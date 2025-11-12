ETV Bharat / bharat

डिजिटल अरेस्ट का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, लाखों की ठगी का है आरोप

सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. उस पर 10 लाख की ठगी का आरोप है.

डिजिटल अरेस्ट का आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 7:41 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 7:54 PM IST

रांचीः सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने रांची के रहने वाले के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया है.

उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों से ठगी करने वाले साइबर अपराधी भी अब सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के निशाने पर हैं. इसी कड़ी में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में छापेमारी कर साइबर अपराधी विकास गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार साइबर अपराधी विकास के द्वारा देश भर में एक दर्जन से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर ठगी की गई थी.

ईडी अधिकारी बन, 10 लाख की ठगी

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रांची स्थित साइबर क्राइम थाना में कांड संख्या 98/25 दर्ज किया गया था. अपने आवेदन में पीड़ित ने बताया था कि उसे डिजिटल अरेस्ट कर उसके साथ 10 लाख रुपए की ठगी की गई थी. साइबर अपराधियों ने खुद को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकारी बात कर डराया धमकाया और फिर सिटी यूनियन बैंक नोएडा के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से दस लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए.

मामला दर्ज होने के बाद सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जब मामले की तहकीकात शुरू की गई तब यह जानकारी मिली कि इस ठगी को नोएडा के रहने वाले विकास नाम के साइबर अपराधी के द्वारा अंजाम दिया गया है. टेक्निकल सेल की मदद से साइबर क्राइम ब्रांच की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची और वहां राज्य पुलिस की मदद से विकास को गिरफ्तार कर लिया.

कई मामले दर्ज

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा यह बताया गया है कि जिस आरोपी विकास को गिरफ्तार किया गया है, उसने कई शहरों में डिजिटल अरेस्ट कर लोगों के साथ ठगी की थी. नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल के माध्यम से अभियुक्त खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा शिकायतें पाई गई हैं.

