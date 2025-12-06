ETV Bharat / bharat

सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे एमपी-एमएलए कोर्ट, 7-7 हजार रुपए का भरा बेल बॉन्ड

कोर्ट में पेशी होने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ( ईटीवी भारत )

रांची: ईडी समन मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय पहुंचे. सीएम हेमंत सोरेन एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में हाजिर हुए. सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान सात-सात हजार के दो बेल बॉन्ड भी भरे. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक कार्य के बाद सीधे अपने आवास के लिए रवाना हुए. जिस समय कोर्ट के समक्ष मुख्यमंत्री हाजिर हुए, उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे.

अगली सुनवाई 12 दिसंबर को

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस केस में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. जिसमें मुख्यमंत्री को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है. अगली सुनवाई में अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा जा सकता है.

जानकारी देते मुख्यमंत्री के वकील (ईटीवी भारत)

19 फरवरी 2024 को ईडी ने दर्ज की थी शिकायत