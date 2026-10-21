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SPECIAL: किसानों को मल्टीक्रॉप फार्मिंग करने की सलाह, कृषि निदेशालय की 'रबी' फसल पर विशेष नजर

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: अल नीनो के प्रभाव से झारखंड में कम बारिश की शुरुआती आशंकाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में बने कई सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में इस साल सामान्य बारिश हुई है. अब इसका असर ये हुआ है कि झारखंड में खरीफ फसलों का अच्छादन लक्ष्य का 90% से ऊपर रहा. अच्छी खरीफ फसल उत्पादन की संभावना से उत्साहित कृषि विभाग ने अब अपना ध्यान राज्य में रबी फसल की खेती पर केंद्रित कर दिया है.

सिर्फ 10 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की खेती