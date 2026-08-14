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खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर झारखंड चैंबर नाराज, पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- फिर से करें विचार

खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध किया किया है. इस मामले में उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है.

MINERALS AMENDMENT BILL 2026
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 5:44 PM IST

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रांची: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य के अहित से भरा कानून बताया है. इस संबंध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की है.

चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा की आलोचना

झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि झारखंड सहित देश के उन अग्रणी राज्यों जहां माइनिंग का कार्य होता है, उनकी अर्थव्यवस्था में काफी क्षति होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य की योजनाओं का पैसा माइनिंग से ही आता है. ऐसे में हमारा प्रदेश जहां सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत खनिज संपदा है, फिर भी खनन के क्षेत्र में हम चौथे नंबर पर आते हैं. इससे ज्यादा खनन ओडिशा में होता है, इसके बाद कर्नाटक और राजस्थान में होता है.

झारखंड चैंबर अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

खनिज संपदा राज्य की आय का प्रमुख माध्यम

आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि हमारा यह मानना है कि जिस प्रदेश में जिस तरह की खनिज संपदा है, वहां की सरकार को फंड इकट्ठा करने के लिए यह माध्यम होता है और खनन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है.

इस विधेयक से सबसे ज्यादा प्रभावित झारखंड होगा

झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खनिज संशोधन विधेयक से सबसे ज्यादा प्रभावित झारखंड के होने की संभावना व्यक्त की है. चैम्बर का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था खनन आधारित अर्थव्यवस्था है. हमारे पास बहुत ज्यादा कृषि भी नहीं है और पर्यटन से भी कोई खास आमदनी अभी नहीं होती. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के बिल लाया जाना झारखंड के विकास के लिए उचित नहीं है.

केंद्र की मंशा और राज्य के अधिकार का सवाल

चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि सभी राज्यों को खनिज संपदा का लाभ समान रूप से मिले. मगर किसी राज्य में अधिक खनिज संपदा है तो किसी राज्य में कम. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि झारखंड जहां खनिज संपदा आधारित अर्थव्यवस्था है, वहां हमारा अधिकार छिन जाएगा. ऐसे में हमारा राज्य और पिछड़ता चला जाएगा.

प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया

उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और उन्हें अवगत करा रहे हैं कि इस तरह के बिल से राज्य के प्रत्येक नागरिक प्रभावित होगा. इससे 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कठिनाई होगी.

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