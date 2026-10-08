झारखंड DGP नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तदाशा मिश्रा से मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला
झारखंड में रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले तदाशा मिश्रा को DGP बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है. पढ़ें पूरी खबर.
By Sumit Saxena
Published : October 8, 2026 at 6:43 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के नियम पहली नजर में उसके पुराने फैसले के खिलाफ लगते हैं. इसके साथ ही अदालत ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा से इस मामले पर जवाब मांगा है, जिन्हें राज्य का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था.
1994 बैच की आईपीएस अधिकारी मिश्रा को हेमंत सोरेन सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया था, जो उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले का समय था. इस मामले की सुनवाई एक पीठ द्वारा की गई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहाना शामिल थे.
अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा, झारखंड सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने इस मामले में 'एमिकस क्यूरी' के रूप में अपनी भूमिका निभाई. सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार इन नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी. पीठ ने कहा कि वह तदाशा मिश्रा को अपना जवाब दाखिल करने का एक मौका दे रही है, क्योंकि अगर इन नियमों को रद्द किया जाता है, तो इसका असर उन पर पड़ेगा.
पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि नियमों के तहत एक अधिकारी को राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने के योग्य माना गया, भले ही सेवानिवृत्ति से पहले उनकी कुल सेवा छह महीने से कम थी. ऐसा अधिकारी को पिछली तारीख से सेवा का लाभ देकर किया गया.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "ऐसा प्रावधान पहली नजर में इस अदालत द्वारा प्रकाश सिंह मामले में दिए गए कानून के बिल्कुल खिलाफ लगता है. यदि इस नियम को रद्द किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप झारखंड की डीजीपी के रूप में तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को भी रद्द करना होगा. इसलिए, हम उन्हें अपनी बात रखने का एक मौका देना उचित समझते हैं, जिसके लिए झारखंड सरकार को उन्हें नोटिस भेजने का निर्देश दिया जाता है ताकि वह अदालत में उपस्थित हो सकें और इस मामले में सहायता कर सकें."
तुषार मेहता ने कहा कि अगर झारखंड सरकार इस नियम का बचाव करना चाहती है, तो वह अपना जवाब दाखिल कर सकती है. इस पर पीठ ने कहा कि इसके विकल्प के रूप में राज्य सरकार के पास अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की भी छूट होगी.
कपिल सिब्बल ने (केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे तुषार मेहता पर तंज कसते हुए) कहा, "पश्चिम बंगाल में, डीजीपी अधिकारी अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले थे और उन्हें मार्च में डीजीपी नियुक्त कर दिया गया. खुद केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ा दिया. मैं अपने विद्वान मित्र (मेहता) को सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि शायद वह उस नियुक्ति के खिलाफ भी एक याचिका दायर कर दें."
इस पर अदालत के एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने कहा, "जहां तक मेरा सवाल है, यह हर राज्य की बात है... यह हर जगह हो रहा है." पीठ केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 8 जनवरी 2025 को जारी किए गए "झारखंड पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (पुलिस बल के प्रमुख) चयन और नियुक्ति विनियम, 2025" को चुनौती दी गई है.
इससे पहले, रामचंद्रन ने "झारखंड डीजीपी चयन और नियुक्ति नियम, 2025" की बारीक जांच की थी. रामचंद्रन देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ की मदद कर रहे हैं. यह पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों ने डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रियाओं में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है.
रामचंद्रन ने अपने नोट में कहा, "वर्तमान डीजीपी की उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले की गई नियुक्ति, स्पष्ट रूप से प्रकाश सिंह-I, II और III के फैसलों और आदेशों में तय किए गए सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन है."
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े राज्य सरकार के संशोधित नियम देश की शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में अदालत के मददगार (एमिकस क्यूरी) से इसके जवाब में अपना नोट सौंपने को कहा था. इस मामले में बाबूलाल मरांडी का पक्ष वकील अभिषेक राय और ज्ञानांत सिंह ने रखा.
अपने नोट में, एमिकस क्यूरी ने यह बात रखी कि हालांकि राज्य के इन विवादित नियमों के कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह मामले के फैसलों की भावना के अनुरूप हैं, लेकिन मनमानेपन और राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कुछ धाराओं पर स्पष्टीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है.
इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. केंद्र ने दलील दी कि पुलिस प्रमुख के चयन से जुड़े राज्य सरकार के 2025 के नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए बाध्यकारी निर्देशों के विपरीत हैं.
केंद्र सरकार ने उस तरीके पर आपत्ति जताई जिसके तहत झारखंड सरकार ने तदाशा मिश्रा की डीजीपी के रूप में नियुक्ति का रास्ता साफ करने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया था. मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को डीजीपी नियुक्त किया गया था, जो उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले का समय था. केंद्र सरकार की इस अर्जी में "झारखंड पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक चयन और नियुक्ति विनियम, 2025" के तहत की गई नियुक्तियों की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई है.
प्रकाश सिंह मामला पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अदालत ने साल 2006 से कई निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का उद्देश्य पुलिस को अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना, पारदर्शी व योग्यता आधारित नियुक्तियां सुनिश्चित करना और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक निश्चित कार्यकाल देना है.
केंद्र सरकार की अर्जी में कहा गया, "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि झारखंड राज्य द्वारा बनाए गए ये नियम इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह मामले में दिए गए निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं. इसके अलावा, इस माननीय न्यायालय के निर्देशों और आदेशों की नाफरमानी करते हुए, राज्य सरकार ने इस विवादित नियम को अधिसूचित करने से पहले 3 जुलाई 2018 के निर्देशानुसार इस न्यायालय की अनुमति या मंजूरी नहीं ली थी."
अर्जी में यह दलील भी दी गई कि झारखंड सरकार के 29 दिसंबर के एक प्रस्ताव के जरिए डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए छह महीने की बची हुई सेवा की अनिवार्यता को हटा दिया गया था, जिससे 2025 के नियमों के तहत तदाशा मिश्रा की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया.
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