंटल चावन लेने का टारगेट एफसीआई को मिला था. इस वर्ष 2026-27 के लिए यह टारगेट 19 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्र के रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हमें उम्मीद थी कि इस बार केंद्र से ज्यादा चावल की मांग होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है. इसके बावजूद हम तैयारी में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम सहित कई कदम उठाए जा रहे हैं.
हर साल धान खरीद और चावल उत्पादन के लिए तय होते हैं लक्ष्य
हर साल धान खरीद और चावल उत्पादन के लिए लक्ष्य तय होता है. इस वर्ष झारखंड सरकार ने 50 लाख क्विंटल धान खरीदने और इसके जरिए 19 लाख क्विंटल चावल तैयार करने का लक्ष्य रखा है. खरीदे गए कुल धान से मिलिंग के बाद लगभग 67% चावल प्राप्त होता है, जो केंद्रीय एवं राज्य पूल में जाता है. इसके तहत भारत सरकार यानी भारतीय खाद्य निगम (FCI) सीधे किसानों से प्रतिवर्ष एक निश्चित मात्रा में चावल नहीं खरीदती है, बल्कि धान की खरीद और चावल तैयार करने का काम राज्य सरकार अपनी एजेंसियों जैसे झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करती है.
चावल उत्पादन का लक्ष्य कम होने से किसान होंगे प्रभावित
चावल उत्पादन का लक्ष्य कम होने से धान अधिप्राप्ति पर असर पड़ेगा. राज्य सरकार ने केंद्र के चावल उत्पादन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में इस साल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य करीब 10 लाख क्विंटल कम कर दिया है. यानी किसानों से धान अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी कम खरीदे जाएंगे.
लैम्प्स नामकुम के अध्यक्ष आरती कुजूर कहती हैं कि इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा और एक बार फिर बिचौलिए हावी होंगे. वे किसानों से औने-पौने दाम में धान खरीदेंगे. लैम्प्स मैनेजर नीरज कुमार का मानना है कि केंद्र सरकार ने जो यह निर्णय लिया है, उससे यही लगता है कि उनके पास चावल का पर्याप्त भंडारण है. इस वजह से लक्ष्य को कम किया गया है. जाहिर तौर पर इसका नुकसान झारखंड के किसानों को होगा, जो सरकारी दर पर धान बेचने का काम करते हैं. मजबूरी में वे भी बिचौलियों को धान दे देंगे.
2025-26 में निबंधित 2,93,814 किसानों में 78,058 ने बेचा धान
झारखंड सरकार को विपणन वर्ष 2025-26 में निबंधित 2,93,814 किसानों में से 78,058 ने 49,25,005.36 क्विंटल धान बेचा था, जबकि विभाग ने 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा था. प्राप्त धान से करीब 34 लाख क्विंटल चावल मिलर द्वारा प्राप्त हुआ था. मिलर से प्राप्त चावल में से केंद्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से 21 लाख क्विंटल ही प्राप्त किया, शेष चावल राज्य के पास रह गया. विपणन वर्ष 2022-23 और 2023-24 में सूखे की स्थिति के कारण खरीद कम रही थी, जिसके कारण क्रमशः 17.16 लाख क्विंटल और 17.02 लाख क्विंटल चावल सेंट्रल पूल को प्राप्त हुआ.
गौरतलब है कि विपणन वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2,389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था. झारखंड सरकार ने इसके ऊपर 81 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया, जिससे किसानों को कुल 2,450 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान मिला.
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