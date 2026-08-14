चमोली टनल हादसा: झारखंड के श्रमिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश, सीएम हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से की बात
चमोली टनल हादसे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 14, 2026 at 12:16 AM IST
रांचीः उत्तराखंड के चमोली जिला में निर्माणाधीन टनल के धंसने की घटना के बाद झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है. टनल में झारखंड के खूंटी, गुमला समेत अन्य जिलों के कुछ श्रमिकों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स (X) पर पोस्ट कर बताया कि पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. झारखंड सरकार भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और श्रमिकों के परिजनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है.
उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन टनल के धंसने से झारखंड के खूंटी, गुमला, आदि जिलों के कुछ श्रमिकों के फंसे होने की खबर मिली।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 13, 2026
इस संबंध में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी से फोन पर बात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर…
मुख्यमंत्री ने लगातार निर्माणाधीन सुरंगों में हो रहे हादसों और श्रमिकों के फंसने की घटनाओं पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति के सम्मान और पर्यावरणीय संतुलन के साथ. प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के गंभीर परिणाम बार-बार चेतावनी दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने झारखंड के उन लोगों से अपील की है, जिनके परिजन या परिचित इस परियोजना में काम करने गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रमिकों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए राज्य सरकार के कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है. राज्य सरकार ने कहा है कि प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-3456-526.
- व्हाट्सऐप नंबर: 9470132591, 9431336472, 9431336427.
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