झारखंड के कुख्यात अपराधियों का पाकिस्तान कनेक्शन, पुलिस ने शुरू की टेरर फंडिंग की जांच
झारखंड में टेरर फंडिंग के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं. पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
Published : November 2, 2025 at 3:58 PM IST
रांचीः झारखंड में एक्टिव कई बड़े अपराधियों का कनेक्शन सीधे तौर पर पाकिस्तान के हथियार तस्करों से है. टेरर फंडिंग के जरिए झारखंड के कई बड़े अपराधी सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं. मयंक सिंह, अमन साहू (मृत) के बाद अब कुख्यात प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के तार भी पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं. मामले को लेकर झारखंड पुलिस अब टेरर फंडिंग के एंगल पर भी अपनी जांच शुरू कर चुकी है.
प्रिंस और सुजीत गिरोह का पाक कनेक्शन
झारखंड का कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा समेत उसके गुर्गों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के हथियार तस्करों से है. दोनों कुख्यात अपराधी पाकिस्तान के हथियार तस्करों को पैसे भेजकर हथियार खरीदते हैं और उसे पंजाब के रास्ते झारखंड में मंगवाते हैं. इसका खुलासा रांची पुलिस की जांच में हुआ है. सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित आधा दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है. सुजीत की पत्नी रिया सहित गिरफ्तार अन्य अपराधियों पर यूएपी एक्ट 1967(टेरर फंडिंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इन पर दर्ज है एफआईआर
रांची पुलिस ने कुख्यात प्रिंस और सुजीत के अलावा उसके गुर्गे बबलू खान उर्फ इनामुल हक, रवि आनंद, मो. शाहीद, मो. सेराज, सुजीत की पत्नी रिया सिन्हा, जीतेश कुमार, संतोष मिश्रा, मयंक कुमार, राजू महतो, सुमित वर्मा, अभिषेक कुमार राम, प्रिंस मिश्रा, मुदस्सिर और रमिज के विरुद्ध बीआईटी मेसरा ओपी में यूएपी एक्ट 1967(टेरर फंडिंग) के तहत मामला दर्ज किया है.
प्रिंस को धमकी भरा वीडियो बनाकर भेजता है सुजीत
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि दुबई में बैठा कुख्यात अपराधी प्रिंस खान को झारखंड से ही धमकी भरा वीडियो बना कर भेजा जाता था. जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा अपने गुर्गों से वीडियो बनवाता है. उसके बाद उसे प्रिंस खान को सीधे भेज दिया जाता था.
उसी वीडियो को कुख्यात प्रिंस थान डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यवसायियों और कारोबारियों को भेजता था और उनसे रंगदारी की मांग करता था. रंगदारी की रकम देने में आनाकानी करने वाले कारोबारियों के घर के बाहर गैंगस्टर के गुर्गों के जरिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिलवाया जाता था. गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है.
जंगी एप पर बनायी जाती है आपराधिक योजना
पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कुख्यात अपराधी अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. गैंगस्टर सुजीत सिन्हा जंगी एप के जरिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग करता है.जंगी एप के जरिए ही सुजीत सिन्हा अपने गिरोह के गुर्गों से जुड़ता है और उनके साथ मिलकर आपराधिक प्लानिंग बनता है और फिर उन्हें शेयर करता है.प्लानिंग में गैंगस्टर की पत्नी रिया सिन्हा भी शामिल रहती थी.
अपराधी रवि उपलब्ध कराता है कारोबारियों की डिटेल
गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है. पुलिस को पता चला कि अपराधी रवि उर्फ सिंघा गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के लिए कारोबारियों, बिल्डर और पूंजीपतियों के मोबाइल नंबर के अलावा पूरी डिटेल उपलब्ध कराता था. जिसे सुजीत सिन्हा सीधे कुख्यात प्रिंस को दुबई भेज देता था, फिर उन्हीं नंबरों पर विदेश से कॉल किया जाता था.
आपको बता दें कि रांची पुलिस 13 अक्तूबर को रिया सिन्हा, बबलू खान, मो. शाहीद उर्फ अफरीदी खान, मो. सेराज उर्फ मदन और रवि आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इन अपराधियों के पास से पुलिस ने तीन पिस्टल, सात मैगजीन, 13 जिंदा गोली, कार और मोबाइल बरामद किया था.
