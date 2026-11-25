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IITF में झारखंड दिवस का आयोजन: आत्मनिर्भरता, छोटे उद्योगों और लोककलाओं का दिखा अनोखा संगम

IITF में झारखंड दिवस का मनमोहक आयोजन ( ETV Bharat )

​नई दिल्ली: भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) के भारत मंडपम में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में राज्य की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और विकास की नई तस्वीर देखने को मिली. इस खास मौके पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निदेशक प्रभात कुमार महतो ने अपनी बातें रखीं. नेताओं ने जहां एक ओर झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा करने और छोटे उद्योगों को नई रफ्तार देने का भरोसा दिलाया, वहीं दूसरी ओर कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समां बांध दिया.

​स्थापना दिवस और झारखंड दिवस के मौके पर भारत मंडपम पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आना था, लेकिन अगले दिन सदन की कार्यवाही और अन्य व्यस्तताओं के चलते उन्होंने खुद और सांसद बैजनाथ राम को अधिकृत किया.