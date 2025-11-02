ETV Bharat / bharat

झारखंड के कुख्यात अपराधियों का पाकिस्तान कनेक्शन, पुलिस ने शुरू की टेरर फंडिंग की जांच

झारखंड पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और बरामद हथियार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड में एक्टिव कई बड़े अपराधियों का कनेक्शन सीधे तौर पर पाकिस्तान के हथियार तस्करों से है. टेरर फंडिंग के जरिए झारखंड के कई बड़े अपराधी सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं. मयंक सिंह, अमन साहू (मृत) के बाद अब कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के तार भी पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं. मामले को लेकर झारखंड पुलिस अब टेरर फंडिंग के एंगल पर भी अपनी जांच शुरू कर चुकी है.

प्रिंस और सुजीत गिरोह का पाक कनेक्शन

झारखंड का कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा समेत उसके गुर्गों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के हथियार तस्करों से है. दोनों कुख्यात अपराधी पाकिस्तान के हथियार तस्करों को पैसे भेजकर हथियार खरीदते हैं और उसे पंजाब के रास्ते झारखंड में मंगवाते हैं. इसका खुलासा रांची पुलिस की जांच में हुआ है. सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित आधा दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है. सुजीत की पत्नी रिया सहित गिरफ्तार अन्य अपराधियों पर यूएपी एक्ट 1967(टेरर फंडिंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी देते रांची के सिटी एसपी पारस राणा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इन पर दर्ज है एफआईआर

रांची पुलिस ने कुख्यात प्रिंस और सुजीत के अलावा उसके गुर्गे बबलू खान उर्फ इनामुल हक, रवि आनंद, मो. शाहीद, मो. सेराज, सुजीत की पत्नी रिया सिन्हा, जीतेश कुमार, संतोष मिश्रा, मयंक कुमार, राजू महतो, सुमित वर्मा, अभिषेक कुमार राम, प्रिंस मिश्रा, मुदस्सिर और रमिज के विरुद्ध बीआईटी मेसरा ओपी में यूएपी एक्ट 1967(टेरर फंडिंग) के तहत मामला दर्ज किया है.

प्रिंस को धमकी भरा वीडियो बनाकर भेजता है सुजीत

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि दुबई में बैठा कुख्यात अपराधी प्रिंस खान को झारखंड से ही धमकी भरा वीडियो बना कर भेजा जाता था. जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा अपने गुर्गों से वीडियो बनवाता है. उसके बाद उसे प्रिंस खान को सीधे भेज दिया जाता था.

उसी वीडियो को कुख्यात प्रिंस थान डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यवसायियों और कारोबारियों को भेजता था और उनसे रंगदारी की मांग करता था. रंगदारी की रकम देने में आनाकानी करने वाले कारोबारियों के घर के बाहर गैंगस्टर के गुर्गों के जरिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिलवाया जाता था. गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है.

जंगी एप पर बनायी जाती है आपराधिक योजना

पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कुख्यात अपराधी अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. गैंगस्टर सुजीत सिन्हा जंगी एप के जरिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग करता है.जंगी एप के जरिए ही सुजीत सिन्हा अपने गिरोह के गुर्गों से जुड़ता है और उनके साथ मिलकर आपराधिक प्लानिंग बनता है और फिर उन्हें शेयर करता है.प्लानिंग में गैंगस्टर की पत्नी रिया सिन्हा भी शामिल रहती थी.

अपराधी रवि उपलब्ध कराता है कारोबारियों की डिटेल

गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है. पुलिस को पता चला कि अपराधी रवि उर्फ सिंघा गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के लिए कारोबारियों, बिल्डर और पूंजीपतियों के मोबाइल नंबर के अलावा पूरी डिटेल उपलब्ध कराता था. जिसे सुजीत सिन्हा सीधे कुख्यात प्रिंस को दुबई भेज देता था, फिर उन्हीं नंबरों पर विदेश से कॉल किया जाता था.

आपको बता दें कि रांची पुलिस 13 अक्तूबर को रिया सिन्हा, बबलू खान, मो. शाहीद उर्फ अफरीदी खान, मो. सेराज उर्फ मदन और रवि आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इन अपराधियों के पास से पुलिस ने तीन पिस्टल, सात मैगजीन, 13 जिंदा गोली, कार और मोबाइल बरामद किया था.

11 विदेशी हथियार का अब तक बरामद नहीं

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गों ने 21 हथियार झारखंड मंगवाए थे. जिसमें से 10 हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन 11 विदेशी हथियार को पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है. पुलिस की टीम उन हथियारों को बरामद करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.