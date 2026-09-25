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जमशेदपुर के केनरा बैंक में हुई राज्य की सबसे बड़ी डकैती, कब, कैसे और क्या-क्या हुआ, देखें पूरी रिपोर्ट

रांची/जमशेदपुर: झारखंड में बैंक डकैती की कई घटनाएं हो चुकी हैं. लेकिन 24 सितंबर को जमशेदपुर के केनरा बैंक में अपराधियों ने राज्य में अबतक के सबसे बड़े बैंक लूट को अंजाम दिया है. गोलमुरी थाना क्षेत्र के मस्जिद रोड स्थित केनरा बैंक की शाखा से 33.20 करोड़ के 23.80 किलो सोने के जेवरात (650 पैकेट) और 42 लाख रुपये कैश लूटकर अपराधी फरार हो गये.

मुख्य प्रबंधक अजीत कुमार ने गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. एफआईआर में फिलहाल पांच अज्ञात हथियारबंद अपराधियों का जिक्र है. इस प्राथमिकी में पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई है.

बैंक लूटकर भागते अपराधी का वीडियो (ईटीवी भारत)

सुबह 9:10 से 10:18 बजे तक चला पूरा घटनाक्रम

एफआईआर में घटना का समय सुबह 9:10 बजे से 10:18 बजे के बीच का बताया गया है. अपराधियों ने बैंक में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले बैंक के चपरासी और निजी सुरक्षा गार्ड पर हमला किया. दोनों के घायल होने की बात एफआईआर में कही गई है और उनके इलाज का भी जिक्र है. इसके बाद हथियारबंद अपराधियों ने बैंक के अंदर मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों को हथियार दिखाकर धमकाया. हथियारों के बल पर ऐसा भय पैदा किया गया कि बैंककर्मी ना प्रतिरोध कर पाए और ना अलार्म बजा सके.

स्ट्रांग रूम से जेवरात को बैग में भरते अपराधी (ईटीवी भारत)

कर्मचारियों के हाथ-पैर बांधे, मुंह पर लगाया टेप

शिकायत के मुताबिक अपराधियों ने बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया. उनके हाथ पैकिंग टेप से बांध दिए गए और मुंह पर भी टेप लगा दिया गया, ताकि वे किसी को घटना की जानकारी न दे सकें या मदद के लिए आवाज नहीं लगा सकें. कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को नियंत्रण में लेने के बाद अपराधी उन्हें हथियारों के बल पर बैंक के स्ट्रांग रूम/वॉल्ट की ओर ले गए.

चाबीधारकों को मजबूर कर खुलवाया स्ट्रांग रूम

डकैतों ने स्ट्रांग रूम की चाबी रखने वाले बैंककर्मियों को हथियार के बल पर चाबी देने और स्ट्रांग रूम खोलने के लिए मजबूर किया. स्ट्रांग रूम खुलने के बाद अपराधियों ने वहां रखी नकदी और सोने के आभूषणों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया. एफआईआर के अनुसार बैंक में ग्राहकों के गोल्ड लोन के एवज में गिरवी रखे गए करीब 650 गोल्ड पैकेट स्ट्रांग रूम में रखे थे. इन पैकेटों में अंगूठी, चेन, कान के टॉप्स समेत अलग-अलग प्रकार के सोने के आभूषण थे.