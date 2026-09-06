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SPECIAL: झारखंड का सीडी रेशियो सुधरा, फिर भी विकसित राज्यों से काफी पीछे, बैंकिंग सेक्टर राज्य के विकास की रीढ़

झारखंड का CD RATIO सरकार के सख्त रुख के बाद भी ऋण जमा अनुपात में पीछे है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Jharkhand CD ratio
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 6:58 PM IST

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रांची: किसी भी राज्य के विकास में बैंकिंग सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके माध्यम से जहां राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, वहीं विकास के रास्ते भी खुलते हैं. इस बैंकिंग कारोबार में सीडी रेशियो का खास महत्व है.

सीडी रेशियो क्या है और क्यों जरूरी

सीडी रेशियो यानी क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात वह वित्तीय तराजू है, जो बताता है कि बैंक ने अपने पास जमा कुल राशि का कितना हिस्सा कर्ज के रूप में दिया है. इसका आकलन सीडी रेशियो = (कुल ऋण / कुल जमा राशि) × 100 के सूत्र से किया जाता है. उच्च सीडी रेशियो का अर्थ है कि बैंक ज्यादा लोन दे रहा है. इससे बाजार में कर्ज की मांग का अंदाजा लगता है. कम सीडी रेशियो का मतलब है कि बैंक कर्ज देने में सावधानी बरत रहा है या बाजार में लोन की मांग कम है. कम अनुपात यह भी संकेत देता है कि बैंक अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं.

वित्त मंत्री और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का बयान (ETV Bharat)

झारखंड का सीडी रेशियो हमेशा कम रहा

झारखंड का सीडी रेशियो देश के विकसित राज्यों से हमेशा कम रहा है. बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए झारखंड को अपने सीडी रेशियो को लेकर हमेशा जूझना पड़ा है. बैंकों में एक तरफ राज्य की जनता की भारी-भरकम राशि जमा है, वहीं दूसरी ओर इस अनुपात में बैंक लोन देने में पिछड़ रहे हैं. बैंक सरकारी नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, वहीं लोग लोन लेने के लिए दर-दर भटकते रहते हैं.

पिछले वर्षों में सुधार के बावजूद अंतर बना हुआ

विगत वर्षों में ऋण देने में बैंकों ने रुचि दिखाई है, जिस वजह से सीडी रेशियो बढ़ा है. इसके बावजूद देश के विकसित राज्यों से यह काफी नीचे है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के आंकड़ों के अनुसार, जून 2021 से जून 2026 के बीच बैंकों में कुल जमा 2.61 लाख करोड़ से बढ़कर 4.05 लाख करोड़ रुपये हो गया है. वहीं कुल वितरित ऋण 96,642 करोड़ से बढ़कर 2.23 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. इस तरह राज्य का सीडी रेशियो 37.04 प्रतिशत से सुधरकर जून 2026 तक 54.97 प्रतिशत पर पहुंच गया है. फिर भी सीडी रेशियो के मामले में झारखंड अन्य राज्यों से काफी पीछे है.

देश के विभिन्न राज्यों का सीडी रेशियो (31 मार्च 2026)

एसएलबीसी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 को विभिन्न राज्यों का सीडी रेशियो इस प्रकार रहा:

Jharkhand CD ratio
देश के अन्य राज्यों का सीडी रेशियो (ETV Bharat)

झारखंड का पांच वर्षों का सीडी रेशियो

झारखंड का पिछले पांच वर्षों का सीडी रेशियो इस प्रकार रहा:

Jharkhand CD ratio
झारखंड का 5 वर्षों का सीजी रेशियो (ETV Bharat)

झारखंड में बैंकिंग व्यवस्था की मौजूदा तस्वीर

झारखंड की बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • जनसंख्या: 3.29 करोड़
  • जिले: 24
  • अग्रणी बैंक: बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक
  • कुल जमा राशि: 4,04,461 करोड़ रुपये
  • कुल अग्रिम राशि: 2,17,517 करोड़ रुपये
  • ऋण-जमा अनुपात: 53.78 प्रतिशत
  • कुल बैंक शाखाएं: 3,506
  • एटीएम: 3,365

राज्य सरकार सीडी रेशियो को लेकर गंभीर

सीडी रेशियो को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है. वित्त विभाग द्वारा बैंकों को लगातार सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया. मगर जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनी और उनके ऊपर वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद इस ओर ध्यान दिया गया है. लगातार सीडी रेशियो में वृद्धि हो रही है. उन्होंने कहा कि बैंकों को इस ओर ध्यान देना होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ऋण सुविधा बैंकों में जमा राशि के अनुपात में पहुंच सके.

व्यापार जगत भी चिंतित

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा कहते हैं कि जिस तरह यहां बैंकों में राशि जमा है, उसी अनुपात में लोगों को लोन नहीं मिल रहा. यह बेहद चिंताजनक बात है. झारखंड ऐसा राज्य है, जहां देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम सीडी रेशियो है. सरकार को इस पर गंभीर होना होगा और बैंकों के साथ लगातार समन्वय बनाकर इस अनुपात को बढ़ाया जा सकता है. वे कहते हैं कि जो मानक है, उससे भी हम काफी कम हैं. गौरतलब है कि आरबीआई मानक के अनुसार सीडी रेशियो की सीमा 60 से 75 प्रतिशत है. इससे ऊपर रहने से राज्यों को कई फायदे हैं.

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