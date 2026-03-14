झारखंड क्राइम अपडेट, कॉलिंग ऐप और इंटरनेशनल सिम कार्ड बना अपराधियों का बड़ा हथियार

झारखंड क्राइम अपडेट, कॉलिंग ऐप और इंटरनेशनल सिम कार्ड बना अपराधियों का बड़ा हथियार
झारखंड में अपराधी क्राइम को अंजाम देने के लिए विदेशी सिम या कॉलिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं. जिसे ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है.
Published : March 14, 2026 at 5:45 AM IST
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार
रांची: झारखंड में नक्सलवाद की जड़ें खत्म होने के कगार पर हैं, लेकिन इसी बीच संगठित अपराधिक गिरोह लगातार मजबूत हो रहे हैं. खासकर रंगदारी के धंधे में ये गिरोह अपना सिक्का जमाने के लिए पूरे राज्य में खौफ फैला रहे हैं. इनके लिए इंटरनेट पर मौजूद कॉलिंग ऐप्स वरदान साबित हो रहे हैं. लगभग सभी गैंगस्टर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं.
इंटरनेट का दुरुपयोग बढ़ा रहा अपराध
इंटरनेट की दुनिया ने हाल के वर्षों में जबरदस्त तरक्की की है, जिसका फायदा कई क्षेत्रों में मिल रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उसी तेजी से हो रहा है. झारखंड के साइबर अपराधी इंटरनेट के जरिए एक ऐसा जाल बुन चुके हैं, जिसमें हर दिन कोई न कोई फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देता है. वहीं दूसरे नंबर पर झारखंड के कुख्यात अपराधी हैं, जो इंटरनेट का भरपूर फायदा उठा रहे हैं. राज्य के कई बड़े संगठित आपराधिक गिरोह इंटरनेशनल सिम कार्ड और विभिन्न कॉलिंग ऐप्स का इस्तेमाल रंगदारी मांगने के लिए कर रहे हैं. ऐसे कॉल्स को ट्रेस करना बेहद मुश्किल होता है, जिससे रंगदारी वाले कॉल्स पर लगाम लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है. पुलिस के सामने इंटरनेशनल सिम कार्ड और कॉलिंग ऐप्स बड़ी चुनौती बन चुके हैं.
टेक्निकली स्ट्रांग हुए गैंग
एक जमाना था जब अपराधी लोकल सिम कार्ड से धमकी या रंगदारी मांगते थे, तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता था. लेकिन अब झारखंड में बड़े अपराधियों की पहुंच इंटरनेशनल स्तर तक हो गई है. इंटरनेट के तेज विकास ने अपराधियों को सुनहरा मौका दिया है, लेकिन पुलिस के लिए यह भारी पड़ रहा है. राज्य का शायद ही कोई शहर बचा हो जहां गैंगस्टरों के नाम पर रंगदारी न मांगी जा रही हो. कुछ गैंग इतने मजबूत हो गए हैं कि वे इंटरनेशनल सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाती.
इंटरनेशनल सिम कार्ड का दोहरा इस्तेमाल
जानकारों के मुताबिक, बड़े गिरोह विदेश से जुड़े गुर्गों से विदेशी सिम एक्टिव करवाते हैं और भारत लाते हैं, फिर उनसे रंगदारी मांगते हैं. वहीं कुछ गैंग्स ने विदेश में अपने गुर्गों को बैठा रखा है, जो वहीं से आदेश पर रंगदारी के कॉल करते हैं. साइबर एक्सपर्ट विनीत कुमार के अनुसार, विदेशी सिम कार्ड की तकनीक में अपराधी पहले विदेशी मददगार से सिम खरीदते और एक्टिव करवाते हैं, फिर भारत में इंटरनेट कनेक्शन से वाईफाई के जरिए मोबाइल कनेक्ट करते हैं. इसके बाद व्हाट्सएप कॉल या अन्य ऐप्स से कारोबारियों को धमकाते हैं. पुलिस जांच में लोकेशन विदेश दिखती है, जबकि अपराधी भारत में ही होते हैं.
जंगी ऐप का बढ़ता प्रयोग, ट्रेस नहीं होता नेटवर्क
अपराधियों को ट्रेस करने में मोबाइल नेटवर्क पुलिस का बड़ा सहायक होता था, लेकिन इंटरनेट ने ऐप्स जैसे जंगी (Zangi) पहुंचा दिए हैं, जिनसे ट्रेसिंग मुश्किल हो गई है. झारखंड के उग्रवादी संगठन, ड्रग्स डीलर और संगठित अपराधी गिरोह जंगी ऐप से बातचीत करते हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जंगी से कॉल ट्रेस नहीं हो सकते. हाल में पीएलएफआई और टीएसपीसी के एक दर्जन से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार हुए, जिन्होंने बयान में जंगी का इस्तेमाल बताया. वे इसी से कारोबारियों से रंगदारी मांगते थे.
