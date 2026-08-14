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चमोली टनल हादसा: झारखंड के श्रमिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश, सीएम हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से की बात

चमोली टनल हादसे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Jharkhand CM Hemant Soren spoke to Uttarakhand CM regarding Chamoli tunnel accident
उत्तराखंड के सीएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 12:16 AM IST

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रांचीः उत्तराखंड के चमोली जिला में निर्माणाधीन टनल के धंसने की घटना के बाद झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है. टनल में झारखंड के खूंटी, गुमला समेत अन्य जिलों के कुछ श्रमिकों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स (X) पर पोस्ट कर बताया कि पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. झारखंड सरकार भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और श्रमिकों के परिजनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है.

मुख्यमंत्री ने लगातार निर्माणाधीन सुरंगों में हो रहे हादसों और श्रमिकों के फंसने की घटनाओं पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति के सम्मान और पर्यावरणीय संतुलन के साथ. प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के गंभीर परिणाम बार-बार चेतावनी दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने झारखंड के उन लोगों से अपील की है, जिनके परिजन या परिचित इस परियोजना में काम करने गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रमिकों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए राज्य सरकार के कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है. राज्य सरकार ने कहा है कि प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-3456-526.
  • व्हाट्सऐप नंबर: 9470132591, 9431336472, 9431336427.

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