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SPECIAL: झारखंड का सीडी रेशियो सुधरा, फिर भी विकसित राज्यों से काफी पीछे, बैंकिंग सेक्टर राज्य के विकास की रीढ़

रांची: किसी भी राज्य के विकास में बैंकिंग सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके माध्यम से जहां राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, वहीं विकास के रास्ते भी खुलते हैं. इस बैंकिंग कारोबार में सीडी रेशियो का खास महत्व है.

सीडी रेशियो क्या है और क्यों जरूरी

सीडी रेशियो यानी क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात वह वित्तीय तराजू है, जो बताता है कि बैंक ने अपने पास जमा कुल राशि का कितना हिस्सा कर्ज के रूप में दिया है. इसका आकलन सीडी रेशियो = (कुल ऋण / कुल जमा राशि) × 100 के सूत्र से किया जाता है. उच्च सीडी रेशियो का अर्थ है कि बैंक ज्यादा लोन दे रहा है. इससे बाजार में कर्ज की मांग का अंदाजा लगता है. कम सीडी रेशियो का मतलब है कि बैंक कर्ज देने में सावधानी बरत रहा है या बाजार में लोन की मांग कम है. कम अनुपात यह भी संकेत देता है कि बैंक अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं.

वित्त मंत्री और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का बयान (ETV Bharat)

झारखंड का सीडी रेशियो हमेशा कम रहा

झारखंड का सीडी रेशियो देश के विकसित राज्यों से हमेशा कम रहा है. बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए झारखंड को अपने सीडी रेशियो को लेकर हमेशा जूझना पड़ा है. बैंकों में एक तरफ राज्य की जनता की भारी-भरकम राशि जमा है, वहीं दूसरी ओर इस अनुपात में बैंक लोन देने में पिछड़ रहे हैं. बैंक सरकारी नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, वहीं लोग लोन लेने के लिए दर-दर भटकते रहते हैं.

पिछले वर्षों में सुधार के बावजूद अंतर बना हुआ

विगत वर्षों में ऋण देने में बैंकों ने रुचि दिखाई है, जिस वजह से सीडी रेशियो बढ़ा है. इसके बावजूद देश के विकसित राज्यों से यह काफी नीचे है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के आंकड़ों के अनुसार, जून 2021 से जून 2026 के बीच बैंकों में कुल जमा 2.61 लाख करोड़ से बढ़कर 4.05 लाख करोड़ रुपये हो गया है. वहीं कुल वितरित ऋण 96,642 करोड़ से बढ़कर 2.23 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. इस तरह राज्य का सीडी रेशियो 37.04 प्रतिशत से सुधरकर जून 2026 तक 54.97 प्रतिशत पर पहुंच गया है. फिर भी सीडी रेशियो के मामले में झारखंड अन्य राज्यों से काफी पीछे है.

देश के विभिन्न राज्यों का सीडी रेशियो (31 मार्च 2026)

एसएलबीसी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 को विभिन्न राज्यों का सीडी रेशियो इस प्रकार रहा: