SPECIAL: किसानों को मल्टीक्रॉप फार्मिंग करने की सलाह, कृषि निदेशालय की 'रबी' फसल पर विशेष नजर
झारखंड कृषि निदेशालय ने राज्य के किसानों को मल्टीक्रॉप फार्मिंग करने की सलाह दी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 8:54 PM IST
रांची: अल नीनो के प्रभाव से झारखंड में कम बारिश की शुरुआती आशंकाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में बने कई सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में इस साल सामान्य बारिश हुई है. अब इसका असर ये हुआ है कि झारखंड में खरीफ फसलों का अच्छादन लक्ष्य का 90% से ऊपर रहा. अच्छी खरीफ फसल उत्पादन की संभावना से उत्साहित कृषि विभाग ने अब अपना ध्यान राज्य में रबी फसल की खेती पर केंद्रित कर दिया है.
सिर्फ 10 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की खेती
दरअसल, इस साल रबी के लिए 15.5 लाख हेक्टेयर से अधिक खेत में अच्छादन का लक्ष्य रखा गया है. वही समय पर किसानों को रबी फसलों के बीज, उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. झारखंड कृषि निदेशालय के कृषि निदेशक बिद्यानंद शर्मा 'पंकज' बताते हैं कि पुराने आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 38 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है, उसमें लगभग 28 लाख हेक्टेयर में खरीफ की और 10 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की खेती की जाती है.
'रबी' फसलों की खेती पर जोर
उन्होंने बताया कि इस बार सामान्य मानसूनी बारिश के बावजूद कई जिलों में बारिश अच्छी नहीं हुई है. विभाग का पूरा फोकस पलामू, गढ़वा, दक्षिणी छोटानागपुर के जिलों में "रबी" फसलों की खेती बढ़ाने की है ताकि अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ सके. ईटीवी भारत से बातचीत में कृषि निदेशक बिद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने बताया कि यही वजह है कि रबी फसलों जैसे गेंहू, तिलहन, दलहन, मक्का के बीज किसानों तक पहुंचने शुरू हो गए हैं.
किसानों को बहुफसली खेती करने की सलाह
उन्होंने झारखंड के किसानों को भरोसा दिलाया है कि रबी के किसानों के लिए राज्य में उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक है और किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होगी. उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि उनका मानना है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है कि वह एक फसली की जगह अपनी खेतों में बहुफसली खेती करें और खरीफ के साथ साथ रबी फसलों का भी उत्पादन करें. इससे किसान भी समृद्ध होंगे और अन्न उत्पादन में झारखंड भी आत्मनिर्भर बनेगा.
सिंचाई के साधनों की कमी की वजह से रबी फसल की खेती में पिछड़ जाता है झारखंड
झारखंड में रबी की खेती की स्थिति मुख्य रूप से सीमित सिंचाई संसाधनों और मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण लंबे समय से चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जिसके चलते राज्य के एक बड़े भाग में केवल एक ही फसल (monocropping) ली जाती है. यही वजह है कि एक ओर जहां राज्य में खरीफ फसल का अच्छादन 28 लाख हेक्टेयर से अधिक में होता है. वही रबी की फसल उसकी आधी जमीन पर भी नहीं हो पाती है.
एक फसल पर निर्भर किसानों की आर्थिक स्थिति खराब
झारखंड में ज्यादातर किसानों के एक फसली खेती पर निर्भरता भी उनकी खराब आर्थिक स्थिति की एक वजह है. हाल के सालों में सरकार द्वारा रबी क्षेत्र (Rabi Area) के विस्तार और किसान सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और रबी फसल की खेती का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है. इस साल 15 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर रबी की खेती का लक्ष्य रखा गया है.
झारखंड में रबी फसलों की वर्तमान स्थिति
कृषि निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक, गेहूं, चना, राई और सरसों झारखंड की मुख्य रबी फसल हैं. इसके अलावा आलू, मक्का, मटर और मसूर जैसी दलहन और तिलहन फसलों की भी खेती की जाती है. झारखंड में रबी फसल की खेती में पिछड़ने की मुख्य वजहों में से एक है, कृषि भूमि का एक बड़ा भू- भाग का वर्षाजल पर आधारित होना है. मानसून के बाद खेतों में नमी की कमी के कारण रबी फसलों का उत्पादन अक्सर लक्ष्य से कम हो जाता है.
'डबल क्रॉपिंग' योजना
शायद यही वजह है कि खरीफ मौसम में धान की कटाई के बाद राज्य का एक बहुत बड़ा भाग (लगभग 14.8 लाख हेक्टेयर) खाली छोड़ दिया जाता है. सरकार अब 'डबल क्रॉपिंग' योजना के तहत इन क्षेत्रों में चना और सरसों को बढ़ावा दे रही है. इसके साथ- साथ झारखंड की भौगोलिक बनावट जैसे इसके कई क्षेत्र के पठारी होने, मिट्टी का अम्लीय (acidic soil) होना भी रबी फसल में राज्य के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है.
खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाये गए कदम
चालू रबी सीजन (2026-27) के लिए झारखंड सरकार ने 'बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' शुरू की है. इसके तहत किसान सिर्फ 1 के प्रीमियम पर अपनी रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं. इसके पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है.
इसके साथ-साथ अधिसूचित इस योजना के तहत मुख्य रूप से चार फसलों- गेहूं, चना, राई- सरसों और आलू को बीमा सुरक्षा के लिए अधिसूचित किया गया है. क्षेत्र विस्तार योजना (Thrust Area) के तहत झारखंड कृषि विभाग और SAMETI द्वारा जल संचयन (Water Conservation) और तालाबों के निर्माण के जरिए रबी के रकबे को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है जबकि रबी फसलों के बीज और उर्वरक को लेकर राज्य के किसानों को कोई परेशानी न हो. इसकी भी व्यवस्था और समय- समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है.
ये भी पढ़ें- कोडरमा में प्रगतिशाील किसान का कमाल! मल्टीलेयर खेती से एक ही सीजन में तीन अलग-अलग सब्जियों का उत्पादन
El Nino Alert: कम बारिश से बढ़ेगी महंगाई, खेती और दूध उत्पादन पर संकट- रिपोर्ट
बंजर जमीन पर 10 महिलाओं के ग्रुप ने शुरू की खेती, सालों भर हो रही मुनाफे की कमाई