झारखंड के आपराधिक संगठनों के पाक से कनेक्शन, गैंग्स एंड गन की हो रही जांच

रांची: झारखंड के कई आपराधिक गैंग्स का पाकिस्तानी तस्करों के साथ चल रहा अवैध हथियार कनेक्शन की जांच तेज हो गई है. अब तक की जांच में झारखंड के तीन बड़े संगठित आपराधिक गिरोहों के पाकिस्तान के तस्करों से सीधे संबंध सामने आ चुके हैं. झारखंड पुलिस इस अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है.

स्पेशल टीम कर रही काम

झारखंड के कुख्यात गैंगस्टरों को पाकिस्तान से हथियार कौन-कौन सप्लाई कर रहा है, तस्करी का रूट क्या है और इसमें कितने सफेदपोश लोग शामिल हैं, इसकी गहन जांच झारखंड पुलिस कर रही है. जांच में सामने आया है कि झारखंड के बड़े अपराधी गुट सीधे पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहे हैं और उनका इस्तेमाल राज्य में आतंक मचाने के लिए कर रहे हैं. अब तक की जांच में यह तथ्य सामने आ चुका है कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार झारखंड पहुंच रहे हैं. इस नेटवर्क से जुड़े झारखंड के आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं पंजाब पुलिस भी इस हथियार नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

तीन गैंग्स रडार पर

झारखंड में सक्रिय कई बड़े अपराधियों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी हथियार तस्करों से है. टेरर फंडिंग के जरिए भी झारखंड के कई कुख्यात अपराधी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं. अजरबैजान से गिरफ्तार मयंक सिंह, अमन साहू (मृत) के बाद अब कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के तार भी पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं. मामले में झारखंड पुलिस ने टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है.

अमन साहू के मारे जाने के बाद राहुल सिंह विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है. उसके गिरोह के पास भी भारी मात्रा में हथियार हैं, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान से मंगवाए गए हैं. इसी तरह दुबई में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहे “गैंग्स ऑफ वासेपुर” का सरगना प्रिंस खान भी पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहा है. वहीं सुजीत सिन्हा गिरोह का भी पाकिस्तानी हथियार तस्करों से सीधा कनेक्शन सामने आया है.

प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा समेत उनके गुर्गों का पाकिस्तानी तस्करों से प्रत्यक्ष संबंध है. दोनों गैंगस्टर हवाला के जरिए पाकिस्तान व दुबई में पैसा भेजकर हथियार खरीदते हैं और पंजाब के रास्ते झारखंड मंगवाते हैं. यह खुलासा रांची पुलिस की जांच में हो चुका है. सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित आधा दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा सच सामने आया था. रिया सिन्हा व अन्य गिरफ्तार अपराधियों पर UAPA-1967 (टेरर फंडिंग) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

पाक कनेक्शन की जांच अहम, चिंता बढ़ी

झारखंड पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अत्याधुनिक विदेशी हथियारों का जखीरा राज्य के अपराधियों तक कैसे पहुंच रहा है. इस पर रोक लगाना अत्यंत जरूरी है. इसी वजह से झारखंड ATS के साथ-साथ एक स्पेशल टीम भी इस मामले में काम कर रही है.