11 विदेशी हथियार का अब तक बरामद नहीं
पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गों ने 21 हथियार झारखंड मंगवाए थे. जिसमें से 10 हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन 11 विदेशी हथियार को पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है. पुलिस की टीम उन हथियारों को बरामद करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
पंजाब से हथियार लाती हैं लड़कियां, हवाला से भुगतान
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पंजाब के मोंगा से विदेशी हथियार झारखंड लाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता था. पुलिस के अनुसार गैंगस्टर का करीबी रवि आनंद उर्फ सिंघा को हथियार लाने की जिम्मेवारी दी गई थी.पुलिस ने जिन हथियारों को जब्त किया है, उसे लाने के लिए रवि ने अपनी एक दोस्त का इस्तेमाल किया था. हालांकि गैंग के अधिकतर लोग उसे न तो देखे हैं और न ही जानते हैं. हथियारों की खरीद के लिए भारत से हवाला के जरिए पैसा पाकिस्तान और दुबई भेजा जाता था.
मयंक भी जुड़ा था पाक नेटवर्क से
प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा से पहले कुख्यात अपराधी मयंक सिंह और एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साहू के तार भी पाकिस्तानी हथियार नेटवर्क के साथ जुड़े हुए पाए गए थे. मयंक सिंह को झारखंड पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से प्रत्यर्पण कर भारत लाया था.
अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मयंक सिंह ने हवाला कारोबार और रंगदारी से की गई कमाई कहां-कहां निवेश किए है इसे लेकर बड़े बड़े खुलासे किए थे. मयंक का गैंग झारखंड सहित दूसरे राज्यों से रंगदारी के रूप में जो पैसे वसूलता था. उसे हवाला के जरिए विदेश भेज कर पाकिस्तान से हथियार खरीदे जाते थे. साथ ही साथ विदेश में प्रॉपर्टी भी खरीदी जाती थी.
इस संबंध में झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि एक तो हथियार खरीदने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा गैंग के अपराधियों के लिए देश के भीतर और बाहर जो भी प्रोपर्टी खरीदी जाती थी उसमें भी हवाला के जरिए ही पैसे का लेनदेन होता था.
वेस्टर्न यूनियन के सहारे पैसे का लेनदेन
झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि जांच क्रम में वेस्टर्न यूनियन कंपनी का नाम भी सामने आया है. एसपी ने बताया कि वेस्टर्न यूनियन कंपनी के जरिए ही पैसों का लेनदेन किया गया है. इसे लेकर भी जांच की जा रही है. जांच में जो बातें सामने आई है उसके अनुसार झारखंड से करोड़ों रुपये विदेश पहुंचता था. जिसे हवाला और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर कंपनी के जरिए विदेशी से भारत या फिर भारत से विदेशी पैसे भेजे जाते थे. एटीएस सूत्र बताते हैं कि इसके सहारे करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया है.
हथियार के लिए भी हवाला का इस्तेमाल
एटीएस की जांच में हथियारों का मयंक सिंह के पाकिस्तान कनेक्शन की बात साबित हो चुकी है. इस मामले में आगे की जांच की जा रही है. अब तक जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है उसके अनुसार झारखंड में हथियारों की सप्लाई के बदले अमन साव ने हवाला के जरिए करोड़ों रुपये पाकिस्तान भिजवाए थे. हथियारों के लिए हवाला के जरिए रुपये पहले यूरोप भेजे जाते थे. उसके बाद उस पैसे को थाईलैंड और मलेशिया भेजा जाता था. हथियारों की डील के लिए मलेशिया स्थित पाकिस्तान के आधा दर्जन रेस्टोरेंट और कैफे का प्रयोग किया जाता था.
एटीएस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मलेशिया में पाकिस्तान के दो रेस्टोरेंट हैं. उनमें से एक रेस्टोरेंट का नाम पाक पंजाबी रेस्टोरेंट है. जिसमें पाकिस्तानी कर्मचारी कार्यरत हैं. हवाला के रुपये उन पाकिस्तानी कर्मचारियों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच जाते थे. वही पैसे पाकिस्तानी हथियार तस्करों को मिल जाते थे. जिसके बदले में वह पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई भारत में करते थे.
ये भी पढ़ें-
चर्चित टेरर फंडिंग मामले में एनआईए के गवाह की चतरा में बेरहमी से हत्या, नक्सली पर है टेरर फंडिंग का आरोप
वासेपुर में केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई, टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला
सुजीत सिन्हा गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार, ओरमांझी गोलीबारी में थे शामिल
कुख्यात प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के गठजोड़ का खुलासा, पाकिस्तान का भी लिंक आया सामने