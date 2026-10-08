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झारखंड DGP नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तदाशा मिश्रा से मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 7 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के नियम पहली नजर में उसके पुराने फैसले के खिलाफ लगते हैं. इसके साथ ही अदालत ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा से इस मामले पर जवाब मांगा है, जिन्हें राज्य का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था.

1994 बैच की आईपीएस अधिकारी मिश्रा को हेमंत सोरेन सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया था, जो उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले का समय था. इस मामले की सुनवाई एक पीठ द्वारा की गई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहाना शामिल थे.