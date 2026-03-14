ETV Bharat / bharat

झारखंड क्राइम अपडेट, कॉलिंग ऐप और इंटरनेशनल सिम कार्ड बना अपराधियों का बड़ा हथियार

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: झारखंड में नक्सलवाद की जड़ें खत्म होने के कगार पर हैं, लेकिन इसी बीच संगठित अपराधिक गिरोह लगातार मजबूत हो रहे हैं. खासकर रंगदारी के धंधे में ये गिरोह अपना सिक्का जमाने के लिए पूरे राज्य में खौफ फैला रहे हैं. इनके लिए इंटरनेट पर मौजूद कॉलिंग ऐप्स वरदान साबित हो रहे हैं. लगभग सभी गैंगस्टर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं.

इंटरनेट का दुरुपयोग बढ़ा रहा अपराध

इंटरनेट की दुनिया ने हाल के वर्षों में जबरदस्त तरक्की की है, जिसका फायदा कई क्षेत्रों में मिल रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उसी तेजी से हो रहा है. झारखंड के साइबर अपराधी इंटरनेट के जरिए एक ऐसा जाल बुन चुके हैं, जिसमें हर दिन कोई न कोई फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देता है. वहीं दूसरे नंबर पर झारखंड के कुख्यात अपराधी हैं, जो इंटरनेट का भरपूर फायदा उठा रहे हैं. राज्य के कई बड़े संगठित आपराधिक गिरोह इंटरनेशनल सिम कार्ड और विभिन्न कॉलिंग ऐप्स का इस्तेमाल रंगदारी मांगने के लिए कर रहे हैं. ऐसे कॉल्स को ट्रेस करना बेहद मुश्किल होता है, जिससे रंगदारी वाले कॉल्स पर लगाम लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है. पुलिस के सामने इंटरनेशनल सिम कार्ड और कॉलिंग ऐप्स बड़ी चुनौती बन चुके हैं.

झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा का बयान (ETV Bharat)

टेक्निकली स्ट्रांग हुए गैंग

एक जमाना था जब अपराधी लोकल सिम कार्ड से धमकी या रंगदारी मांगते थे, तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता था. लेकिन अब झारखंड में बड़े अपराधियों की पहुंच इंटरनेशनल स्तर तक हो गई है. इंटरनेट के तेज विकास ने अपराधियों को सुनहरा मौका दिया है, लेकिन पुलिस के लिए यह भारी पड़ रहा है. राज्य का शायद ही कोई शहर बचा हो जहां गैंगस्टरों के नाम पर रंगदारी न मांगी जा रही हो. कुछ गैंग इतने मजबूत हो गए हैं कि वे इंटरनेशनल सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती.

इंटरनेशनल सिम कार्ड का दोहरा इस्तेमाल

जानकारों के मुताबिक, बड़े गिरोह विदेश से जुड़े गुर्गों से विदेशी सिम एक्टिव करवाते हैं और भारत लाते हैं, फिर उनसे रंगदारी मांगते हैं. वहीं कुछ गैंग्स ने विदेश में अपने गुर्गों को बैठा रखा है, जो वहीं से आदेश पर रंगदारी के कॉल करते हैं. साइबर एक्सपर्ट विनीत कुमार के अनुसार, विदेशी सिम कार्ड की तकनीक में अपराधी पहले विदेशी मददगार से सिम खरीदते और एक्टिव करवाते हैं, फिर भारत में इंटरनेट कनेक्शन से वाईफाई के जरिए मोबाइल कनेक्ट करते हैं. इसके बाद व्हाट्सएप कॉल या अन्य ऐप्स से कारोबारियों को धमकाते हैं. पुलिस जांच में लोकेशन विदेश दिखती है, जबकि अपराधी भारत में ही होते हैं.

इंटरनेट और कॉलिंग ऐप्स का दुरुपयोग (ETV Bharat)

जंगी ऐप का बढ़ता प्रयोग, ट्रेस नहीं होता नेटवर्क

अपराधियों को ट्रेस करने में मोबाइल नेटवर्क पुलिस का बड़ा सहायक होता था, लेकिन इंटरनेट ने ऐप्स जैसे जंगी (Zangi) पहुंचा दिए हैं, जिनसे ट्रेसिंग मुश्किल हो गई है. झारखंड के उग्रवादी संगठन, ड्रग्स डीलर और संगठित अपराधी गिरोह जंगी ऐप से बातचीत करते हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जंगी से कॉल ट्रेस नहीं हो सकते. हाल में पीएलएफआई और टीएसपीसी के एक दर्जन से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार हुए, जिन्होंने बयान में जंगी का इस्तेमाल बताया. वे इसी से कारोबारियों से रंगदारी मांगते थे.

10 डिजिट का यूनिक नंबर देता है ऐप

जंगी ऐप प्ले स्टोर पर फ्री उपलब्ध है. यह मैसेंजर ऐप सर्वरलेस है, बातचीत का डेटा सिर्फ यूजर के मोबाइल पर स्टोर होता है, जिससे इसे पूरी तरह प्राइवेट माना जाता है. डाउनलोड कर नाम डालने पर 10 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है. कॉल करने पर असली नंबर की जगह यह नंबर दिखता है, जैसे 10-4232-2134. वर्चुअल नंबर से कॉल आसानी से ट्रेस नहीं होता. बिना सिम के वर्चुअल कॉल में टावर लोकेशन नहीं मिलती.