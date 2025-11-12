ETV Bharat / bharat

डिजिटल अरेस्ट का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, लाखों की ठगी का है आरोप

रांचीः सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने रांची के रहने वाले के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया है.



उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों से ठगी करने वाले साइबर अपराधी भी अब सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के निशाने पर हैं. इसी कड़ी में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में छापेमारी कर साइबर अपराधी विकास गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार साइबर अपराधी विकास के द्वारा देश भर में एक दर्जन से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर ठगी की गई थी.



ईडी अधिकारी बन, 10 लाख की ठगी

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रांची स्थित साइबर क्राइम थाना में कांड संख्या 98/25 दर्ज किया गया था. अपने आवेदन में पीड़ित ने बताया था कि उसे डिजिटल अरेस्ट कर उसके साथ 10 लाख रुपए की ठगी की गई थी. साइबर अपराधियों ने खुद को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बात कर डराया धमकाया और फिर सिटी यूनियन बैंक नोएडा के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से दस लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए.

मामला दर्ज होने के बाद सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जब मामले की तहकीकात शुरू की गई तब यह जानकारी मिली कि इस ठगी को नोएडा के रहने वाले विकास नाम के साइबर अपराधी के द्वारा अंजाम दिया गया है. टेक्निकल सेल की मदद से साइबर क्राइम ब्रांच की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची और वहां राज्य पुलिस की मदद से विकास को गिरफ्तार कर लिया.



कई मामले दर्ज