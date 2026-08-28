कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटक के सीएम को बांधी राखी, गृह मंत्री प्रियंक खड़गे से भी की मुलाकात
रक्षा बंधन के मौके पर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटक के सीएम डी.के. शिवकुमार को राखी बांधी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 28, 2026 at 5:47 PM IST
रांची: रक्षा बंधन के मौके पर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी.
इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ उनकी आत्मीय मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और सम्मान के प्रतीक इस पावन पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए कुशल मंगल की कामना की.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रक्षा बंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आपसी स्नेह, विश्वास, सम्मान और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने वाला अवसर है. इस पवित्र रिश्ते की मूल भावना समाज और देश को एकजुट करने का है. इस अवसर पर मंत्री ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे से भी मुलाकात की और उन्हें रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दीं.
इस मुलाकात के दौरान राजनीतिक एवं सम-सामयिक विषयों के साथ-साथ झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता क्षेत्र के विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई. विशेष रूप से कर्नाटक और झारखंड के बीच कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, किसानों के लिए नई तकनीकों का आदान-प्रदान, पशुधन प्रबंधन, दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, सहकारिता मॉडल, कृषि प्रसंस्करण तथा किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कर्नाटक ने कृषि, पशुपालन, दुग्ध क्षेत्र और सहकारिता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. ऐसे सफल मॉडलों से झारखंड के किसानों, पशुपालकों और सहकारी संस्थाओं को जोड़ने की दिशा में दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और अनुभवों का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
उन्होंने कहा कि झारखंड और कर्नाटक के बीच ज्ञान, तकनीक और अनुभवों का साझा उपयोग किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. राज्य सरकार झारखंड के किसानों और पशुपालकों के हित में देश के विभिन्न राज्यों की सफल पहलों को अपनाने तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
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