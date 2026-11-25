IITF में झारखंड दिवस का आयोजन: आत्मनिर्भरता, छोटे उद्योगों और लोककलाओं का दिखा अनोखा संगम
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में राज्य की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और विकास की नई तस्वीर देखने को मिली.
Published : November 25, 2026 at 10:44 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) के भारत मंडपम में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में राज्य की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और विकास की नई तस्वीर देखने को मिली. इस खास मौके पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के निदेशक प्रभात कुमार महतो ने अपनी बातें रखीं. नेताओं ने जहां एक ओर झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा करने और छोटे उद्योगों को नई रफ्तार देने का भरोसा दिलाया, वहीं दूसरी ओर कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समां बांध दिया.
स्थापना दिवस और झारखंड दिवस के मौके पर भारत मंडपम पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आना था, लेकिन अगले दिन सदन की कार्यवाही और अन्य व्यस्तताओं के चलते उन्होंने खुद और सांसद बैजनाथ राम को अधिकृत किया.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया एक अच्छी शुरुआत
इरफान अंसारी ने भावुक होते हुए बताया कि बचपन में वे मेला देखने आया करते थे, लेकिन आज उद्घाटन और मंडप देखने का मौका मिला है, जो एक अच्छी शुरुआत है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि झारखंड अब केवल अपने मिनरल और माइंस दूसरे राज्यों को देकर उन्हें विकसित करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब राज्य खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में झारखंड उद्योग, व्यवसाय और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि भारत मंडपम में झारखंड ने बेहतरीन प्रयास किया है.
जल्द ही बेहद मजबूत नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाएगी झारखंड सरकार
छोटे उत्पादों और उद्यमों को बढ़ावा देने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते छोटे उद्योगों और कल-कारखानों पर असर पड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार जल्द ही एक बेहद मजबूत नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाने जा रही है. इस नीति के जरिए छोटे व्यवसायियों और काम शुरू करने के इच्छुक लोगों को लोन और हर जरूरी मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे बढ़ सकें और नई इंडस्ट्री लगा सकें.
छोटे उद्योग, पलायन रोकना और किसानों की मदद पर जोर
वहीं, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बताया कि झारखंड भी उन राज्यों में शामिल है, जो छोटे-छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यस्तता और आगामी सदन सत्र के कारण वे भारत मंडपम नहीं आ सके, लेकिन वे छोटे उद्योगों को सशक्त करने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को काम के अवसर मिल रहे हैं.
सरकार कई योजनाएं सीधे निचले तबके के लिए चला रही
संजय प्रसाद यादव ने बताया कि उद्योग विभाग की टीम ने कई राज्यों का दौरा किया है और वहां की अच्छी व्यवस्थाओं को अपनाया है. मेले में माटी कला समेत कई छोटे उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की कई योजनाएं सीधे निचले तबके के उन लोगों के लिए हैं, जिन्हें पहले काम नहीं मिलता था और रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता था. सचिव और सभी अधिकारियों के साथ मिलकर विभाग बेरोजगारी खत्म करने और झारखंड का भविष्य उज्ज्वल बनाने में जुटा है.
मत्स्य पालन, मोती पालन के लिए बनायी जा रही नई पॉलिसी
मत्स्य पालन, मोती पालन और किसानों को मिल रहे लाभ पर उद्योग मंत्री ने बताया कि इस दिशा में भी पॉलिसी बन रही है. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में बेमौसम बारिश से किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर गरीब किसानों को मुआवजा देने की पहल की जा रही है और उन्हें मुआवजा भी मिलेगा. इसके अलावा मत्स्य पालन, सूअर पालन और मुर्गी पालन जैसी योजनाओं से गरीबों को सीधा लाभ मिल रहा है.
मानभूम छऊ समेत पांच लोकनृत्यों ने मोहा मन
कार्यक्रम के सांस्कृतिक पक्ष और निर्देशन को लेकर प्रभात कुमार महतो ने बताया कि सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से झारखंड दिवस के अवसर पर पांच टीमों को भेजा गया था. इनमें मानभूम छऊ, नागपुरी, मुंडारी, घोड़ा नाच और संथाली नृत्य शामिल थे. अलग-अलग पारंपरिक वेशभूषा में सजे करीब 100 कलाकारों की टोली ने IITF में शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें मानभूम छऊ आकर्षण का केंद्र रहा.
कार्यक्रम के सांस्कृतिक पक्ष और निर्देशन करने वाले
अपनी यात्रा के बारे में प्रभात कुमार महतो ने बताया कि उन्होंने पारंपरिक रूप से गांव के पुराने कलाकारों से प्रशिक्षण लिया और 1990 के आसपास से नृत्य की शुरुआत की. तब से वे लगातार बड़े मंचों पर प्रस्तुति दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी टीम जी-20 समिट, भारत-जापान शिखर सम्मेलन, आईपीएल के ओपनिंग और समापन समारोह के साथ-साथ गुजरात के एकता नगर में हुए बड़े आयोजन में भी हिस्सा ले चुकी है. विदेशों में भी झारखंड की छऊ कला ने पहचान बनाई है. वे 2025 में थाईलैंड और म्यांमार के दौरे पर गए थे, जबकि इससे पहले भूटान, ताइवान और हांगकांग में भी प्रस्तुतियां दे चुके हैं.
टोली में शामिल कलाकारों की उम्र को लेकर उन्होंने बताया कि इसमें हर उम्र के लोग हैं सीनियर कलाकार भी हैं और नए बच्चे भी लगातार जुड़ रहे हैं. उनके अनुसार, छऊ नृत्य में जबरदस्त शारीरिक संतुलन की जरूरत होती है और नए बच्चे अपनी फुर्ती व उछल-कूद की तकनीक से दर्शकों को खूब आकर्षित करते हैं.
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