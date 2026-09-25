जमशेदपुर के केनरा बैंक में हुई राज्य की सबसे बड़ी डकैती, कब, कैसे और क्या-क्या हुआ, देखें पूरी रिपोर्ट
जमशेदपुर में कैनरा बैंक से हुई डकैती झारखंड की सबसे बड़ी बैंक लूट की घटना है. जानें कैसे साजिश रची गई. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : September 25, 2026 at 4:15 PM IST
रांची/जमशेदपुर: झारखंड में बैंक डकैती की कई घटनाएं हो चुकी हैं. लेकिन 24 सितंबर को जमशेदपुर के केनरा बैंक में अपराधियों ने राज्य में अबतक के सबसे बड़े बैंक लूट को अंजाम दिया है. गोलमुरी थाना क्षेत्र के मस्जिद रोड स्थित केनरा बैंक की शाखा से 33.20 करोड़ के 23.80 किलो सोने के जेवरात (650 पैकेट) और 42 लाख रुपये कैश लूटकर अपराधी फरार हो गये.
मुख्य प्रबंधक अजीत कुमार ने गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. एफआईआर में फिलहाल पांच अज्ञात हथियारबंद अपराधियों का जिक्र है. इस प्राथमिकी में पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई है.
सुबह 9:10 से 10:18 बजे तक चला पूरा घटनाक्रम
एफआईआर में घटना का समय सुबह 9:10 बजे से 10:18 बजे के बीच का बताया गया है. अपराधियों ने बैंक में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले बैंक के चपरासी और निजी सुरक्षा गार्ड पर हमला किया. दोनों के घायल होने की बात एफआईआर में कही गई है और उनके इलाज का भी जिक्र है. इसके बाद हथियारबंद अपराधियों ने बैंक के अंदर मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों को हथियार दिखाकर धमकाया. हथियारों के बल पर ऐसा भय पैदा किया गया कि बैंककर्मी ना प्रतिरोध कर पाए और ना अलार्म बजा सके.
कर्मचारियों के हाथ-पैर बांधे, मुंह पर लगाया टेप
शिकायत के मुताबिक अपराधियों ने बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया. उनके हाथ पैकिंग टेप से बांध दिए गए और मुंह पर भी टेप लगा दिया गया, ताकि वे किसी को घटना की जानकारी न दे सकें या मदद के लिए आवाज नहीं लगा सकें. कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को नियंत्रण में लेने के बाद अपराधी उन्हें हथियारों के बल पर बैंक के स्ट्रांग रूम/वॉल्ट की ओर ले गए.
चाबीधारकों को मजबूर कर खुलवाया स्ट्रांग रूम
डकैतों ने स्ट्रांग रूम की चाबी रखने वाले बैंककर्मियों को हथियार के बल पर चाबी देने और स्ट्रांग रूम खोलने के लिए मजबूर किया. स्ट्रांग रूम खुलने के बाद अपराधियों ने वहां रखी नकदी और सोने के आभूषणों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया. एफआईआर के अनुसार बैंक में ग्राहकों के गोल्ड लोन के एवज में गिरवी रखे गए करीब 650 गोल्ड पैकेट स्ट्रांग रूम में रखे थे. इन पैकेटों में अंगूठी, चेन, कान के टॉप्स समेत अलग-अलग प्रकार के सोने के आभूषण थे.
23.80 किलो सोना, बाजार मूल्य करीब 33.66 करोड़
एफआईआर में सोने का कुल वजन लगभग 23.80 किलोग्राम बताया गया है. शिकायत में उस समय सोने का बाजार मूल्य करीब 13,935 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से लगाया गया है. इस आधार पर चोरी किए गए सोने की अनुमानित कीमत लगभग 33.20 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा बैंक से करीब 42 लाख रुपये नकद भी अपराधी ले गए. इस तरह एफआईआर में दर्ज विवरण के अनुसार सोने और नकदी को मिलाकर वारदात में शामिल संपत्ति की कीमत करीब 33.62 करोड़ रुपये बैठती है.
तीन बैग में भरकर ले गए सोना और नकदी
शिकायत के मुताबिक स्ट्रांग रूम से सोने के पैकेट और नकदी निकालने के बाद अपराधियों ने इन्हें बैंक के बैग/बैकपैक में भर लिया. इसके बाद करीब तीन बैग में लूटी गई संपत्ति रखी गई. एफआईआर में इन बैगों का रंग काला, लाल और हरा बताया गया है. सारा सामान लेकर अपराधी बैंक परिसर से फरार हो गये.
किन धाराओं में केस दर्ज
गोलमुरी थाना में दर्ज एफआईआर का नंबर 103/2026 है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 310(2) और 311 तथा आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पुलिस ने शुरू की जांच
एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार को सौंपी गई है. पुलिस से बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य, फिंगरप्रिंट समेत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच करने की मांग की गई है. साथ ही घायल बैंककर्मियों और सुरक्षा गार्ड, बैंक अधिकारियों तथा घटना के समय मौजूद अन्य लोगों के बयान लेने, अपराधियों की पहचान करने और लूटे गए सोने के आभूषण और नकदी की बरामदगी के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया गया है.
एफआईआर के मुताबिक पूरी घटना बैंक के स्ट्रांग रूम को निशाना बनाकर की गई. हालांकि अपराधियों की पहचान, उनकी संख्या और वारदात में इस्तेमाल हथियारों से जुड़ी अन्य जानकारी का खुलासा जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.
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