10 डिजिट का यूनिक नंबर देता है ऐप
जंगी ऐप प्ले स्टोर पर फ्री उपलब्ध है. यह मैसेंजर ऐप सर्वरलेस है, बातचीत का डेटा सिर्फ यूजर के मोबाइल पर स्टोर होता है, जिससे इसे पूरी तरह प्राइवेट माना जाता है. डाउनलोड कर नाम डालने पर 10 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है. कॉल करने पर असली नंबर की जगह यह नंबर दिखता है, जैसे 10-4232-2134. वर्चुअल नंबर से कॉल आसानी से ट्रेस नहीं होता. बिना सिम के वर्चुअल कॉल में टावर लोकेशन नहीं मिलती.
विदेश से हैंडल हो रहे गैंग, सर्विलांस को चकमा
झारखंड के संगठित अपराधी इंटरनेट कॉलिंग के लिए सिम या ऐप्स की व्यवस्था विदेश में बैठे आका करते हैं. कई मुखिया विदेश से गैंग ऑपरेट कर रहे हैं या एजेंट बिठाकर. मकसद पुलिस सर्विलांस को धोखा देना है. विदेश से निर्देश या रंगदारी कॉल आने पर ट्रेसिंग मुश्किल होती है, सर्वर विदेशी होने से कार्रवाई रुक जाती है.
प्रिंस खान समेत कई अपराधी दुबई से ऑपरेट
कुख्यात प्रिंस खान धनबाद का है, लेकिन पिछले ढाई वर्षों से दुबई में बैठकर गैंग चला रहा है. वह इंटरनेशनल कॉल से धनबाद के कारोबारियों को धमकाता है. उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, लेकिन इंटरपोल की गिरफ्त से दूर है. राहुल सिंह जैसे आधा दर्जन अपराधी भी विदेश में बैठे धमकी दे रहे हैं और टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं.
धनबाद, बोकारो, रांची और लातेहार में खौफ
पुलिस आंकड़ों के अनुसार, लातेहार, रांची, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, पलामू, बोकारो, चतरा जैसे शहरों में रंगदारी के मामले लगातार आ रहे हैं. कोयला राजधानी धनबाद सबसे प्रभावित है. गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े अपराधियों ने यहां आतंक मचा रखा है. कारोबारी सीएम या डीजीपी से सुरक्षा मांगते रहते हैं. धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर समेत आधा दर्जन गैंग एक्टिव हैं, जो बिना रंगदारी के काम नहीं होने देते.
गिरफ्तारी के बाद खुलासे
जंगी ऐप का अपराधी और उग्रवादी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, यह जांच में सामने आया है. पहले व्हाट्सएप कॉल से परेशान पुलिस अब इंटरनेट वर्चुअल नंबर और जंगी जैसे ऐप्स से मुश्किल में है. फेक नंबर से कॉल ट्रैक करना आसान नहीं. इंटरनेट कॉलिंग कंपनियां विदेश में हैं, फर्जी आईडी से रजिस्ट्रेशन आसान है.
पुलिस से मिले आंकड़े
झारखंड में फिलहाल एक दर्जन से ज्यादा संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, जिनमें डॉन अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा, प्रिंस खान, अमन सिंह (मृत), अमन साहू (मृत लेकिन गैंग एक्टिव), अमन श्रीवास्तव और भोला पांडे (मृत) के गैंग शामिल हैं. कई प्रमुख जेल में हैं, जैसे अखिलेश सिंह, अनिल शर्मा, विकास तिवारी. भोला पांडे और सुशील श्रीवास्तव की हत्या हो चुकी है, लेकिन उनके गिरोह सक्रिय हैं. जेल में रहते हुए भी कई एक्टिव हैं. ये ज्यादातर इंटरनेशनल सिम कार्ड, जंगी, सिग्नल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से धमकी देते हैं.
लगातार गिरफ्तारियां, लेकिन सरगना दूर
प्रिंस खान, राहुल सिंह या एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू गिरोह के लोग धमकियां दे रहे हैं, लेकिन लोकल सदस्यों की गिरफ्तारी तेज है. पिछले छह महीने में रांची, हजारीबाग, धनबाद, लातेहार, पलामू, चतरा, रामगढ़ से राहुल सिंह, राहुल दुबे, सुजीत सिन्हा, प्रिंस खान गैंग के तीन दर्जन से ज्यादा अपराधी पकड़े गए. लेकिन धमकी देने वाला विदेश में या वर्चुअल है, इसलिए सरगना तक नहीं पहुंच पा रही पुलिस. यही वजह है कि धमकियां थम नहीं रही हैं.
पुलिस का दावा
झारखंड एटीएस संगठित अपराध के खिलाफ बेहतरीन काम कर रही है. कई अपराधी सलाखों के पीछे हैं. एटीएस इंटरनेट कॉल ट्रेस करने में जुटी है. एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि वर्चुअल कॉल यानी इंटरनेट कॉल का प्रयोग बड़े गिरोह कर रहे हैं. हमारी टीम काम पर है, जिससे गिरफ्तारियां हो रही हैं. अपराधियों को लगता है कि उनके इंटरनेट कॉल ट्रेस नहीं हो सकते, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है.
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