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सोन नदी के पानी पर बिहार-झारखंड में बनी सहमति, झारखंड को 2.00 MAF मिलेगा पानी

केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में झारखंड और बिहार सीएम के बीच सोन नदी के पानी को लेकर सहमति बनी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Jharkhand CM Hemant Soren and Bihar CM Samrat Choudhary signed MoU over water of Son River in presence of Union Home Minister Amit Shah In Delhi
केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में झारखंड और बिहार सीएम के बीच सोन नदी के पानी को लेकर सहमति (नई दिल्ली) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2026 at 11:58 PM IST

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नई दिल्ली/रांचीः बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर करीब 25 वर्षों से चला आ रहा विवाद अब समझौते के साथ खत्म हो गया है.

नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे से संबंधित समझौता ज्ञापन यानी MoU पर हस्ताक्षर किए गए. इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे.

इस समझौते के तहत सोन नदी के कुल 7.75 मिलियन एकड़-फीट (MAF) पानी में से बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.00 MAF पानी आवंटित करने पर सहमति बनी है. इस समझौते को खास तौर पर झारखंड के पलामू, गढ़वा और आसपास के इलाकों के लिए अहम माना जा रहा है. इससे इन क्षेत्रों में सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है.

'टीम इंडिया' की भावना से समस्या का समाधान संभव

समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सहकारी संघवाद और 'टीम भारत' की सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि अगर सभी राज्य एक टीम के रूप में आगे बढ़ें, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के 7.75 मिलियन एकड़-फीट जल बंटवारे से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं. उन्होंने इसे पूर्वी भारत में करीब 25 वर्षों से लंबित जल विवाद का समाधान बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'टीम भारत' की परिकल्पना और सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है.

झारखंड के पलामू-गढ़वा को होगा सीधा फायदा

सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर हुए इस समझौते से झारखंड के उन इलाकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए जल संसाधन महत्वपूर्ण हैं. खासकर पलामू और गढ़वा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ने से कृषि गतिविधियों को मजबूती मिल सकती है. राज्य सरकार का मानना है कि इससे जल संसाधनों को मजबूत करने के साथ क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी.

हेमंत सोरेन ने जताया आभार

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोन नदी के जल बंटवारे के मुद्दे के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया. उन्होंने इस समझौते को झारखंड के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे राज्य के संबंधित क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

समझौते के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस कार्यक्रम में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, बिहार के उपमुख्यमंत्री, झारखंड के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन, झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल समेत केंद्र, बिहार और झारखंड सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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