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चलती ट्रेन से गिरे झारखंड के लड़के की मौत, रेलवे ने शुरू की घटना की जांच

अधिकारी ने कहा, "RPF को स्टेशन मास्टर से रानीनगर रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति के घायल पड़े होने की जानकारी मिली. अलर्ट मिलने पर, RPF के जवान सड़क के रास्ते मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को ढूंढ निकाला. उसे तुरंत जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि घटनाओं का सही क्रम पता लगाने और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि घटना के उन अहम मिनटों में क्या हुआ था.

नई दिल्ली: ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे 24 साल के चंदन कुमार मंडल की मौत की असली वजह जानने के लिए जांच शुरू की जा रही है. कहा जा रहा है कि वह चलती ट्रेन से गिर गया था जिससे उसकी जान चली गई और वह अपने पीछे कई परेशान करने वाले सवाल छोड़ गया.

मृतक युवक की पहचान चंदन मंडल के तौर पर हुई है, जो झारखंड का रहने वाला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुर्घटना तब हुई जब वह कोकराझार जा रहा था.

जलपाईगुड़ी के पास चलती ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत से विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद रेलवे ने गिरने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, रविवार सुबह गुवाहाटी जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से एक युवक गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. रानीनगर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने RPF को घटना की जानकारी दी. युवक के साथ उसकी बहन भी थी, जो अब कोकराझार पहुंच गई है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी जांच चल रही है, और शुरुआती जानकारी से तस्वीर साफ होने लगी है. अधिकारी ने कहा कि अब तक मिली जानकारी के आधार पर, ऐसा माना जा रहा है कि यह घटना 26 अप्रैल को ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में हुई थी, जब वह रानीनगर रेलवे स्टेशन और जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा कर रही थी. यात्रा के शुरुआती घंटों में, एक व्यक्ति – जो कथित तौर पर एक जनरल (GS) कोच के दरवाजे के पास खड़ा था – चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे पता चलता है कि भीड़भाड़ वाले डिब्बों से लगातार खतरा बना रहता है.

इससे पहले रेलवे अधिकारियों ने कहा था कि अलार्म चेन के काम न करने के बारे में वीडियो में लगाए गए आरोपों की जांच की गई है. पूरी ट्रेन की उसके डेस्टिनेशन पर अच्छी तरह से जांच की गई, और सभी अलार्म चेन सही तरीके से काम करती पाई गईं.

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