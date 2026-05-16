चाइल्ड एब्यूज मटेरियल को लेकर सीआईडी की दबिश, झारखंड से दो गिरफ्तार
ऑनलाइन चाइल्ड एब्यूज से संबंधित कंटेट बनाने और बेचने वाले दो आरोपियों को झारखंड सीआई़डी ने गिरफ्तार किया है. रांची से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट.
Published : May 16, 2026 at 6:19 PM IST
रांची : तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की सूचना पर झारखंड सीआईडी की टीम ने चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल की ऑनलाइन बिक्री करने वाले दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ओमान, बांग्लादेश एवं संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को भी आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन माध्यम से बेची जा रही थी.
क्या है पूरा मामला
झारखंड सीआईडी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो तेलंगाना राज्य के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से प्राप्त इनपुट के आधार पर सीसीपीएस कांड संख्या 41/26 दर्ज किया गया था. सूचना ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल के अवैध प्रसार एवं विक्रय से संबंधित थी.
कांड के अनुसंधान एवं तकनीकी विश्लेषण के क्रम में गिरिडीह जिला अंतर्गत कोलडीह क्षेत्र में छापेमारी कर दो अभियुक्तों, वहाब अंसारी और हसन रजा को गिरफ्तार किया गया है. अभियुक्तों के कब्जे से मोबाइल फोन एवं अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए, जिनकी जांच में ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है.
कई चैनल की हुई पहचान
सीआईडी के अनुसार, जांच के दौरान कई टेलीग्राम चैनल एवं ग्रुप की पहचान की गई, जिनमें अभियुक्त सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे तथा आपत्तिजनक सामग्री का आदान-प्रदान एवं प्रसार किया जा रहा था. अनुसंधान में यह भी प्रकाश में आया है कि उक्त आपत्तिजनक सामग्री ओमान, बांग्लादेश एवं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नागरिकों को भी ऑनलाइन माध्यम से बेची जा रही थी. मामले में डिजिटल साक्ष्यों का संकलन कर अग्रेतर अनुसंधान किया जा रहा है तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए कार्रवाई जारी है.
बोकारो में भी हो चुकी है कार्रवाई
आपको बता दें कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल की ऑनलाइन बिक्री का यह पहला मामला नहीं है जो झारखंड से जुड़ा हुआ है. इससे पहले झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने बोकारो में छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उस दौरान एक वेबसाइट और उससे जुड़े प्लेटफार्म पर बाल यौन शोषण और उत्पीड़न सामग्री उपलब्ध करवाने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया था.
बोकारो में पकड़े गए आरोपी के द्वारा वेबसाइट का डिजिटल मार्केटप्लेस के रूप में दुरुपयोग कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी परोसी जा रही थी. पकड़े गए आरोपी अश्लील सामग्री को संगठित तरीके से बचने और फैलाने के लिए टेलीग्राम चैनलों और मेघा जैसे क्लाउड स्टोरेज जैसे सेवाओं का उपयोग कर रहे थे, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था. इस मामले में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने झारखंड के बोकारो जिले में छापेमारी कर अंकित कुमार और विवेक कुमार नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
कैसे होती थी डील
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार, पकड़े गए आरोपी पहले अश्लील वीडियो बनवाते थे या फिर हासिल करते थे और फिर टेलीग्राम जैसे ऐप पर उस वीडियो का छोटा सा क्लिप डालते थे. वीडियो क्लिप देखने के बाद देश-विदेश में बैठे कुछ लोग पूरी फिल्म की डिमांड करते थे. इसके बाद आरोपियों के द्वारा उन्हें क्यूआर कोड भेजा जाता था. पेमेंट होने के बाद पूरी वीडियो का लिंक पैसे देने वाले व्यक्तियों तक पहुंचा दिया जाता था.
आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वे लोग 499 से लेकर 1699 रुपये तक में एक वीडियो बेचते थे. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच को शक है कि यह नेटवर्क काफी बड़ा है. इस मामले में i4c के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी गई है.
विदेश में डिमांड
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आरोपियों ने बताया है कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल का ओमान, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात में भारी डिमांड होती है. वे ज्यादातर इन्हीं देशों के नागरिकों को भी ऑनलाइन माध्यम से अश्लील सामग्री बेचा करते थे.
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