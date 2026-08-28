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कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटक के सीएम को बांधी राखी, गृह मंत्री प्रियंक खड़गे से भी की मुलाकात

कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ झारखंड की कृषि मंत्री ( ETV Bharat )

रांची: रक्षा बंधन के मौके पर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी.

इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ उनकी आत्मीय मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और सम्मान के प्रतीक इस पावन पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए कुशल मंगल की कामना की.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रक्षा बंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आपसी स्नेह, विश्वास, सम्मान और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने वाला अवसर है. इस पवित्र रिश्ते की मूल भावना समाज और देश को एकजुट करने का है. इस अवसर पर मंत्री ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे से भी मुलाकात की और उन्हें रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दीं.

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के साथ झारखंड की कृषि मंत्री (ETV Bharat)

इस मुलाकात के दौरान राजनीतिक एवं सम-सामयिक विषयों के साथ-साथ झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता क्षेत्र के विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई. विशेष रूप से कर्नाटक और झारखंड के बीच कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, किसानों के लिए नई तकनीकों का आदान-प्रदान, पशुधन प्रबंधन, दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, सहकारिता मॉडल, कृषि प्रसंस्करण तथा किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया.