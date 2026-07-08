झारखंड की 'ड्रोन दीदी' सीतामणि बदल रहीं खेती की तस्वीर, तकनीक से लिख रहीं आत्मनिर्भरता की कहानी
झारखंड की चार सक्रिय ड्रोन दीदी में से एक हैं रांची की सीतामणि कुमारी, जो खेती की दिशा बदल रही हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 8, 2026 at 3:33 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 7:00 PM IST
रांची: कभी खेतों में दवा और उर्वरक का छिड़काव करने के लिए घंटों मेहनत करना पड़ता था, लेकिन आज वही काम कुछ ही मिनटों में आसमान से उड़ता एक ड्रोन कर रहा है. झारखंड में आधुनिक खेती की इस नई तस्वीर की पहचान बन चुकी हैं रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के टुसमु गांव की सीतामणि कुमारी, जिन्हें लोग आज 'ड्रोन दीदी' के नाम से जानते हैं. उनके हाथों में ड्रोन का रिमोट सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि गांव की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आधुनिक कृषि की नई उड़ान का प्रतीक बन चुका है.
सक्रिय ड्रोन पायलटों में गिनी जाती हैं दीदी
रांची शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित टुसमु गांव की रहने वाली सीतामणि कुमारी, झारखंड की सबसे सक्रिय ड्रोन पायलटों में गिनी जाती हैं. उन्होंने 2023 में डीजीसीए (DGCA) से ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त किया और 10 सालों का लाइसेंस हासिल किया. शुरुआती दिनों में ड्रोन उड़ाना उनके लिए आसान नहीं था लेकिन लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण ने उन्हें इस तकनीक में पूरी तरह दक्ष बना दिया. आज वे बड़े कृषि ड्रोन को आत्मविश्वास के साथ संचालित करती हैं और किसानों के खेतों में आधुनिक तकनीक की मदद से खेती को आसान बना रही हैं.
एक प्रशिक्षित कृषि ड्रोन विशेषज्ञ के रूप में पहचान
सीतामणि कुमारी की खासियत सिर्फ ड्रोन उड़ाना नहीं है. वे ड्रोन की पूरी तकनीकी प्रक्रिया में भी पारंगत हैं. ड्रोन को इंस्टॉल करना, बैटरी फिट करना, उड़ान से पहले सभी तकनीकी जांच करना, उड़ान का रूट तय करना, सुरक्षा मानकों का पालन करना और यह समझना कि किन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, इन सभी पहलुओं की उन्हें पूरी जानकारी है. यही वजह है कि वे केवल ड्रोन ऑपरेटर नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित कृषि ड्रोन विशेषज्ञ के रूप में पहचान बना चुकी हैं.
ईटीवी भारत से खास बातचीत
ईटीवी भारत से खास बातचीत में सीतामणि कुमारी ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि इतनी आधुनिक मशीन को चलाना उनके लिए मुश्किल होगा लेकिन प्रशिक्षण के बाद सब कुछ बदल गया. उन्होंने कहा, 'आज ड्रोन ने मेरी जिंदगी बदल दी है. पहले जो काम घंटों में होता था, वह अब कुछ ही मिनटों में हो जाता है. इससे मेरी आमदनी भी बढ़ी है और आत्मविश्वास भी. अब मैं खुद आत्मनिर्भर हूं और दूसरे किसानों की भी मदद कर रही हूं.'
मौसम के मुताबिक उनके पास आती है बुकिंग
झारखंड में फिलहाल चार 'ड्रोन दीदी' कार्यरत हैं. इनमें तीन रांची जिले में और एक देवघर जिले में हैं. सीतामणि कुमारी इनमें सबसे सक्रिय मानी जाती हैं. नगड़ी और आसपास के कई गांवों में किसान अब फसल में नैनो यूरिया, नैनो सिंचाई तरल उर्वरक, कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए उन्हीं पर निर्भर हैं. मौसम के अनुसार, उनके पास लगातार बुकिंग रहती है.
आसमान में ड्रोन उड़ाकर खेती की दिशा बदल रही हैं
सीतामणि किसानों से प्रति एकड़ करीब 600 रुपये सेवा शुल्क लेती हैं. आधुनिक कृषि ड्रोन महज चार से पांच मिनट में एक एकड़ खेत में समान रूप से छिड़काव कर देता है. इससे किसानों का समय बचता है, पानी की खपत कम होती है और दवा की बर्बादी भी नहीं होती. ड्रोन के जरिए छिड़काव होने से फसल को समान मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उत्पादन बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है. कभी जिन खेतों में महिलाएं सिर्फ मजदूरी करती थीं, आज वहीं एक महिला आसमान में ड्रोन उड़ाकर खेती की दिशा बदल रही है.
सीतामणि बताती हैं कि शुरुआत में गांव के लोगों को भरोसा नहीं था कि एक महिला इतना बड़ा ड्रोन उड़ा सकती है लेकिन आज वही लोग उन्हें देखकर गर्व महसूस करते हैं. कई युवा और महिलाएं उनसे प्रशिक्षण और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जानकारी लेने पहुंच रही हैं.
नमो ड्रोन दीदी' योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार की 'नमो ड्रोन दीदी' योजना का उद्देश्य भी ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ना है. इस योजना के तहत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन की लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपये तक केंद्रीय सहायता दी जाती है. प्रशिक्षण के बाद महिलाएं किसानों को किराये पर ड्रोन सेवा देकर अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं.
सीतामणि ड्रोन दीदी के पास है 7 लाख रुपए का ड्रोन
एक कृषि ड्रोन की कीमत 5 से 10 लाख रुपये के बीच होती है. ड्रोन के साथ स्प्रे सिस्टम, बैटरी, चार्जर और अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं. प्रशिक्षित पायलट होने के कारण सीतामणि न सिर्फ सुरक्षित तरीके से ड्रोन उड़ाती हैं बल्कि उसकी देखरेख और तकनीकी संचालन भी स्वयं करती हैं.
सीतामणि कुमारी की कहानी केवल एक महिला के ड्रोन उड़ाने की कहानी नहीं है. यह उस बदलते ग्रामीण भारत की तस्वीर है, जहां महिलाएं अब पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर तकनीक की कमान संभाल रही हैं. उनके हाथों में उड़ता ड्रोन आज झारखंड की खेती को नई ऊंचाई दे रहा है. आधुनिक तकनीक, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का यह संगम आने वाले समय में राज्य की कृषि व्यवस्था के लिए एक नई मिसाल बन सकता है. टुसमु गांव की यह 'ड्रोन दीदी' आज साबित कर रही हैं कि हौसले बुलंद हों तो आसमान भी मंजिल बन जाता है.
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